EE.UU. niega visas a delegados palestinos en la ONU

La decisión de Washington antes de la Asamblea General de Naciones Unidas exige la obligación de facilitar la entrada a todos los delegados. Mientras tanto, Israel declara la ciudad de Gaza "zona de combate peligrosa".

Vatican News

Mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon ayer la zona de la Ciudad de Gaza como "zona de combate peligrosa", el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denegó visas de entrada a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (ANP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado justificó la decisión en un comunicado: "Es en interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la AP por incumplir sus compromisos y socavar las perspectivas de paz". Antes de que estas organizaciones puedan ser consideradas socias en la resolución del conflicto, el Departamento de Estado estadounidense continúa: "Deben repudiar sistemáticamente el terrorismo, incluida la masacre del 7 de octubre, y poner fin a la incitación al terrorismo en la educación, como lo exige la legislación estadounidense y lo prometido por la OLP".

La reacción de la ANP

La oficina del presidente palestino Mahmud Abás expresó su profundo pesar y conmoción por el incidente, ya que la decisión contradice claramente el derecho internacional y el Acuerdo sobre la Sede de las Naciones Unidas, en particular considerando que el Estado de Palestina es miembro observador de las Naciones Unidas. Un portavoz de las Naciones Unidas anunció que discutirá con el Departamento de Estado la cuestión de las visas estadounidenses denegadas a la delegación palestina que asistirá a la reunión de la Asamblea General en Nueva York del 9 al 23 de septiembre: «Todos los Estados Miembros y los observadores permanentes tienen derecho a representación». Estados Unidos debe permitir que todos los miembros de la ONU participen en su labor y, por lo tanto, las restricciones de visado solo deberían aplicarse a los viajes en territorio estadounidense fuera de la Sede de la ONU, donde se celebrará la Asamblea General.

Gaza cada vez más peligrosa

Mientras tanto, los combates en Gaza se tornan cada vez más violentos y la guerra continúa cobrándose víctimas. Según la agencia de noticias palestina Wafa, al menos 22 civiles han muerto y decenas han resultado heridos en los bombardeos israelíes que han afectado a varias zonas de la Franja de Gaza, con ataques especialmente intensos en la ciudad de Gaza.

Según informes, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron bombas de humo sobre la ciudad, volviendo la zona irrespirable, y luego obligaron a los palestinos a abandonar sus tiendas, refugios y hogares. Fuentes locales citadas por Wafa informaron que las fuerzas israelíes abrieron fuego con ametralladoras pesadas contra palestinos que esperaban ayuda en la zona sur del Valle de Gaza, matando a cinco personas. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de tres personas después de que una casa fuera bombardeada en el campo de refugiados de Nuseirat.

La resistencia de Hamás

Durante una operación militar en la ciudad de Gaza llevada a cabo por Hamás, un soldado israelí murió y al menos once resultaron gravemente heridos, según informó Al Jazeera, citando a medios israelíes. Según informes iniciales, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sufrieron una emboscada en el barrio de Zeitoun, al este de la ciudad de Gaza, donde un vehículo blindado explotó tras la detonación de una bomba, hiriendo a siete soldados, tres de los cuales se encuentran en estado crítico. Los medios también informan que el ejército ha comenzado a retirar sus tropas del barrio y a repatriarlas a sus cuarteles, mientras que cuatro soldados siguen desaparecidos.

Seis estados europeos piden el fin de los combates

Mientras tanto, ayer, los ministros de Asuntos Exteriores de Eslovenia, España, Irlanda, Islandia, Luxemburgo y Noruega, en una declaración conjunta, condenaron enérgicamente la última ofensiva de Israel en la Franja de Gaza e instaron al gobierno israelí a "reconsiderar su decisión y cesar sus operaciones militares". Los seis países señalaron que la escalada pone en peligro la vida de los rehenes y causa la muerte de civiles palestinos inocentes. La declaración también denunció el desplazamiento forzado de la población como una "flagrante violación del derecho internacional" y expresó su consternación por la hambruna confirmada en la región de Gaza y la destrucción de infraestructura civil, incluyendo la utilizada como refugio para la población desplazada.

Los ministros instaron a Israel a cumplir con sus obligaciones humanitarias permitiendo que las agencias de la ONU y las ONG operen libremente para proporcionar ayuda a gran escala. Mientras tanto, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) ha declarado que sus almacenes en Egipto y Jordania están llenos y listos para entregar aproximadamente 6.000 camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza: "La prohibición impuesta por las autoridades israelíes a la entrada de ayuda humanitaria del OOPS a Gaza debe levantarse".

En medio de esta grave crisis alimentaria, al menos diez personas, tres de ellas menores de edad, murieron ayer en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, según el Ministerio de Salud del enclave. Desde el inicio de la ofensiva israelí, al menos 332 personas han muerto por desnutrición, incluidos 124 niños.