«El coraje del perdón. Una madre»: en el Meeting de Rimini, la historia de Diane Foley

La madre de James Wright Foley, periodista independiente estadounidense secuestrado en el norte de Siria en 2012 y brutalmente asesinado por el ISIS hace 11 años, ha dado su testimonio junto al escritor Colum McCann, que ha dedicado un libro a esta historia, publicado por Feltrinelli.

Silvia Guidi - Ciudad del Vaticano

El diario de un dolor —perder a un hijo es un dolor tan inmenso y radicalmente antinatural que no hay palabras para definirlo— con un final sorprendente, imposible de prever: una madre que pide conocer al asesino de su hijo y le pide insistentemente a Dios la fuerza para verlo no solo como un monstruo al que odiar con todas sus fuerzas, sino como un ser humano.

A este vertiginoso y milagroso “evento de gracia” —como lo definió el escritor Colum McCann— se dedicó el encuentro que tuvo lugar el martes por la noche en el Meeting por la Amistad entre los Pueblos de Rimini, titulado El valor del perdón. Una madre, presentado y moderado por el periodista Alessandro Banfi. Entre los ponentes se encontraba Diane Foley, madre de James Wright Foley, periodista independiente estadounidense secuestrado en el norte de Siria en 2012 y brutalmente asesinado por el ISIS el 19 de agosto de hace once años, al término de un secuestro que duró veinticuatro largos meses. Meses llenos de medias verdades, de noticias fragmentarias y contradictorias, de promesas de solidaridad y ayuda que pronto se vieron sumidas en la indiferencia de comunicados oficiales cada vez más formales y menos substanciales, de frases hechas, de esperanzas defraudadas, de negociaciones con los secuestradores que nunca se emprendieron realmente, o que tal vez se concluyeron demasiado pronto, o de forma «distraídamente» errónea.

Junto a Diane Foley, el escritor estadounidense de origen irlandés Colum McCann, muy querido por el pueblo del Meeting, ayudó a la madre de Jim a contar su historia de la manera más seca y esencial posible (y precisamente por eso conmovedora). Una historia profundamente personal, profundamente suya, pero también de su familia (Diane tiene otros cuatro hijos) y de su hijo Jim, que, en cierto sentido, sigue hablando en el presente. Diane confiesa a menudo, con una certeza serenamente inquebrantable, que siente constantemente la presencia de Jim a su lado, aunque «de otra manera», porque ya se encuentra en la misteriosa dimensión de la Eternidad.

A menudo repite que siente el abrazo y la fuerza del Espíritu Santo sosteniéndola desde dentro, cuando todo en ella se rebela contra el paso que la vida le exige. Cuando un gigantesco «no» surge desde lo más profundo de uno mismo, y sería fácil ceder a la tentación de la reacción más inmediata, dejar de confiar en las promesas inconcebibles y desconcertantes de Dios.

Durante el encuentro, fragmentos del libro Una madre, de Colum McCann (Milán, Feltrinelli, 2024, 160 páginas, 15 euros), leídos con sobria dulzura por el actor Giampiero Bartolini, ayudaron a los espectadores a conocer a Diane y lo que su tenacidad y su obstinada confianza en la vida han dado lugar en estos años: la James Wright Foley Legacy Foundation, que lucha por la seguridad y la protección del trabajo de los periodistas. No en vano, Alessandro Banfi, al presentar el encuentro, recordó a los cinco reporteros (entre ellos una joven madre) asesinados en Gaza en un bombardeo el día anterior.

Cada año, cientos de periodistas son asesinados en todo el mundo porque el rostro brutal del poder —de todo color y orientación política— no tolera testigos, no soporta ser observado y denunciado por quienes han aceptado la tarea de ser los ojos y la voz de quienes ya no tienen mirada ni voz. El boletín de los caídos en el campo se actualiza cada día, con el triste y monótono recuento de las víctimas: reporteros asesinados en México, en Colombia y en ese matadero que antes llamábamos Franja de Gaza.

Diane no olvida ni minimiza su dolor, ni durante su testimonio en el Meeting ni en el libro que narra su sufrimiento y su historia. Es difícil olvidar, en una de las páginas más bellas del libro, la imagen de esta madre estadounidense valiente, pragmática, decidida a no dejarse abrumar por la marea del dolor, arrodillada en su habitación después de una noche de insomnio por la tensión y el miedo a no poder soportarlo, en el amanecer del día fijado para la entrevista con el hombre que le arrebató brutalmente la vida a su hijo. Una madre que implora a Dios una fuerza literalmente sobrehumana, enormemente superior a cualquier intento humano.

«Yo soy su madre y la muerte que le has infligido no lo define» es el mantra mental que ayuda a Diane a mantenerse concentrada en su objetivo interior, una vez frente a Alexanda Kotey, el asesino de su hijo. Sentada frente a él, «apoya las manos sobre la mesa —escribe McCann— y las esposas tintinean. Él mueve los pies y las esposas de titanio de sus tobillos responden con un ligero sonido. Esposas y brazaletes». Entonces ocurre lo imposible. «Las lágrimas habían sido un regalo. Se había sentido liberada. Estaba segura de que durante todo ese tiempo Jim había estado sentado a su lado, con su larga y desgarbada figura, mirando a Kotey directamente a los ojos. Poco antes de irse, le había asegurado que lo tendría presente en sus oraciones y que él, tal vez, podría tener a Jim en las suyas. Luego se había levantado y se había despedido. Siete años. Era hora de sanar».