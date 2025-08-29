Diane Foley al Papa: Así perdoné al asesino de mi hijo

Entrevista exclusiva de los medios de comunicación vaticanos a la madre del periodista James W. Foley, secuestrado y asesinado por Isis. Diane Foley fue recibida por el Papa León XIV.

Eugenio Murrali - Ciudad del Vaticano

Diane Foley es madre. No hay definición más exacta para describir a esta mujer y su "historia de misericordia". Su hijo es James W. Foley, Jim, periodista secuestrado en el norte de Siria en 2012 y decapitado por el Isis dos años después.

En octubre de 2021, Diane tuvo la fuerza y la determinación de reunirse con Alexanda Kotey, uno de los asesinos de su hijo, para hablar con él, para hacerle saber quién era realmente Jim, aquel chico generoso y valiente, interesado en contar la vida y la verdad de las personas que conocía.

Diane ha fijado para siempre, en el libro que escribió con el escritor Colum McCann, Una madre, el retrato de este hijo amado, que le fue brutalmente arrebatado, pero también ha anclado con palabras perdurables su propio camino de dolor, de compasión, de comprensión para afrontar, sin renunciar nunca a la humanidad, la pérdida de Jim, para mirar a los ojos a quienes contribuyeron a su muerte, para no dejar de preguntar y de hacerse preguntas, sostenida por la fe, por la fuerza fundamental de la oración.

Hoy Diane ha llevado la memoria de Jim al Papa León XIV, que la ha recibido en audiencia privada, otro signo de gracia en estos años difíciles, del que habla en esta entrevista a los medios vaticanos.

Diane Foley, ¿qué significa para usted, para la historia de su hijo, haber conocido al Papa León XIV?

Un regalo increíble. Como estadounidenses, nos sentimos muy honrados y agradecidos de tener un Papa nacido en Estados Unidos, porque necesitamos curación y esperanza en el mundo. Como ciudadano estadounidense, me sentí muy honrado de conocerle y rezaré por él porque necesitamos su guía para la paz y la esperanza en el mundo.

Cuando decidió reunirse con Alexanda Kotey, uno de los asesinos de su hijo, sintió la necesidad de decirle quién era Jim. ¿Quién era Jim? ¿Por qué quería hablarle a Kotey de su hijo?

Creo que cuando estás inmerso en la guerra y el odio, en la yihad con el Isis, no ves caras. No ves a la gente. Sólo piensas en tu odio. Quería humanizar a Jim, porque Jim era un inocente, era un periodista, un hombre de paz, muy interesado en contar las historias del pueblo sirio. Quería que Alexanda comprendiera que las personas atacadas intentaban dar esperanza al pueblo sirio: periodistas, trabajadores humanitarios. No eran combatientes. No llevaban armas. Quería que conociera a Jim, porque Jim también era profesor y realmente se preocupaba por los demás, le encantaba acompañar a los jóvenes en busca de su camino. Jim pasó muchos años en Teach for America, una organización que trabaja con hombres y mujeres jóvenes, enseñándoles, a menudo niños muy pobres o niños que luchan en zonas difíciles de nuestras ciudades. Quería que Alexanda supiera qué clase de persona era Jim, que en otra vida podrían incluso ser amigos. Podía imaginarme a Jim incluso acompañando a Alexanda cuando era joven. Porque la pobre Alexanda había perdido a su padre cuando era joven. Y creo que era una persona que buscaba, pero buscaba en los lugares equivocados.

En el libro que escribió con Colum McCann se repite la palabra compasión. ¿A través de este sentimiento podemos evitar que actos inhumanos limiten nuestra humanidad?

Por supuesto que podemos. Creo que Colum McCann, con su organización Narrative 4, habla de compasión radical. Y Jim aspiraba a ser un hombre de coraje moral, a marcar la diferencia en el mundo, a su pequeña manera. La compasión forma parte de cómo debemos atrevernos a hablar con gente que no entendemos, o que quizá ni siquiera nos gusta. Necesitamos una forma de comunicarnos, de tener compasión los unos por los otros. Y ese fue el milagro de mi encuentro con Alexanda. Me escuchó de verdad, y yo recé para que me diera la gracia de escucharle. Y fue una gracia. El Espíritu Santo estuvo presente de una manera muy profunda. Fue una bendición. Muy triste, pero fue una bendición.

Encuentro del Papa León con Diane Foley, cuyo hijo fue asesinado por el ISIS en 2014; y el escritor irlandés Colum McCann. (@VATICAN MEDIA)

“Conocer el cómo de la muerte de un ser querido es conocer mejor la vida del ser querido", dice el libro. ¿Qué fue lo que más aprendió sobre su hijo y, en general, sobre la existencia al pasar por este dolor?

Lo que más aprendí. Cuando mataron a Jim, nos quedamos en shock. Nunca esperamos tanto odio. Pero uno de sus amigos de la infancia hizo un documental sobre Jim, The James Foley Story. Y en ese documental entrevistó a los rehenes europeos que volvieron a casa. A través de esos rehenes descubrí lo que había ocurrido en los dos años que Jim estuvo cautivo, y cómo habían sufrido, pero también cómo habían hecho comunidad y cómo se habían animado unos a otros. Y me sentí agradecida porque pude darme cuenta de que Jim escuchaba nuestras oraciones, y de que Jim encontraba la manera de rezar, de sacar fuerzas de Dios. Estoy muy agradecida por eso y por la buena gente entre la que estaba: periodistas, cooperantes, con buen corazón y que realmente querían hacer el bien en el mundo.

Es una mujer de fe. ¿Hasta qué punto fue importante la oración para vivir el encarcelamiento de su hijo y luego el duelo del día a día?

Simplemente fundamental, fundamental. Quiero decir que estoy muy agradecida. En muchos sentidos, Dios me ha preparado para toda mi vida. Porque recibí el don de la fe cuando era adolescente, y mi fe en un Dios misericordioso y amoroso siempre ha sido muy importante para mí. Pero es un don, sólo un don. Así que sabía que Dios estaba presente. Y muchos, muchos ángeles fueron enviados a rodearnos después de que Jim fuera asesinado. Muchos ángeles, muchas bendiciones. Piensa en la bendición de hoy: conocer a Su Santidad. Dios ha sido muy bueno conmigo, y me ha sostenido junto con la Santísima Madre a través de todo esto. Ella me ha mantenido firme.

Usted creó una fundación que lleva el nombre de Jim. ¿Cuáles son sus objetivos y qué resultados ha obtenido?

Tres semanas después de que mataran a Jim, creamos la James W. Foley Legacy Foundation. La intención era inspirar el valor moral necesario para apoyar el regreso de nuestros ciudadanos estadounidenses cuando son capturados o detenidos injustamente en el extranjero, y promover la seguridad en general. Jim y los otros estadounidenses, los británicos, fueron asesinados porque nuestro gobierno decidió ni siquiera intentarlo. Nuestro gobierno ni siquiera negoció con los secuestradores. Así que sentí que era inmoral. Me enfadé y sentí que teníamos que desafiar a nuestro gobierno a su deber de proteger a sus ciudadanos, ciudadanos inocentes, cuando son capturados en el extranjero, no porque hayan cometido ningún delito, sino simplemente porque son estadounidenses. Así que, gracias a Dios y a mucha gente buena, más de 170 de nuestros ciudadanos han regresado a casa libres de su cautiverio en el extranjero. Y ahora los periodistas son más conscientes de la necesidad de protegerse y mantenerse a salvo, porque hoy están en el punto de mira. Paso la mayor parte de mis días intentando inspirar a otras personas para que utilicen sus dones para el bien, para que aspiren a tener valor moral, para que compartan sus dones con el mundo. Han pasado muchas cosas en once años, pero la mayoría vienen de Dios, porque cuando ocurren cosas malas suele ser entonces cuando la gente buena da un paso al frente y hace que ocurran cosas buenas. Estoy muy agradecido a Dios.

¿Qué significó para usted la cercanía del Papa Francisco tras el asesinato de su hijo?

Su llamada fue un regalo profundo. Llamó muy pronto. Un par de días después de que mataran a Jim, antes de que llamara nadie de nuestro gobierno. Y fue muy conmovedor, porque unos familiares del Papa Francisco habían tenido un accidente de coche, y él estaba experimentando su propio dolor, pero decidió tendernos la mano. Nos sentimos conmovidos y honrados. Y mi cuñado, que es de Madrid, estaba presente, así que pudo hablarle en español. Todos entendemos el español, pero yo no lo hablo muy bien. Pero fue un regalo. Y el modelo del Papa Francisco también fue un regalo para mí. Escuché muchos de sus audiolibros.

De su libro se desprende que el conocimiento del otro, el diálogo, el encuentro pueden producir grandes cambios. ¿Es una indicación que pueda aplicarse de forma más general a este complicado momento de la historia?

Desde luego. Estoy aquí por el Meeting de Rímini, que tanto me impresionó, porque pretende reunir a personas de todos los países y de todo el mundo para dialogar, rezar, dejarse inspirar por el Espíritu Santo, aprender juntos y debatir juntos. Tenemos que hacerlo más, porque lo que está ocurriendo ahora en Gaza es inhumano y trágico. Y en Ucrania, y en Sudán, y en tantas partes del mundo. Por eso agradezco tanto el liderazgo del Papa León XIV y su llamamiento a la paz. Hay muchas exposiciones hermosas en Rímini, pero una era sobre los diecinueve mártires de Argelia. Fue muy conmovedora, y el cardenal Jean-Paul Vesco estuvo presente y habló sobre ella. Otra, muy bonita, era sobre las profecías de paz, en su mayoría de jóvenes, adolescentes, que habían sido desafiados a encontrar pacificadores en Gaza, en Sudáfrica, en lugares de conflicto, en Ucrania. Encontrar a las personas que trabajan por la paz en medio del conflicto fue muy, muy poderoso, porque esos son los héroes. Esas son las personas que plantan las semillas de la paz. Fue un honor estar en Rimini.

Salman Ruhsdie definió su libro como "una historia espectacular de violencia y perdón". ¿Está de acuerdo con esta definición?

El perdón implica misericordia, la misericordia de Jesús, la misericordia de Dios. No puede haber perdón sin misericordia. La justicia es necesaria, sí, pero lo más grande es la misericordia, que debemos tener los unos con los otros: perdonarnos, comprender que todos somos imperfectos, todos somos pecadores, y todos necesitamos la misericordia de Dios. Para mí, es una historia de misericordia.