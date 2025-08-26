De Hiroshima un mensaje de paz para los jóvenes de todo el mundo

Toshiyuki Mimak: Desde Hiroshima un mensaje de paz para los jóvenes de todo el mundo

El testimonio del copresidente de la organización japonesa Nihon Hidankyo, premio Nobel de la Paz del 2024. Qué significa perdonar. La historia del profesor Masao Tomonaga y el peso infinito de la radiación

Guglielmo Gallone – Rímini

“¡Jóvenes de todo el mundo, vengan a Hiroshima! Los supervivientes de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki necesitamos contaros lo que vivimos hace ochenta años. Con nuestra experiencia podemos transmitir un mensaje de paz”

Con un entusiasmo dulce e irrepetible, Toshiyuki Mimaki, copresidente de la organización japonesa Nihon Hidankyo, premio Nobel de la Paz del 2024, lanza este llamamiento en una entrevista con los medios de comunicación vaticanos.

¿Qué significa perdonar?

Después de viajar durante casi treinta horas, Mimaki intervino en la 46ª edición del Meeting de Rímini, en una mesa redonda dedicada a los hibakusha, literalmente «los que han sido afectados por el bombardeo». Mimaki tiene hoy 83 años. Y hace ochenta años, el 6 de agosto de 1945, los aviones estadounidenses lanzaron la bomba atómica sobre Hiroshima, provocando una ola de calor de 60 millones de grados centígrados, vaporizando plantas y animales y matando a 150.000 personas. Toshiyuki, que entonces era un niño de sólo tres años, sobrevivió. Y no sólo a la bomba atómica.

Sobrevivió a los rayos de calor, a las ondas de choque, a la muerte de amigos y familiares, a las verduras contaminadas, a los dedos rotos de su mano derecha. Y hoy, mientras en el mundo las amenazas nucleares vuelven a manifestarse con fuerza a través de guerras y conflictos, a través de la incapacidad de dialogar y escucharse mutuamente, su testimonio de paz por una experiencia de paz auténtica es aún más apremiante. Aunque, en el fondo, hay dos términos que parecen estar poco de moda: perdón y reconciliación.

«Es cierto que en la vida cotidiana no es fácil perdonar – nos confiesa Mimaki – pero el perdón debe verse como un punto de partida. Perdonar es como escalar una montaña. Y allí, una vez alcanzada la cima, encontraremos más paz, más amigos, más calma».

“Los políticos deben ejercer el autocontrol y, aunque sus ideologías difieran, los países deben llevarse bien entre sí, de lo contrario las guerras nunca terminarán. Una guerra sigue a otra. Y quienes sufrirán serán las poblaciones, especialmente los niños”

Las armas nucleares y la humanidad no pueden coexistir

Sin embargo, además del contexto bélico en el que nos encontramos hoy en día, la abolición de las armas nucleares también ha avanzado lentamente: «En 2017, las Naciones Unidas firmaron el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, pero los Estados que poseen armas atómicas no han firmado ni ratificado nada», recordó Mimaki durante su intervención en el Meeting, centrándose especialmente en el papel de la fundación Nihano Hidankyo.

«Afirmamos que las armas nucleares y la humanidad no pueden coexistir. Esto no sólo se refiere a las armas, sino también a la energía nuclear utilizada con fines pacíficos: el plutonio tarda 25.000 años en volverse inocuo. Debido al plutonio y al uranio contenidos en la bomba, hemos enfrentado dificultades extremadamente duras, dolorosas y tristes que las generaciones jóvenes de hoy ni siquiera podrían imaginar».

“El único deseo de los supervivientes es que nunca más haya otros supervivientes de la bomba atómica. Para que esto suceda, no debemos rendirnos nunca. Debemos transformar el dolor en advertencia, el sufrimiento en esperanza, la tragedia en compromiso”

La historia del profesor Masao Tomonaga

Una invitación que fue retomada durante el mismo panel por Masao Tomonaga, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nagasaki y, en aquel entonces, un niño que sobrevivió a una tragedia humana, al igual que Toshiyuki.

El 9 de agosto de hace ochenta años, Masao Tomonaga tenía dos años y se encontraba en Nagasaki. El día en que se lanzó la segunda bomba atómica, estaba en cama con 40° grados de fiebre y una fuerte amigdalitis. En un segundo, su casa, construida íntegramente en madera, se derrumbó. Antes de que las llamas se propagaran, Masao fue rescatado por su madre y juntos se refugiaron en un templo. Su padre, por su parte, cuidó al pequeño Toshiyuki. Durante toda su vida, Masao retomó ese sentido del cuidado y la protección hacia los demás, convirtiéndose él mismo en médico.

La exposición a la radiación nunca termina

En Rímini, Masao ha dado un testimonio basado sobre todo en las consecuencias físicas que, a largo plazo, puede provocar la bomba atómica. «Algunos hibakusha se han suicidado: a pesar de haber superado una tragedia similar, ya no tenían ganas de vivir – relató en el Meeting – muchos otros han sido lo suficientemente fuertes como para resurgir y esperar un futuro de recuperación».

Sin embargo, no sin problemas. Masao cuenta: «En sesenta años de experiencia médica, me he centrado en los efectos de la radiación atómica sobre la salud a lo largo del tiempo: muchos tipos de tumores sólidos están aumentando ahora y una forma particular de leucemia, los síndromes mielodisplásicos (SMD), están mostrando una fase de estabilización ochenta años después de la exposición a la radiación. Gracias a un estudio sobre el cuerpo de los hibakusha, el Instituto de la Bomba Atómica de la Universidad de Nagasaki ha revelado que las células madre de la sangre en la médula ósea han sufrido daños a nivel del ADN. Esto genera la aparición esporádica de enfermedades malignas».

“Yo mismo tuve cáncer de próstata hace seis años. La exposición a la radiación nunca termina, es permanente, pero los médicos aún no disponemos de las herramientas adecuadas para detenerla”

Con la pasión del budismo, con el amor del cristianismo

El deseo expresado en Rímini fue precisamente el que sintetizó Toshiyuki Mimaki: que los protagonistas responsables de un futuro de paz sean los jóvenes de todo el mundo. Los de Hiroshima, pero también los de Rímini y de toda Italia que, en estos días, están animando como voluntarios estas jornadas.

“Como voluntario, quiero decirles a los jóvenes las mismas palabras que han iluminado mi vida: nunca se rindan. Y a los adultos les pido que alimenten a los jóvenes con la pasión del budismo y el amor del cristianismo”