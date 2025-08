De Gaza a Sudán, el hambre como arma

Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, in Gaza City

El informe SOFI sobre la desnutrición mundial, publicado por la FAO y otras cuatro agencias de la ONU, presenta un panorama heterogéneo: 673 millones de personas padecían hambre en 2024, con un ligero avance en Asia y América Latina, compensado por un empeoramiento en África.

Valerio Palombaro - Ciudad del Vaticano

Las guerras siguen propagando el hambre por todo el mundo. Desde Gaza hasta Sudán, pero también más allá de los dos conflictos activos más sangrientos del mundo. «Nunca debemos aceptar el hambre como arma de guerra», advirtió esta semana el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su intervención en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU en Adís Abeba. Desde la capital etíope, cinco agencias de la ONU (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS) publicaron el informe SOFI 2025 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo: aproximadamente 673 millones de personas, o el 8,2 % de la población mundial, padecieron hambre en 2024. Esta tendencia es ligeramente inferior a los 8,5 millones de 2023, pero con zonas muy preocupantes, especialmente en África, donde 307 millones de personas, o más del 20 % de la población, padecieron hambre en 2024.

El drama de los niños de Gaza

En Gaza, como lo demuestran en los últimos días las desoladoras imágenes de niños reducidos a esqueletos, la situación no tiene precedentes. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), un sistema de monitoreo global respaldado por la ONU, ha advertido que la Franja se enfrenta a "la peor de las hambrunas". "Esto no se parece a nada que hayamos visto en este siglo", declaró Ross Smith, director de emergencias del Programa Mundial de Alimentos (PMA), a la prensa en Ginebra. "Nos recuerda los desastres ocurridos en Etiopía o Biafra el siglo pasado".

Simone Garroni, director general de Acción contra el Hambre (ACF), coincide con esta opinión : «La situación en Gaza es verdaderamente catastrófica; el 100 % de la población necesita urgentemente alimentos, y en muchas zonas de la Franja hemos alcanzado o superado el umbral de la hambruna», afirma el director de la organización humanitaria internacional. En la Franja de Gaza, Garroni subraya que «hay 20.000 niños que sufren desnutrición aguda, y en las últimas dos semanas, al menos 16 de ellos han muerto». El director de ACF considera que, dada la catastrófica situación actual, la respuesta que se está dando es completamente inadecuada. «El sistema de ayuda a través de la Fundación Humanitaria de Gaza no es funcional para satisfacer las necesidades de la población y no cumple con los principios humanitarios», observa. «Por lo tanto, se debe declarar un alto el fuego inmediato, abrir los cruces fronterizos y restablecer el sistema de ayuda humanitaria coordinado por la ONU». Hoy en día existen cuatro puntos de distribución de alimentos, que también se han convertido en lugares de masacre e inseguridad en comparación con los 400 puntos de distribución que existían antes”.

La emergencia de Darfur

Otra grave guerra que propaga el hambre por todo el mundo es la que ha desgarrado Sudán durante casi dos años y medio. Según la Red de Médicos de Sudán, citada por Associated Press, 13 niños han muerto en el último mes por causas relacionadas con la desnutrición en un campo de refugiados en Lagawa, Darfur Oriental. La ONU ha informado de que en la ciudad sitiada de El Fasher, Darfur del Norte, «la gente muere de hambre y desnutrición». Los comedores sociales han cerrado por falta de alimentos. «Algunas personas han empezado a comer alimentos que antes se daban a los animales», informó un portavoz de la ONU, confirmando los informes de las autoridades de la ciudad sitiada en los últimos días.

El resultado de la inercia

El hambre, incluso en el siglo XXI, se está convirtiendo de nuevo en un arma de guerra. «El hambre no es una tragedia natural, sino una consecuencia directa de decisiones políticas. No es el resultado de la escasez, sino de la inercia», continúa Garroni, enfatizando que el informe SOFI se basa en una instantánea de 2024 y no incluye los efectos de los recientes recortes en la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos y algunos gobiernos europeos: «Un estudio publicado el 1 de julio de 2025 en la revista científica The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas y de mayor prestigio a nivel mundial, lanza una alarma drástica: sin un cambio de rumbo, 14 millones de personas podrían morir de hambre cada año para 2030, de las cuales 4,5 millones son niños menores de 5 años». El informe SOFI presenta un panorama heterogéneo, con algunos avances en Asia y América Latina contrarrestados por un mayor deterioro de la situación en África. "Debido a los recortes de ayuda", afirma Garroni, "ya hemos sufrido el cierre de algunas instalaciones, como nuestras clínicas móviles de salud en la República Democrática del Congo y Sudán. Y tengamos en cuenta que, incluso antes de los recortes, dos tercios de las necesidades humanitarias ya no contaban con financiación (faltaba el 65 % de los fondos)".

Las consecuencias de los recortes de ayuda

En la República Democrática del Congo, por ejemplo, aproximadamente 12.000 niños menores de 5 años ya no reciben tratamiento para enfermedades infantiles comunes, el número de visitas a los centros de salud de ACF se ha reducido a la mitad y se han registrado 650 nuevos casos de desnutrición severa sin tratamiento. En la provincia de Cabo Delgado, Mozambique, duramente afectada por ocho años de conflicto armado y desplazamiento forzado, más de 30.000 personas han perdido el acceso a la ayuda alimentaria debido a la suspensión de proyectos vitales. En Madagascar, se han cerrado dos bases operativas, se ha despedido a 200 empleados y se han suspendido 10 clínicas móviles, lo que afecta a más de 5.000 niños con desnutrición severa y 1.900 niños enfermos. En Ucrania, se ha suspendido el apoyo psicológico a 200 niños y sus familias; además, ocho centros de salud, que atienden a aproximadamente 18.000 personas, no han podido recibir el equipo ni la capacitación necesarios. Las actividades en países como Chad, Nigeria, Burkina Faso, Jordania y Afganistán también se ven gravemente afectadas. Pero «el hambre no es inevitable», insiste el director de ACF, subrayando que se necesita voluntad política: «Las instituciones internacionales y los gobiernos deben tomar decisiones más audaces en materia de conflictos, clima y desigualdad para revertir la tendencia. Porque ya no es sostenible».