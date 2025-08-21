Curtis Windom, condenado a muerte: "Les digo que estoy vivo, pero no sé hasta cúando"

El hombre, afroamericano con discapacidad mental certificada, se encuentra recluido en una prisión de Florida y su ejecución está programada para el 28 de agosto. La Comunidad de Sant'Egidio, Floridanos Contra la Pena de Muerte y los obispos estatales piden por su vida. Lorenza D'Andrea: "Todos esperan que el gobernador conmute su sentencia".

Francesca Sabatinelli – Ciudad del Vaticano

"En pocos días, él, un amigo mío, podría ser asesinado, y es terrible". Durante 27 años, en 1998, Lorenza D'Andrea fue amiga íntima de Curtis Windom, condenado en 1992 por asesinar a su expareja, a la madre de ella y a un hombre con quien mantenía relaciones comerciales. Desde entonces, 33 años después, Curtis se encuentra recluido en la prisión de Raiford, Florida, y su ejecución está programada para el 28 de agosto. A lo largo de los años, Lorenza y Curtis han mantenido correspondencia e incluso, en 2010, se conocieron en el corredor de la muerte, donde ella lo visitó.

"Era 1998, y Sant'Egidio me asignó a Curtis porque ese año la Comunidad había comenzado a comunicarse con los condenados a muerte. Con los años, lo he conocido como un hombre amable y sensible. En sus primeras cartas, tímidas, me hablaba de la Biblia, me pedía explicaciones e intentaba estudiarla, pero le resultaba difícil". Después de un tiempo, sus conversaciones se relajaron, se volvieron más confiadas y "ahora hablamos mucho de otras cosas también, y siempre termina sus cartas diciéndome que mi familia está en sus oraciones".

Las historias de Lorenza de estos años, en cierto modo, le han abierto a Curtis una ventana al mundo, a través de las fotos que ella le enviaba, gracias a las cuales descubrió, por ejemplo, que en Italia hay "coches de juguete muy pequeños, mientras que en Estados Unidos tienen coches enormes".

No apto para ejecución

Un diálogo lleno de confidencias mutuas, como cuando Lorenza estaba embarazada de su primer hijo o cuando inició la adopción del segundo, y él le expresó su preocupación. "A veces me hablaba de sí mismo, de su infancia incompleta, de haber dejado la escuela a los 16 años, por eso, me decía que dejara estudiar a mis hijos". En 2010, ese primer encuentro en el corredor de la muerte fue como un reencuentro entre viejos amigos, que se conocían desde hacía mucho tiempo, "porque ya llevábamos doce años carteándonos".

Lorenza se convirtió en la primera persona en visitar a Curtis en dos años. "Me costaba entender lo que decía; tenía muchos problemas de habla. No estaba preparada, no lo sabía". En ese momento, surgieron los problemas de Curtis: una clara discapacidad mental, un diagnóstico de daño cerebral permanente, causado por graves defectos congénitos que sufrió este hombre afroamericano, nacido en la pobreza absoluta, y además tras un accidente de coche, hasta el punto de que fue declarado no apto para la ejecución , a pesar de no recordar siquiera lo ocurrido en esos terribles momentos de los asesinatos.

"No recordaba exactamente cómo sucedieron las cosas debido al estado mental en el que se encontraba en esos terribles momento"». Se presentaron pruebas de su discapacidad mental, por lo que fue incluido en la lista de no aptos para la ejecución . Sin embargo, pudo reconstruir, añade D'Andrea, que "un testimonio en su contra era falso y se había presentado por dinero. Sin embargo, nunca proclamó su inocencia ni solicitó una apelación. Al contrario, siempre me habló de la injusticia de su juicio, donde tuvo un defensor público que ni siquiera estaba cualificado para defender a un acusado por el que pedían la pena de muerte. También me dijo que este mismo abogado se quedaba dormido durante el juicio porque estaba borracho".

Afroamericanos y pobres

La evidencia demuestra que Curtis recibió una representación legal completamente inadecuada, ya que sus circunstancias familiares y sociales, así como su discapacidad demostrada, nunca se tomaron en cuenta durante el juicio. El abogado, de hecho, no estaba capacitado para representar a acusados ​​de pena capital y ,posteriormente, incluso fue expulsado del colegio de abogados por ser encontrado intoxicado durante las audiencias. "Curtis también solicitó una revisión del juicio por este motivo, pero no le fue concedida. Digamos que ciertamente hubo, y aún hay, prejuicio racial en torno a su caso, y su extrema pobreza contribuyó a que nunca pudiera acceder a una representación legal adecuada".

Las peticiones de clemencia

El motivo por el que se fijó la ejecución para el 28 de agosto sigue siendo completamente desconocido. "Nos preguntamos", continúa Lorenza, "y tratamos de comprenderlo, también a través de las apelaciones presentadas por nosotros, por su hija Curtisia y por Floridanos contra la Pena de Muerte , una organización cuyo equipo legal ya ha presentado una petición ante el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo, solicitando al menos la suspensión de la sentencia. "Todos nos preguntamos: ¿por qué una persona que fue declarada con discapacidad mental en 2010 ya no lo es hoy?. La sentencia es irreversible, por eso esperamos un acto de clemencia del gobernador de Florida, Ron DeSantis".

Republicano e italoamericano, DeSantis ha acelerado el ritmo de las ejecuciones en los últimos meses al aprobar varias, llegando a 10 en su estado, de un total de 29 en Estados Unidos, desde principios de año. El último caso ocurrió el 19 de agosto, cuando Kayle Bates, de 67 años, condenado por secuestro y asesinato y encarcelado durante más de 40 años, fue ejecutado mediante inyección letal. Él, como la mayoría de los condenados a la pena capital, también era afroamericano, tras juicios considerados por muchos como marcados por prejuicios raciales y con veredictos emitidos por jurados compuestos exclusivamente por blancos.

Llamamiento de la Comunidad de Sant'Egidio al gobernador de Florida para que conmute la pena

Estoy vivo, pero ¿por cuánto tiempo?

En los últimos años, Curtis ha superado los sucesos de 1992, prueba de ello es su búsqueda de reconciliación y la posterior recuperación de su relación con su hija Curtisia, quien ahora encabeza la petición de conmutación de su pena, a pesar de ser ella misma víctima, ya que Curtis está acusado del asesinato de su madre y su abuela. "Creo que hoy ama profundamente a su padre; la vi llorar hace unos días durante una videollamada.

La familia de Curtis pide: ' No hagan esto en nuestro nombre'; todos piden que no lo maten, sobre todo, porque les llevó muchos años sanar heridas profundas que, con su muerte, se reabrirían, aumentando aún más el dolor". Lorenza tiene dificultades para intercambiar cartas con la regularidad de antes, pero a través de la Comunidad de Sant'Egidio en Nueva York, sabe que él está en paz, que espera un acto de clemencia, pero que está muy preocupado tras haber presenciado un increíble aumento de ejecuciones. En su última carta, que me envió antes de que se fijara la fecha de ejecución, escribió: " Les digo que estoy vivo, pero no sé cuánto tiempo más. Todos esperan que DeSantis pueda conmutar su sentencia".

El llamamiento de los obispos

"La Iglesia Católica", continúa Lorenza, "se opone a la pena de muerte, y esta es también la postura de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida. Además, sabemos que la pena capital existe en Estados Unidos y que Texas y Florida son los estados con el mayor número de condenas a muerte, probablemente debido a factores políticos". El Catecismo de la Iglesia Católica condena claramente la pena capital y afirma el compromiso de la Iglesia con su abolición, cuyo párrafo aprobado por el Papa Francisco, en 2018, establece que "la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona". C

on motivo de la ejecución programada de Curtis, los obispos del estado también convocaron una novena en las iglesias para orar por el fin de la pena capital, por las víctimas de asesinato y por los condenados a muerte. Según la Comunidad de San Egidio, la novena concluyó el 14 de agosto, día de recuerdo de San Maximiliano Kolbe, el fraile polaco ejecutado por inyección letal en Auschwitz.

La pena de muerte, un acto grave e irreversible

La Comunidad de Sant'Egidio ha hecho un llamamiento para salvar la vida de Curtis Windom, solicitando al gobernador DeSantis un gesto de clemencia, un acto de misericordia en el Año Jubilar, hacia un preso que lleva 33 años en el corredor de la muerte. El llamamiento se dirige al gobernador y a su "conciencia de cristiano y político", pidiendo que se escuchen las voces de quienes lo apoyan, incluidas las de las familias de las víctimas, para "salvar una vida humana" y evitar "un acto grave e irreversible conmutando la pena de muerte por cadena perpetua".

Para Lorenza, los pocos días que faltan para el 28 de agosto están llenos de una dramática anticipación. "Mis pensamientos están con él, y es importante que sienta nuestra cercanía. Nuestro vínculo es muy fuerte, y espero que no se rompa de esta manera tan terrible".