Colombia: Senador Uribe muere tras atentado

Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial de Colombia, se encontraba en cuidados intensivos desde junio pasado. Numerosos familiares han expresado sus condolencias. El secretario de Estado de EE. UU., Rubio, exige justicia y expresa su solidaridad con la familia.

Vatican News

El senador Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima de un atentado el 7 de junio, en Bogotá, durante un mitin electoral, donde recibió heridas de bala en la cabeza y una pierna. Tras el ataque, fue sometido a una cirugía de emergencia y permaneció hospitalizado en cuidados intensivos hasta su fallecimiento. Un adolescente fue arrestado en el lugar del ataque y las autoridades han detenido a varios más. El incidente ha renovado la preocupación por la violencia política en Colombia.

Condolencias de políticos colombianos

Los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque escribieron algunos de los primeros mensajes publicados en memoria de Miguel Uribe Turbay. "El terrorismo nos ha robado una promesa de Colombia y un líder íntegro y transparente", escribió Duque (presidente de 2018 a 2022), quien afirmó que el mejor homenaje que pueden rendir los colombianos es honrar su legado, con unidad de propósito y pleno patriotismo. "El mal lo destruye todo; han matado la esperanza. Que la lucha de Miguel sea la luz que ilumine el camino recto de Colombia", escribió Álvaro Uribe (2002-2012).

Una larga agonía

Nacido en 1986, Miguel Uribe Turbay falleció en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, donde recibía atención médica. El atacante, un menor de 15 años, fue detenido tras un tiroteo con el equipo de seguridad del senador. En el hospital, Uribe Turbay fue sometido a procedimientos neuroquirúrgicos y vasculares, así como a una cirugía en el muslo izquierdo, pero los informes médicos describieron sistemáticamente su estado como "crítico". El último, publicado el 9 de agosto, indicó que Uribe había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central, que requirió una nueva cirugía de emergencia.

Las investigaciones siguen en curso

Según los investigadores, al menos diez personas estuvieron involucradas en el ataque, pero hasta la fecha se han detenido a siete, tres de ellas menores de edad. En cuanto a los mandantes, se han propuesto varias líneas de investigación, pero ninguna ha conducido aún a cargos formales. Miguel Uribe Turbay era hijo de Diana Turbay, una reconocida periodista, secuestrada en 1991 por el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria y asesinada durante el rescate.