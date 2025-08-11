Alarma en la ONU por los cinco periodistas asesinados en Gaza

El objetivo no es ocupar la Franja, sino liberarla de Hamás. Estas fueron las palabras del primer ministro israelí Netanyahu durante una rueda de prensa para los medios extranjeros. «Es la enésima escalada peligrosa», denunció la ONU. En Gaza, cinco personas del personal de Al Jazeera asesinadas en un ataque aéreo israelí

Marina Tomarro – Ciudad del Vaticano

Israel no detiene su plan de ataque contra Gaza a pesar de las críticas internacionales. «Todavía hay miles de terroristas, el objetivo no es ocupar la Franja, sino liberarla de Hamás», explicó ayer el primer ministro israelí Netanyahu en una rueda de prensa.

Netanyahu explicó luego el plan de cinco puntos de Israel para la operación que se había adelantado en los últimos días. «El calendario que hemos establecido es bastante rápido, es la mejor manera de acabar con la guerra», añadió el primer ministro, según el cual «los únicos que están muriendo de hambre allí son nuestros rehenes».

El ejército israelí confirma el ataque contra los cinco periodistas de Al Jazeera

La reacción inmediata de la ONU: «Es la enésima escalada peligrosa». En la reunión del Consejo de Seguridad, Londres y París piden a Israel que «revoca inmediatamente» la decisión que no conducirá más que a «exacerbar la catástrofe humanitaria en curso». Mientras tanto, en Gaza se sigue muriendo.

La cadena Al Jazeera ha anunciado que cinco de sus periodistas, dos corresponsales y tres cámaras, han muerto durante un ataque israelí en Gaza. El ejército israelí ha confirmado el ataque en las redes sociales, afirmando que ha alcanzado a Al-Sharif, al que ha calificado de «terrorista que se hacía pasar por periodista».

Según el ejército, Anas Al-Sharif era el líder de una célula terrorista de Hamás y era responsable de ataques con misiles contra civiles israelíes y tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El periodista era uno de los rostros más conocidos de la cadena, trabajaba sobre el terreno en Gaza y ofrecía reportajes diarios con cobertura regular.

Nuevas víctimas por la grave hambruna en Gaza

Y, al mismo tiempo, la situación humanitaria en la Franja es cada vez más trágica. El Ministerio de Salud de Gaza ha afirmado que, en las últimas 24 horas, los hospitales del enclave palestino han registrado cinco nuevas muertes por hambre y desnutrición, entre ellas dos niños.

Hoy, una delegación del movimiento islámico palestino Hamás debería viajar a Egipto para intentar reanudar las negociaciones interrumpidas entre el movimiento y la parte egipcia con el objetivo de alcanzar un alto el fuego.

