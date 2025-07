Gaza: Resultados iniciales sobre el atentado a la parroquia

Un informe de las FDI explica que el disparo efectuado contra la iglesia, que causó tres muertos y 10 heridos, no sólo fue involuntario, sino que ni siquiera fue causado por un error humano, sino por un mal funcionamiento del arma.

Roberto Cetera - Jerusalén

Tras el ataque israelí del jueves pasado a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, las autoridades israelíes se disculparon y abrieron una investigación sobre el incidente, prometiendo que, esta vez, los resultados de la investigación serían rápidos y fiables (a diferencia de incidentes anteriores, como el asesinato de la periodista cristiana Shireen Abu Akleh, o el asesinato de la madre y la hija Nahida y Samar Kamal Anton en el cementerio de la parroquia en diciembre de 2023).

Nadie culpable

Según un informe publicado, hoy, por el Jerusalem Post, parece que la promesa se ha cumplido, aunque con algunas respuestas desconcertantes. De hecho, un informe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) explica que el disparo contra la iglesia, que causó la muerte de tres personas y heridas a diez, no solo fue accidental, sino que ni siquiera se debió a un error humano, sino a un fallo del proyectil o del mecanismo de la pieza de artillería que lo lanzó. Por consiguiente, no se puede atribuir ninguna responsabilidad individual y nadie enfrentará sanciones, ni penales ni disciplinarias.

Las FDI no aclararon la naturaleza del fallo, añadiendo que, no obstante, el incidente justifica la mejora de las normas que rigen la apertura de fuego cerca de lugares especialmente sensibles. Cabe añadir que, en los últimos 22 meses de guerra, en ningún otro incidente similar —como los que implicaron la muerte de voluntarios humanitarios y rescatistas extranjeros, trabajando para ONG o bajo la bandera de la ONU— se ha determinado responsabilidad alguna ni se ha sancionado a ningún soldado.

Colonos absueltos en Taibeh

Pero al mismo tiempo, los resultados de otra investigación están generando mucha controversia. Se trata de la investigación realizada por la policía israelí sobre el incendio provocado cerca de la Iglesia de San Jorge en la aldea de Taibeh, la única aldea enteramente cristiana en Palestina. En las últimas semanas, la aldea había estado bajo constante amenaza de provocaciones y violencia por parte de colonos de un asentamiento judío cercano.

El lunes 14, un nutrido grupo de diplomáticos, junto con los patriarcas Teófilo III y el cardenal Pizzaballa, viajó a Taibeh para expresar su solidaridad con los residentes de la ciudad. Ahora, un informe policial contradice la versión proporcionada por el clero y los residentes de Taibeh, absolviendo a los colonos judíos, quienes, según las autoridades israelíes, no solo no tuvieron ninguna participación en el incidente, sino que incluso ayudaron a apagar el fuego. Sin embargo, el informe policial no aclara quién provocó el incendio.