Gaza, los médicos de MSF: así es como se muere de hambre

La organización humanitaria que opera en Gaza publica los testimonios de médicos y trabajadores humanitarios que describen las condiciones inhumanas en las que se encuentran los niños, las mujeres y los ancianos. Caroline Willemen: «Es un hambre provocada deliberadamente por las autoridades israelíes».

Stefano Leszczynski – Ciudad del Vaticano

Así es como el hambre destruye el cuerpo de un ser humano: en las primeras 6-24 horas, desciende el nivel de azúcar en sangre. El cuerpo quema el glucógeno almacenado para sobrevivir. Entre 1 y 3 días, el glucógeno se agota y la grasa se transforma en cetonas para alimentar el cerebro. El cuerpo entra en lo que llamamos “modo de supervivencia”. En 3-5 días, los músculos comienzan a deteriorarse. El cuerpo sacrifica sus propios tejidos, incluso el corazón, solo para sobrevivir. Es en este momento cuando los niños dejan de llorar. Quien habla es el doctor Mohammed Abu Mughaisib, vicecoordinador médico de MSF en Gaza. Ofrece su testimonio en un breve vídeo grabado con su teléfono móvil. Al fondo se ve el campo con las tiendas donde buscan refugio los desplazados.

Los médicos también mueren de hambre

El doctor Mughaisib está delgado, con los ojos hundidos por el cansancio, y le cuesta hablar porque, explica, el hambre también está afectando al personal humanitario. «En los últimos meses he sobrevivido con una sola comida al día. Y en los últimos días solo he comido una vez cada dos días, no porque no pudiera permitírmelo, sino porque no hay nada que comprar y los mercados están completamente vacíos. Y no soy el único. Cuidamos de pacientes que se están muriendo de hambre mientras nosotros mismos empezamos a pasar hambre». También los conductores de las ambulancias que transportan a los heridos y a los pacientes se están muriendo de hambre.

La comida y el agua como arma

El testimonio del doctor Mughaisib se suma al difundido en una nota de audio por la jefa de proyecto de Médicos Sin Fronteras en Gaza City, Caroline Willemen: «Ahora asistimos a diario a las consecuencias de la falta de alimentos y de la ayuda que se impide entrar en Gaza». Desde mayo, se ha cuadruplicado el número de pacientes afectados por los efectos del hambre que son ingresados en las ya deterioradas instalaciones de MSF. «Nuestros colegas sanitarios también se ven afectados por la escasez de alimentos». Se espera que los médicos salven vidas, pero ¿cómo es posible si ellos mismos se consumen lentamente por el hambre? «Utilizar los alimentos, el agua y la ayuda como arma en esta guerra es absolutamente inaceptable», denuncia el doctor Mohammed Abu Mughaisib.

Quienes buscan comida son asesinados

Además del hambre, la población de Gaza sigue sufriendo los efectos de una guerra que no da tregua. «Tenemos docenas de pacientes que llegan cada día a la clínica de Médicos Sin Fronteras con quemaduras muy graves provocadas por explosiones, heridas de bala y fracturas de todo tipo». Las heridas de guerra siempre son difíciles de curar y, en estos casos, los pacientes no tienen ninguna resistencia porque ya están muy debilitados. Los pocos que aún intentan buscar comida, según el testimonio de Caroline Willemen, son tiroteados.