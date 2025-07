Tensión entre Camboya y Tailandia: 20 muertos y 138.000 desplazados

La ONU convoca este viernes 25 de julio una reunión del Consejo de Seguridad. Bangkok habla del riesgo de guerra. Monseñor Olivier Schmitthausler, vicario apostólico de Phnom Penh: «Crece en la población un fuerte sentimiento de nacionalismo».

Guglielmo Gallone - Ciudad del Vaticano

«Los enfrentamientos en la frontera con Camboya podrían degenerar en un estado de guerra»: las palabras del primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, recogidas este viernes 25 de julio por la BBC, no son tranquilizadoras. En primer lugar, marcan una escalada lingüística; ayer nadie había hablado públicamente de «guerra», por lo tanto de negociación y diplomacia, que está en la raíz de la dificultad para promover una resolución pacífica de un contencioso que es, en efecto, geográfico, pero que hunde sus raíces en el pasado colonial y en la identidad cultural de los dos países.

La situación en el terreno

Sobre todo, estas palabras se pronuncian con el telón de fondo de una situación militar que no ha hecho más que empeorar en las últimas 24 horas: reanudados el 28 de mayo, recrudecidos ayer, jueves 24, en seis localidades diferentes, los enfrentamientos se han saldado hasta ahora con 20 muertos tailandeses (casi todos civiles) y más de 138.000 desplazados tailandeses, un muerto camboyano y cuatro heridos. Si ayer Tailandia acusó a Camboya de plantar nuevas minas terrestres a lo largo de la frontera, hoy Phnom Penh acusó a Bangkok de utilizar munición de racimo dentro del territorio camboyano, en lo que calificó de repetición de las «tácticas brutales» empleadas durante los enfrentamientos de 2011.

Tailandia también difundió un vídeo de un avión no tripulado atacando un depósito de armas camboyano y, al parecer, habría desplegado seis cazas F-16, uno de los cuales bombardeó un objetivo militar camboyano. Bangkok describió su ataque aéreo como una medida defensiva, mientras que Camboya habló de agresión. Aunque Bangkok ha rechazado la acusación camboyana, el templo de Preah Vihear, patrimonio de la Unesco y símbolo del enfrentamiento entre los dos países desde que fue reclamado por Camboya como legado del imperio jemer pero ahora está en manos de Tailandia, también fue objeto del fuego tailandés. Según Nikkei Asia, las Fuerzas Armadas tailandesas tienen preparado un plan para movilizar medios terrestres, aéreos y navales en caso de que se intensifiquen las tensiones con el ejército camboyano, tal y como ha anunciado el Primer Ministro, que ha enviado hoy sobre el terreno a cuatro representantes del Gobierno.

La voz y los temores de la Iglesia católica

Para comprender mejor lo que está ocurriendo, los medios de comunicación vaticanos se pusieron en contacto telefónico con monseñor Olivier Schmitthausler, vicario apostólico de Phnom Penh: "Tailandia y Camboya son países hermanos. Actualmente, unos dos millones de camboyanos viven y trabajan en Tailandia. Las relaciones económicas bilaterales solían ser buenas, pero desde finales de mayo hemos asistido a una escalada con el cierre de fronteras, el corte de las conexiones a Internet desde Tailandia, el cese de las importaciones de electricidad desde Tailandia y el término de las importaciones de frutas, verduras y diversos alimentos".

Como consecuencia, prosigue monseñor Schmitthausler, "algunos trabajadores camboyanos están regresando a Camboya tras varios años en Tailandia. Ya no tienen casas aquí, ya no tienen tierras que cultivar y tienen que buscar trabajo. Así que la situación económica está empeorando. Y en los dos últimos días se ha producido una escalada de violencia absolutamente terrible. Ayer, en concreto, vimos casi 24 horas de tiroteos en ambos bandos. Hay movimientos de tropas y una acumulación de soldados y tanques a ambos lados de la frontera. Ayer, un avión de combate tailandés abrió fuego contra el famoso templo simbólico de Preah Vihear, en Camboya, y sufrió algunos daños".

Los enfrentamientos tienen lugar en la región de Battambang, por tanto a unos 100 kilómetros de la pequeña comunidad católica local. «Pero además de los fieles, todos los camboyanos están afectados, budistas, cristianos y musulmanes», continúa el Vicario Apostólico, "y todo el mundo está inundado de montañas de información en las redes sociales, donde cada uno comparte su opinión, junto con una multitud de noticias falsas. La situación es bastante complicada, pero está claro que está creciendo un fuerte sentimiento de nacionalismo en la población. Apoyan al Gobierno, apoyan al ejército y dicen estar dispuestos a luchar".

La dimensión internacional del conflicto

Ante una escalada no sólo militar, sino también social e identitaria, no han faltado los llamamientos de los Estados asiáticos, en particular China, Japón, Singapur, Vietnam, Filipinas y Malasia, y de Estados Unidos a favor de una solución pacífica del conflicto, incluso mediante un alto el fuego. El Secretario General de la ONU, António Guterres, instó a ambas partes a resolver el conflicto fronterizo mediante el diálogo, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU efectúa hoy una reunión de emergencia a petición de los dos Estados.

Sin embargo, además de las tendencias nacionalistas alimentadas por las víctimas civiles y el destino de las ruinas del templo de Angkor, un obstáculo clave para una solución incluso temporal del conflicto es la amarga desavenencia entre los antiguos líderes Hun Sen y Thaksin Shinawatra, cuyos hijos son ahora primeros ministros de ambos países.

El conflicto en curso supone también un serio desafío para la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), que ha disfrutado de un histórico periodo de paz entre sus miembros desde su fundación en 1967. Sobre todo porque Tailandia y Camboya parecen discrepar no sólo en las causas del conflicto, sino también en la forma de resolverlo, con Bangkok más recelosa de los instrumentos del derecho internacional. Cuestiones bien conocidas por la actualidad internacional y que ahora corren peligro de repetirse en el sudeste asiático. Sin embargo, como concluyó monseñor Schmitthausler a los medios de comunicación vaticanos, «añadir una guerra en dos pequeños países del sudeste asiático, en la actual situación de fragilidad económica e inestabilidad mundial, es inimaginable».