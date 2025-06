“Si quieres la paz, prepara la paz”. Los Papas y la Doctrina Social, más allá de la disuasión

En medio de una nueva era de rearme global, con 56 conflictos en curso y un gasto militar global desmesurado, la condena a la disuasión armada expresada por papas, pacifistas y pensadores del siglo XX cobra nueva relevancia. Desde Juan XXIII hasta Francisco, hasta las recientes palabras de León XIV, la Doctrina Social de la Iglesia propone una alternativa evangélica a la lógica de la guerra.

Fabio Colagrande - Ciudad del Vaticano

"La vieja sentencia que ha hecho y hace escuela en política: «si vis pacem, para bellum» no se puede admitir sin radicales reservas. Con la sincera audacia de nuestros principios, denunciamos así el falso y peligroso programa de la «carrera de los armamentos», de la secreta competición por la superioridad bélica entre los pueblos". En diciembre de 1976, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, caracterizada por el aumento de las tensiones y la carrera armamentista, el Papa Pablo VI escribió estas palabras en su Mensaje para la X Jornada Mundial de la Paz. “Aunque, por una sobreviviente y feliz cordura, o por tácito pero de hecho tremendo «brazo de hierro» en el equilibrio de las mortíferas fuerzas contrarias, no estalla la guerra (¡qué guerra sería!), sin embargo, cómo no lamentar el derroche de medios económicos y de energías humanas para conservar a cada Estado su coraza de armas cada vez más costosas, cada vez más eficientes, en perjuicio de los balances escolares, culturales, agrícolas, sanitarios, civiles”.

En evidencia 24/06/2025 La Santa Sede ante la ONU: El gasto militar quita recursos a los países más pobres La erradicación de la pobreza sigue siendo un desafío importante y un requisito fundamental para el desarrollo sostenible. La preocupación se centra en los importantes recursos que ...

Juan XXIII: La verdadera paz, no el equilibrio del terror

Lo que Pablo VI reiteró aquí con tonos apasionados es la condena explícita de la llamada “teoría de la disuasión” ya expresada por su predecesor inmediato, Juan XXIII, en la célebre Pacem in terris , publicada en 1963, tras la crisis de los misiles cubanos que había llevado al mundo al borde de la guerra nuclear. “Como es bien sabido, los armamentos suelen justificarse con el argumento de que si la paz es posible hoy, solo puede ser una paz fundada en un equilibrio de poder”, escribió el Papa Roncalli en su última encíclica. “Como resultado, los seres humanos viven bajo la pesadilla de un huracán que podría estallar en cualquier momento con una fuerza inimaginable”. “La justicia, la sabiduría y la humanidad”, continuó, “exigen que se detenga la carrera armamentista”.

En evidencia 21/06/2025 Parolin: ningún progreso en el frente de la paz Al margen del encuentro “Deuda Ecológica” celebrado en el Capitolio de Roma, el cardenal secretario de Estado vaticano destaca la necesidad de un compromiso común para construir ...

Francisco y “Fratelli tutti”: la paz no es un equilibrio de poder

La encíclica Fratelli tutti actualizó este principio, central en el Magisterio sobre la paz de los Papas de la segunda mitad del siglo XX . «El problema es que, a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas, y las enormes y crecientes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, se ha dotado a la guerra de un poder destructivo incontrolable, que afecta a numerosos civiles inocentes», explicó el papa Francisco en su significativo texto firmado en Asís el 3 de octubre de 2020. Y más adelante, explicó: «La paz y la estabilidad internacionales no pueden fundarse en una falsa sensación de seguridad, en la amenaza de destrucción mutua o aniquilación total, en el simple mantenimiento de un equilibrio de poder».

En evidencia 09/04/2025 La Santa Sede: urge volver a la senda del desarme En su intervención ante la Comisión de Desarme de la ONU en la 79ª Asamblea General, el observador permanente monseñor Caccia afirma cómo la lógica de la disuasión es un obstáculo ...

Todas estas son declaraciones, extraídas de las enseñanzas de los Pontífices, que adquieren un significado particular en estos días en que la paz mundial parece más en juego que nunca debido al nuevo y dramático conflicto que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán, y el Consejo Europeo se reúne en Bruselas para debatir el llamado plan «ReArm Europe». Pero es interesante observar cómo la obsolescencia del lema latino «Si vis pacem, para bellum» (Si quieres la paz, prepárate para la guerra) —una reformulación de una perícopa tomada del Epitoma rei militaris de Vegecio (siglos IV-V)— ha sido ampliamente subrayada en este siglo, incluso en contextos alejados de la Doctrina Social de la Iglesia.

Misiles y armas nucleares

Cuando incluso los laicos dijeron no al “si vis pacem...”

Ya el 12 de junio de 1909, Filippo Turati, uno de los padres del socialismo italiano, en el discurso «El vértigo del armamento y las reformas sociales», pronunciado en la Cámara de Diputados, afirmó: «El famoso si vis pacem, para bellum no es más que un juego de palabras del oráculo de Delfos. Volvamos, señores, al sentido común, que dice: si vis pacem, para pacem». Pongamos fin a esta vana locura de la carrera armamentista que agota a las naciones. En 1947, tras la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, Mahatma Gandhi escribió: «La moraleja que se puede extraer (...) es que una bomba no puede ser destruida por otra bomba, así como la violencia no puede ser destruida por la violencia». Mientras tanto, en Italia, el filósofo y político antifascista Aldo Capitini, inspirado por el propio líder indio, reiteró que «la meta del amor solo puede alcanzarse mediante el amor, la meta de la honestidad con medios honestos, la meta de la paz no mediante la vieja ley de efectos tan inestables: si quieres la paz, prepara la guerra, sino mediante otra ley: durante la paz, prepara la paz».

Cifras en mano: las armas y las guerras no traen la paz

Según el Instituto Sueco Sipri, el gasto militar mundial alcanzó su máximo histórico en 2024 (más de 2.700 billones), mientras que hoy en día existen en el mundo 56 conflictos armados activos que involucran a más de 92 países, la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto confirma que "prepararse para la guerra" no solo desvía recursos económicos de los presupuestos estatales, sino que no conduce a la paz. Ante la devastación causada, entre otros, por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, las recientes palabras del Papa León XIV siguen siendo una brújula clara y firme, en continuidad con el magisterio pacis de sus predecesores: "No debemos acostumbrarnos a la guerra; al contrario, debemos rechazar como tentación la seducción de armamentos poderosos y sofisticados".