Ehud Olmert: en Gaza no basta una tregua

El exprimer ministro israelí, en diálogo con los medios vaticanos, reafirma cuál es, a su juicio, la única salida posible a la tragedia que sigue provocando “la pérdida de vidas de más soldados israelíes, de rehenes aún en manos de Hamás y de numerosos civiles palestinos inocentes”.

Roberto Cetera – Ciudad del Vaticano

“Se mire por donde se mire, no hay otra vía posible que la creación de dos Estados, independientes, libres y pacíficos. Y en Gaza, la única salida es terminar ya con la guerra y recuperar a los rehenes”. Con estas palabras, el exprimer ministro israelí Ehud Olmert no deja lugar a dudas. En una entrevista concedida a los medios vaticanos, expone una visión del conflicto en Gaza diametralmente opuesta a la del actual gobierno de Benjamin Netanyahu.

Críticas a la conducción de la guerra

Sus recientes declaraciones sobre los crímenes cometidos en el marco de la guerra en Gaza han generado revuelo a nivel internacional. Consultado sobre cómo llegó a esas conclusiones, Olmert responde:

“Acusé al actual gobierno israelí de cometer crímenes en Gaza. No tengo todos los elementos para afirmar que se trate jurídicamente de crímenes de guerra, pero sí tengo claro que, al menos en esta etapa —y no en las anteriores— el gobierno de Netanyahu no tiene una intención real de salvar a los rehenes. Lo único que está consiguiendo con esta forma de conducir la guerra es la pérdida de más soldados israelíes, la permanencia de los rehenes en manos de Hamás y la muerte de numerosos civiles palestinos inocentes. Una guerra así, en estas condiciones, es objetivamente un crimen”.

Agrega además que hay un problema similar en Cisjordania, donde continúan los ataques de colonos contra poblaciones palestinas sin que las fuerzas de seguridad israelíes intervengan para detenerlos.

El camino hacia la paz

¿Qué vías cree usted que deberían seguirse para lograr una tregua y el fin definitivo de la guerra?

“Creo que, en el contexto de las negociaciones con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, no queda otro camino que aceptar el fin de la guerra a cambio de la liberación de todos los rehenes. Esa es la propuesta que Hamás estaría dispuesto a aceptar. Hamás no se conforma con un alto el fuego temporal si no se garantiza el fin definitivo del conflicto. A cambio, liberarían a todos los rehenes. Y eso no implica ceder ante las exigencias de Hamás, sino comprender que, dado que los rehenes son su único recurso negociador, no renunciarán a ellos sin una garantía firme de que la guerra termina. Por eso, lo más sensato que podemos hacer ahora es declarar el fin de la guerra y traer a los rehenes de vuelta a casa”.

Netanyahu y Trump: relaciones tensas

En cuanto a las relaciones entre el gobierno de Netanyahu y la administración estadounidense de Donald Trump, Olmert observa:

“Es difícil entender el estado actual de las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Trump, como todos sabemos, es un político impredecible, por lo que resulta complicado establecer expectativas basadas en criterios estables o experiencias pasadas. Mi impresión es que Trump le está diciendo a Netanyahu: ‘Ojo, Bibi, no soy yo quien trabaja para ti, sino tú quien trabaja para mí’. Lo vimos, por ejemplo, en las diferencias de postura respecto al tema iraní. Trump tiene una agenda distinta a la de Netanyahu. Esto quedó claro en su reciente visita al Golfo y en las reuniones que mantuvo con líderes sauditas, cataríes, emiratíes e incluso con el nuevo presidente sirio, Al Sharaa”.

El desgaste dentro de Israel

Gran parte de la sociedad israelí, incluidos muchos reservistas del ejército, muestra un creciente hartazgo ante una guerra que parece no tener fin ni objetivos claros. Las protestas contra el gobierno se multiplican. ¿Ve posible un cambio de liderazgo antes de las elecciones previstas para octubre de 2026?

“Sí, yo también creo que la mayoría de los israelíes está insatisfecha con este gobierno y con una guerra interminable. Fundamentalmente porque nadie en Israel entiende cuál es la estrategia de Netanyahu. Pongamos que la ofensiva militar en Gaza y las incursiones en Cisjordania tienen éxito, que eliminan a todos los milicianos y líderes de Hamás. ¿Y después qué? Quedarán aún cinco millones y medio de palestinos viviendo en esas tierras. ¿Qué piensa hacer Israel con ellos? ¿Obligarlos progresivamente a abandonar sus territorios? ¿Esa es la estrategia real de este gobierno? Si seguimos por ese camino, Israel perderá lo poco que le queda de reputación y del apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué queremos realmente para nuestro futuro y el suyo? ¿Seguir ocupando sus tierras indefinidamente? ¿O cambiar de rumbo y entender que no hay otra solución que la existencia de dos Estados vecinos y en paz?”.