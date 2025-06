Buonomo: "Repensamos las Naciones Unidas en la era de la multipolaridad"

Ochenta años después del nacimiento de la ONU, muchos se preguntan si aún hay espacio para esta estructura internacional. Los resultados alcanzados, las dificultades evidentes y las propuestas para empezar de nuevo. «Cooperar significa trabajar juntos. No se ayuda para mantener a los ayudados en la misma posición».

Guglielmo Gallone - Città del Vaticano

Orden y ley no son lo mismo. El orden lo impone el más fuerte, según su visión del mundo, mientras que la ley es el resultado de una elección comunitaria y un compromiso entre las partes. Hoy, el orden parece imponerse a la ley. Los conflictos militares se desatan sin ningún respeto por las reglas, las guerras comerciales se libran sin consultar a las estructuras adecuadas, las sanciones impuestas a nivel internacional son objeto de continuas violaciones. Esta es la era de las grandes potencias. Por lo tanto, la pregunta que muchos se plantean es si, ante un mundo que ha cambiado radicalmente en comparación con hace tan solo unos años, todavía hay espacio para una estructura como la de las Naciones Unidas. Ochenta años después del nacimiento de la ONU, hablamos con Vincenzo Buonomo, catedrático de Derecho Internacional y coordinador del doctorado de la Facultad de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Lateranense.

Mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar las relaciones de amistad entre las naciones; lograr la cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios; promover y fomentar el respeto de los derechos humanos; y ser un centro para la coordinación de las actividades de las naciones en la consecución de estos fines comunes. Hoy estamos a años luz de lo que se espera en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que no funciona?

Yo empezaría, en cambio, por lo que ha funcionado. En primer lugar, desde el último párrafo del primer artículo: ochenta años después, la ONU es el centro de coordinación de las actividades de las naciones para alcanzar objetivos comunes. Pensemos en los derechos humanos, cuya promoción y protección se ha ampliado cada vez más gracias a las diversas actividades de las Naciones Unidas. Podríamos mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención contra la Tortura. Pensemos también en todas las acciones impulsadas para el desarme, que nos han permitido establecer una serie de limitaciones en el uso de armas como las minas antipersonal, las bombas de racimo o las armas nucleares, hasta la reciente convención que prohibió su construcción. Estas son medidas que, en términos de desarme, han despertado la conciencia de que ciertas armas no deben utilizarse. Hoy en día, la gran cuestión de las llamadas armas autónomas sigue abierta, para la cual aún no contamos con una regulación, pero en la que la ONU y sus estructuras están trabajando. Pensemos entonces en el tema del desarrollo y citemos un hecho concreto: en la década de 1970, el 32 % de la población mundial sufría hambre y desnutrición. Hoy, la cifra es del 7 %. La intensa actividad de la ONU ha permitido esta transformación. Es cierto que estas regulaciones internacionales han cambiado la actitud de muchos países, pero no de todos. Sin embargo, han podido socavar lo que debemos considerar la piedra angular de la comunidad internacional: la conciencia de los pueblos. La interconexión de la que tanto se habla hoy en día implica que los problemas de un Estado difícilmente pueden resolverse dentro de él. Existe una necesidad objetiva de comunicarse y gestionar los problemas conjuntamente. Y la ONU es el único actor capaz de hacerlo.

Sin embargo, si por un lado hay señales de mejoras evidentes, por otro lado las noticias nos obligan a hablar de conflictos, de peligro nuclear, de guerras comerciales: ¿la aparente parálisis de las instituciones internacionales contribuye a la crisis del multilateralismo?

La parálisis de las instituciones internacionales no se debe a una crisis de identidad institucional, sino a una crisis de las modalidades que representan. Es decir, si por un lado son el resultado de una elección multilateral que acompaña la historia de las relaciones internacionales, por otro hemos pasado de un modelo multilateral a uno multipolar. La esencia de la crisis reside en ello. En el modelo multipolar, cada uno expresa su propio interés nacional, y lo hace de las peores formas, en algunos casos incluso recurriendo a las armas y al conflicto. Cabe mencionar que las armas no son solo las tradicionales, sino también los aranceles, los cierres de mercados, las limitaciones a la transferencia de tecnologías y, por ende, de conocimientos técnicos. Ciertamente, todo esto se hace en aras de un interés nacional. Sustituir el multilateralismo por el multipolarismo y, por ende, el interés nacional, implica no tener un referente central capaz de tomar decisiones. La ONU nació de una intuición: todo lo común requiere soluciones comunes. Hoy celebramos el octogésimo aniversario de la Conferencia de San Francisco. La ONU comenzó a operar el 24 de octubre de 1945. Ese mismo día, en 1948, se firmó la Paz de Westfalia. No es casualidad. Ahora, este modelo choca con los intereses nacionales y se habla de una crisis del derecho internacional. Sin embargo, no veo ninguna crisis. Tenemos violaciones, como en cualquier sistema jurídico, y asistimos a una reinterpretación de las normas internacionales en función del multipolarismo. Un ejemplo lo constituyen los conflictos. Haber modificado el objetivo de la acción militar, es decir, atacar a un objetivo civil como si fuera militar, olvidando el principio de distinción, significa releer y reinterpretar un principio fundamental de la vida internacional. Y creo que esto influye en el curso de los propios conflictos. Por lo tanto, atacar a civiles se convierte en un evento colateral, algo impredecible. En realidad, si utilizáramos las normas, incluso esto podría preverse, basándonos en la lógica según la cual incluso la guerra, por desgracia, tiene sus reglas.

Centrémonos en la palabra multipolar. Hubo un tiempo en que el centro del mundo eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy, el centro del mundo es el mundo. Ya no se habla de bipolaridad. Pero ¿por qué hay cada vez menos espacio para las organizaciones internacionales?

Hoy en día, los Estados prefieren el acuerdo bilateral, que, sin embargo, es un acuerdo evanescente: no ofrece las mismas garantías que el multilateral. En el acuerdo bilateral, todo depende de la voluntad de las partes contratantes, que, en el último período, es fluida. El principio de buena fe, el pacta sunt servanda, se olvida con frecuencia. Por lo tanto, lo que a primera vista podría parecer una solución al problema, en realidad es solo una postergación del mismo. Volvamos a los conflictos: hoy no aspiramos a la paz con respecto a los conflictos en curso, sino a un alto el fuego. Parece, y esto es absurdo, que todo deba reducirse a una conclusión mínima según la cual nos conformamos con que no haya disparos. Esto significa perder de vista lo que, según la encíclica Pacem in terris, es el verdadero objetivo de la paz: donde la verdad y la justicia no son términos vacíos, sino factores que compiten y son necesarios para la paz misma.

El Papa León XIV, reunido con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, afirmó que «es necesario revitalizar la diplomacia multilateral y las instituciones internacionales que fueron concebidas, ante todo, para resolver las controversias que pudieran surgir en el seno de la comunidad internacional». En su opinión, ¿cómo se puede lograr este objetivo?

La ONU se creó para eliminar el uso de la fuerza de los Estados individuales y cederlo a una estructura multilateral, el Consejo de Seguridad, debido a la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy en día, todos los Estados intentan recuperar este tipo de competencia y, para ello, creen que pueden usar la fuerza. Creo que este es el núcleo del llamamiento del Papa. Para que se implemente, es necesario repensar las instituciones internacionales: ya no es concebible tener ante nosotros la Carta de la ONU tal como estaba estructurada hace ochenta años. En concreto, debería implementarse una verdadera reforma del Consejo de Seguridad, de la que se ha hablado durante demasiado tiempo; debería racionalizarse todo el sistema de la ONU y eliminarse las organizaciones que son una duplicación. Además, debemos pensar en objetivos que no están en la Carta actual. El propósito general de la paz y la seguridad ya no se corresponde con la realidad. Hoy en día, existen formas de conflicto que no conducen a la guerra, pero cuyos efectos son peores o iguales a los de un conflicto. El tema del desarrollo ya no puede verse en forma de ayuda y asistencia, sino que debe verse en el uso real del término cooperación, que significa trabajar juntos. Y aquí entra en juego el elemento, subrayado por el Papa León, de una visión de solidaridad en la que se ayuda en la forma en que se hace crecer. No se ayuda para mantener a la persona asistida en la misma situación.

En estos objetivos, ¿no hay un conflicto entre organizaciones internacionales y organizaciones regionales?

La especialización forma parte del multilateralismo. El multilateralismo no es un monolito; ha contemplado la presencia de diferentes organizaciones, competencias y áreas geopolíticas. El problema radica en la coordinación. Pertenecer a organizaciones regionales no puede limitar la participación de un mismo Estado en los aparatos universales. Sin embargo, esto no implica que las relaciones internacionales ya no se limitan a la actividad de los Estados. La sociedad civil influye en las directrices de la política internacional. Por lo tanto, el proceso de reforma del sistema internacional comienza desde abajo.

Terminemos con una provocación: ¿qué pasaría si la ONU cerrara?

Cerrar la ONU no significa cerrar una organización, sino pensar que cada uno se salva solo. Y eso no es posible.