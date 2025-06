Sebastián López Durán: Arte, Inclusión y la Fuerza de la Diversidad

El pasado miércoles 25 de junio tuvo lugar la inauguración de la muestra del artista Sebastián López Durán, un joven talento guatemalteco-italiano, quien a través de su arte logra transmitir emociones y visiones únicas del mundo. La exposición no solo celebra su talento, sino que busca también sensibilizar al público sobre el autismo y promover la inclusión de las personas neurodiversas en la sociedad y en el mundo artístico.

VATICAN NEWS

Sebastián López Durán, artista autodidacta guatemalteco-italiano, invita al público a descubrir el mundo a través de su mirada única. Con una sensibilidad especial y un enfoque distintivo hacia el arte, Sebastián plasma en sus obras colores vibrantes y composiciones que beben del expresionismo, el cubismo y el arte abstracto. Sus pinturas y creaciones reflejan su interpretación personal de las experiencias cotidianas, las emociones y los sueños que lo rodean. Cada obra cuenta una historia, capturando tanto la belleza como los retos de su viaje personal.

Desde que empezó a pintar, hace 20 años, su arte se ha dado a conocer, sus cuadros se han vendido en EEUU, Italia, México, Guatemala. Fue invitado por la universidad de Boston, donde expuso junto a otros tres grandes artistas autistas. Próximas exposiciones en Taiwán, Oriente Medio.

Un Mensaje de Inclusión y Concienciación

La exposición no solo celebra el talento de Sebastián, sino que busca también sensibilizar al público sobre el autismo y promover la inclusión de las personas neurodiversas en la sociedad y en el mundo artístico. A través de su arte, Sebastián nos demuestra que la diversidad es un recurso valioso, capaz de enriquecer nuestras vidas y nuestras comunidades.

Vatican News habló con su madre Rosaria Durán de López, quien nos contó que hasta que entró en la adolescencia, a los 16 años, Sebastián decidió no comunicar más solamente a través de la pintura. Se demostró que sufría los síntomas de autismo y Asperger. Según los médicos, la persona afectada por el síndrome de Asperger tiene dificultades de interacción social y en la comunicación; no obstante, algunas de las personas que lo padecen también suelen demostrar capacidades distintas que no cualquiera tiene, y Sebastián es uno de ellos. Es completamente autodidacta.

El arte de Sebastián

"Le gusta transmitir lo que está sintiendo. En base a sus cuadros, se aprecia que ve todo con mucho positivismo.Tenemos tanto que aprender de ellos"

Desde el 2009 está exponiendo, Rosaria cuenta que le dieron un cuadro suyo al Papa Francisco sobre la Virgen de Guadalupe. En el cuadro, dijo Rosaria, la Virgen abraza al Papa. Rosaria alienta a las madres de chicos especiales: que tengan fe en sus hijos, que los dejen ser así como son, que de esta prueba de la vida, dijo, puede salir algo bueno.

Cuadro de Sebastián: Las aves

Inauguración y Participación Especial

La inauguración será un emotivo momento de encuentro el miércoles 25 de junio de 2025, donde estarán presentes el artista, su madre, amigos, familiares y seguidores. El evento contará además con la participación de la Embajada de Guatemala ante la Santa Sede. La muestra está organizada por la artista guatemalteca Brenda Estrada.

La exposición individual de Sebastián López Durán se lleva a cabo en el marco del evento MammaAfrika 2025 – Segunda Edición, junto a una muestra colectiva de arte contemporáneo. Este evento benéfico está dedicado a apoyar a AMICI Betharram ETS, impulsado por el padre misionero Beniamino Gusmeroli, y es curado por Paola Aleandri y Raoul Bendinelli.

Sebastián trabajando en sus cuadros