Yemen, EE. UU. ataca tras el misil disparado por los Houthi contra Tel Aviv

Tras el misil disparado por los rebeldes yemeníes, que ayer impactó en la zona de la Terminal 3 del aeropuerto de Tel Aviv causando seis heridos leves, los Houthis denunciaron los ataques aéreos estadounidenses contra la capital, Saná, y amenazaron con otros lanzamientos contra Israel. Mientras tanto, Irán ha presentado un nuevo misil balístico de combustible sólido con un alcance de 1.200 kilómetros

Francesco De Remigis - Ciudad del Vaticano

Yemen es una nación «independiente» que toma sus propias decisiones de forma autónoma. Así, a través de las palabras del ministro iraní de Defensa, Aziz Nasirzadeh, Teherán rechazó las acusaciones de Estados Unidos, que ve la mano de Irán detrás del misil balístico lanzado ayer por los rebeldes yemeníes Houti contra el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. «Las fuerzas yemeníes piden a todas las compañías aéreas internacionales que cancelen los vuelos a los aeropuertos enemigos para garantizar la seguridad de sus aviones y pasajeros», rezaba un comunicado de los Houthi.

Los antiaéreos israelíes no vieron venir el misil

La acción yemení contra Israel, que causó seis heridos leves y el cierre temporal de la Terminal 3, provocó por la noche una respuesta militar de Washington: los rebeldes denuncian decenas de ataques norteamericanos y amenazan con nuevos lanzamientos de cabezas nucleares contra Israel, cuyo escudo no resultó ayer del todo eficaz. Según el ejército de las FDI, los antiaéreos no vieron venir el misil. «Es el primero que no detectamos desde la reanudación de los combates», admitió una fuente de seguridad a la emisora Canal 12. Pero cada vez está más claro que, en los repetidos intercambios de acusaciones entre Israel y Yemen, Washington considera la crisis entre ambos países como una pieza de una crisis regional más amplia.

Sitios militares al sur de la capital Saná golpeados

Según la emisora saudí «Al Arabiya», los 29 ataques aéreos estadounidenses en la noche entre el domingo y el lunes tuvieron como objetivo el puerto de Ras Eissa, en la isla de Kamran, en la zona de As Salif, en la gobernación de Hodeidah; luego algunos sitios al sur de la capital Saná, incluyendo un depósito de municiones en el campo de Al Sawad. Por su parte, las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado de Hamás, aplaudieron el ataque houthi contra el aeropuerto de Tel Aviv. «Gloria a Yemen, como a Palestina, que sigue desafiando a las fuerzas más brutales de la opresión y se niega a someterse o ser derrotada a pesar de la agresión de la que es objeto», dijo Abu Obeida en un comunicado difundido por la organización en Telegram.

Se busca una nueva fecha para las conversaciones nucleares

En el trasfondo de los ataques yemeníes sigue estando la complicada relación entre Washington y Teherán. Irán «responderá enérgicamente si es atacado por Israel o Estados Unidos», declaró el ministro iraní de Defensa, Aziz Nasirzadeh, explicando que Teherán «atacará bases y fuerzas armadas donde y cuando lo considere necesario». Lo dijo en la televisión estatal mientras se difundían imágenes de un nuevo misil balístico de combustible sólido con un alcance de 1.200 kilómetros. Pero, en silencio, la diplomacia de los dos países intenta dialogar de nuevo con la mediación de Omán: sobre el dossier nuclear, la nueva reunión salteada el sábado pasado, se busca una nueva fecha para las conversaciones entre las partes.