UNRWA pide el fin del asedio a Gaza

Juliette Touma informa sobre las condiciones de vida cada vez más difíciles en el enclave palestino y pide "todo lo posible para alcanzar un alto el fuego" y permitir el acceso de la ayuda humanitaria.

Beatrice Guarrera - Ciudad del Vaticano

Un llamamiento "para salvar nuestra humanidad" para que "se haga todo lo posible para lograr un alto el fuego" en la Franja de Gaza, donde las condiciones de vida son ahora desesperadas. Juliette Touma, directora de comunicaciones de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, hizo este anuncio a los micrófonos de los medios de comunicación del Vaticano. "Tenemos que detener los bombardeos", explica, "darle un respiro a la gente, liberar a los rehenes, llevar ayuda humanitaria y suministros comerciales". Después de más de 580 días de guerra, más de 52.000 personas muertas por los bombardeos israelíes y casi 120.000 heridas —según datos de la agencia palestina Wafa—, la Franja está al borde del colapso.

Ningún lugar es seguro

“La situación en Gaza es muy difícil, también debido al asedio impuesto en la Franja de Gaza durante más de dos meses”, continúa Touma, “y nuestros suministros, los básicos como alimentos, artículos de higiene y medicamentos, se están agotando. A pesar de ello, nuestro equipo sigue sobre el terreno”. UNRWA es, de hecho, la mayor organización humanitaria que opera en la Franja de Gaza, con más de diez mil personas trabajando para la agencia. «A pesar de todo, siguen haciendo un trabajo excelente y extraordinario. Cuando hablamos con ellos y conseguimos abrir las cámaras, si la conexión a internet es buena, notamos que nuestro personal va perdiendo cada vez más peso. Nos dicen que solo tienen que compartir una comida con sus familiares. Antes de la guerra, muchos trabajaban en la educación, lo que permitió que más de trescientos mil niños y niñas asistieran a la escuela. Sin embargo, después del 7 de octubre de 2023, las escuelas tuvieron que cerrar y se convirtieron en refugios para personas desplazadas. «Muchos de quienes antes eran maestros participan en la respuesta humanitaria —explica Touma—. Gestionan refugios, conducen coches, distribuyen comida. Mientras tanto, los bombardeos continúan, la gente busca seguridad, que no existe porque todo en Gaza ha sido alcanzado. Cualquiera puede ser un objetivo en cualquier lugar, incluso en lugares que deberían ser seguros, como escuelas, instalaciones de las Naciones Unidas u hospitales, que han sido atacados».

La gente muere de hambre

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado un plan para invadir y ocupar Gaza, que incluye el traslado forzoso de sus más de dos millones de habitantes. Aunque los detalles de implementación siguen siendo inciertos, la noticia ha conmocionado a la comunidad internacional. «La posición de las Naciones Unidas – dice Touma – es muy clara: estamos en contra de los desplazamientos forzados. Y lo que debe ocurrir ahora con el pueblo de Gaza es un alto el fuego, similar al que tuvimos en enero, que duró casi dos meses. Debe haber —repite— la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos en Gaza; debe restablecerse un flujo regular de suministros, no solo humanitarios, sino también comerciales. De hecho, la economía de la Franja está totalmente destruida, ya que muchos vivían de la ganadería y la agricultura, actividades que ahora son impracticables con las tierras que han sido prácticamente destruidas. La gran mayoría de la población de Gaza depende ahora de la ayuda humanitaria, que escasea. «La gente ya se está muriendo de hambre. ¿Cuál es el siguiente paso después de la hambruna? Todos sabemos cuál es el siguiente paso después de la hambruna. Así que se puede detener. Se puede evitar», repite Touma una vez más, reabriendo el acceso a la ayuda.

El personal de UNRWA también se vio afectado

Mientras tanto, siguen reportándose muertes en Gaza, incluidas muertes de miembros del personal de UNRWA. «Casi trescientos de nuestros colegas de la ONU –dice con una mirada velada por la tristeza– han sido asesinados. Muchos de ellos con toda su familia. Eran profesores, médicos, enfermeras, ingenieros, trabajaban en logística, en informática. No estamos hablando de números: eran nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros de equipo. La agencia no será la misma sin ellos. Además, algunos miembros del personal de UNRWA siguen detenidos, perseguidos por estar acusados, en algunos casos, de presuntos vínculos con Hamás. «Las fuerzas israelíes arrestaron a más de cincuenta colegas de UNRWA durante la guerra —explica Touma—, aunque afortunadamente la gran mayoría fueron liberados. Muchos nos contaron historias desgarradoras de abusos: se les privó de comida y sueño, y recibieron amenazas de muerte para ellos o sus familias. En algunos casos, sufrieron una forma de tortura llamada "waterboarding" en inglés. Hemos obligado a personal a firmar documentos en un idioma que no entienden. Esto no debería ocurrirles a los funcionarios de la ONU. Deberían ser protegidos como cualquier otro funcionario público en todo el mundo. Las reglas de la guerra también deberían aplicarse a Gaza. También sufrimos acoso contra nuestro personal en Cisjordania, incluso en los puestos de control».

Apoyo en Cisjordania y los países vecinos

De hecho, la UNRWA sigue operando en Cisjordania, proporcionando educación a cincuenta mil niños y niñas en las escuelas de la agencia, sin interrupción. Sin embargo, supervisar el trabajo sigue siendo difícil porque ya no se conceden visados ​​a los empleados del UNRWA. «Los funcionarios israelíes también tienen prohibido tener cualquier contacto con la UNRWA. Entonces no hay más comunicación. No hay coordinación. En la Jerusalén Oriental ocupada, nuestros servicios se ven constantemente amenazados de interrupción, de cierre, incluyendo, entre otros, las escuelas para unos ochocientos niños. UNRWA también continúa trabajando en los países vecinos —Jordania, Siria y Líbano— con los refugiados palestinos, quienes generalmente se encuentran entre las comunidades más pobres. Y los más vulnerables. Así, la UNRWA les proporciona servicios básicos, ya sea asistencia humanitaria, educación o atención médica en clínicas. Un compromiso que, por lo tanto, continúa en todos los lugares donde se encuentran refugiados palestinos, a pesar de las dificultades. Dificultades que comienzan a ser realmente dramáticas en la Franja de Gaza.