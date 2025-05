Riesgos e incertidumbre: La realidad de los niños migrantes

Save The Children, una organización dedicada a proteger a los jóvenes, reveló la situación actual de los infantes desplazados, tras 155 entrevistas con niños migrantes y sus cuidadores en tres de las principales ciudades fronterizas de México.

Ariana Pernía Paolini – Ciudad del Vaticano

Escapar de la violencia en sus países de origen no significa evadir los peligros y no afrontar condiciones donde el abuso y la incertidumbre imperan; Save The Children divulgó este 5 de mayo la realidad de los niños desplazados por la violencia que arribaron a las principales ciudades fronterizas de México, Ciudad Juárez, Reynosa, y Tijuana.

Albergues donde se hallan acinados, sin acceso a la educación y con sus derechos vulnerados son las condiciones a las que los menores de enfrentan; aunado a ello, la separación familiar resultó una de las graves problemáticas que aquejan a los niños, quienes resultaron expuestos a la inseguridad, la violencia e incluso, a la explotación y reclutamiento de parte de grupos irregulares, de acuerdo a lo expuesto por la organización.

“En Ciudad Juárez, casi dos de cada tres niños (63,5%) salieron de casa con un padre o tutor, pero sólo un tercio llegó a México con alguien a su lado.”

Huérfanos en el camino

“El crimen organizado tiene muchas formas de encontrarte y agarrarte. Hay muchas áreas donde es difícil huir si estás tratando de escapar”, comentó un entrevistado de 16 años a Save The Children, quien se encuentra solo en Ciudad Juárez.

No se trata de un caso aislado, aseguró en la investigación la organización, dado que “el número de niños no acompañados que emprenden el viaje a México se ha disparado en los últimos años, pasando de casi 69.500 en 2019 a más de 137.000 en 2023”.

Tales condiciones de desamparo dejan en un estado de exposición a la violencia sexual y de género a los menores, especialmente a las niñas, quienes se ven obligadas a vivir confinadas en albergues sobrepoblados o en zonas inseguras, “donde incluso las libertades básicas -como salir al exterior- están restringidas por el miedo al secuestro”.

Intervención en situaciones de desamparo

Desde un enfoque más amplio, la organización exhortó este 5 de mayo a combatir, de forma estructural, las situaciones de violencia, desamparo y exclusión a los que se hayan expuestos los infantes y adolescentes alrededor del mundo.

A partir de la consulta realizada a los jóvenes de 14 a 20 años que frecuentan los proyectos de la organización, Save The Children emitió un comunicado con el cual buscan no sólo concientizar a la sociedad, sino prevenir y combatir en todos los niveles la violencia y exclusión que aqueja a los niños y adolescentes en la actualidad.

Para combatir la violencia, se debe comenzar por la educación familiar y escolar. (AFP or licensors)

En tal sentido, Raffaela Milano, directora de investigación de la organización, hizo pública la necesidad de intervenir “con políticas educativas y sociales integradas, preventivas”, ante las causas que subyacen a la violencia juvenil; frente a tal afirmación, insistió en la necesidad de contrarrestar la deserción estudiantil, a fin de devolver “los espacios públicos a los chicos y chicas, sobre todo en las zonas más desfavorecidas, donde deben reforzarse los lugares de encuentro y socialización, el desarrollo de oportunidades de formación y la inserción laboral”.

Milano destacó, asimismo, que resulta fundamental promover mayores posibilidades de crecimiento en las zonas más desfavorecidas, de tal modo que sea posible prevenir futuros escenarios de violencia al cubrir las necesidades de los jóvenes.

“También es necesario apoyar el papel de las familias y las escuelas para escuchar y acompañar a los niños y niñas en su crecimiento, promoviendo una educación no violenta.”

Los jóvenes hablan

Con la determinación de hallar soluciones para la problemática a la que se enfrentan tantos menores de edad, la organización se dispuso a escuchar la valoración de los adolescentes de entre 14 y 20 años que colaboran con Save The Children.

Como respuesta, la mayor parte de los jóvenes admitió sentirse preocupados ante el aumento de casos de violencia y exclusión, a pesar de no haber sido objeto de discriminación o maltrato directo; por ello, llegaron a la conclusión de que la violencia juvenil es una problemática que se podría combatir desde la raíz, “creo que la escuela tiene un papel importante […] Creo que es un problema que se puede resolver de raíz, sólo cambiando el enfoque educativo”.

“La respuesta es la prevención, la educación, pero sobre todo momentos que creen espacios donde se desmonten ideas y formas de actuar equivocadas, haciendo que la gente piense y entienda.”