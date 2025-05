Los primeros camiones de ayuda llegan a Gaza, pero la situación es desesperada para las ONG

Dos empleados de la embajada israelí fueron asesinados el miércoles por la noche frente al Museo Judío de Washington, en Estados Unidos. El presidente Trump condenó el hecho calificándolo de “horribles asesinatos”. El primer ministro israelí Netanyahu volvió a hablar en su primera conferencia de prensa después de 5 meses: “Estamos al borde de una gran victoria”. En la Franja de Gaza han entrado las primeras ayudas de la ONU, pero Unicef denuncia: “No es suficiente”.

Roberta Barbi – Ciudad del Vaticano

Ha sido detenido un hombre sospechoso de ser el autor del asesinato de dos miembros del personal de la embajada de Israel en Washington —una pareja de novios, según se ha sabido—, quienes fueron asesinados a tiros durante la noche frente al Museo Judío. El hombre asesinado ha sido identificado como Elias Rodríguez, originario de Chicago. Mientras tanto, comienzan a llegar reacciones sobre lo ocurrido. “Un acto depravado de terrorismo antisemita”, lo ha calificado el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon. “Horribles asesinatos”, fue el comentario del presidente de la Casa Blanca, Donald Trump.

Lea también 21/05/2025 Llamamiento de León XIV por Gaza: "Que se ponga fin a las hostilidades" Al término de su primera audiencia general del miércoles, el Papa hizo un llamamiento por la situación «cada vez más preocupante» en la Franja, donde no cesan los ataques y la ...

El drama de la Franja

En cuanto a la situación en Gaza, esta es calificada como “desesperada” por quienes trabajan en la zona. Ayer llegaron a la Franja los primeros 90 camiones de la ONU con bienes de primera necesidad, pero según muchos no es suficiente para cubrir las necesidades de la población civil, que ya se encuentra al borde de la hambruna. Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef en la región, lanzó una alarma a través de las redes sociales: “Los niños de Gaza siguen siendo asesinados, heridos y privados de ayuda —escribió—. Los pocos camiones con suministros vitales que han entrado no son ni remotamente suficientes para cubrir las necesidades de la población y aún no han llegado a quienes los necesitan desesperadamente”.

La rueda de prensa de Netanyahu

Mientras tanto, en Israel, ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu volvió a hablar en su primera rueda de prensa tras cinco meses: “Estamos cerca de una gran victoria”, dijo. Según el primer ministro, quien explicó en detalle la operación en curso, denominada “Carros de Gedeón”, al final de las operaciones militares toda la Franja de Gaza estará bajo control de las fuerzas de seguridad israelíes y Hamás será derrotado. Netanyahu también habló de los rehenes que aún están en manos del grupo islamista —20 vivos y hasta 38 muertos— y del posible alto el fuego temporal, al que estaría dispuesto “si se presenta la oportunidad”, pero solo si se produce simultáneamente la liberación de todos los rehenes. Condiciones que fueron rechazadas de inmediato por los líderes de Hamás, quienes las calificaron de “totalmente inaceptables”, y declararon que nunca abandonarán “las armas de la resistencia”.

El primer ministro también desmintió con firmeza los rumores de tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump y expresó su confianza en una ampliación de los Acuerdos de Abraham. En cuanto al tema de la ayuda humanitaria, Netanyahu admitió que debe permitir el acceso a la Franja de Gaza para continuar recibiendo el apoyo de los “países amigos”.

Los disparos en Jenin

Una aparición pública que, probablemente, se hizo necesaria tras el incidente ocurrido ayer en Jenin, en Cisjordania, donde el ejército israelí abrió fuego durante la visita de una delegación diplomática árabe-europea cerca del campo de refugiados de la ciudad, hiriendo incluso a algunos miembros del grupo, que en total eran 25. El episodio fue condenado por la Autoridad Nacional Palestina, que habló de un “desprecio sistemático por el derecho internacional”, y provocó la llamada a consultas de embajadores israelíes en varios países. Las fuerzas de defensa israelíes explicaron lo sucedido, calificando los disparos como “tiros de advertencia”, ya que las delegaciones se habrían encontrado en una zona no autorizada, distinta del recorrido aprobado.