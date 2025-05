Más muertes en Gaza. Nueva propuesta de tregua de EE. UU.

El anuncio del enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, sobre un plan para una nueva tregua de 60 días abre una puerta a la esperanza. Pero los ataques israelíes continúan sin cesar y, desde primeras horas de hoy, han causado casi 40 muertos. Asaltado un almacén de ayuda del Programa Mundial de Alimentos

Valerio Palombaro - Ciudad del Vaticano

Mientras continúan sin cesar los ataques israelíes sobre la Franja, donde la población, al límite de sus fuerzas, ha asaltado los almacenes de ayuda del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), parece abrirse una ventana para una tregua en la devastación de Gaza.

La propuesta del enviado estadounidense Witkoff

En el plano diplomático, mientras desde varias capitales se alzan las protestas por la dramática situación humanitaria en la Franja, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, ha anunciado un posible giro. «Estamos a punto de enviar un nuevo acuerdo preliminar; tengo muy buenas sensaciones», declaró, confirmando las declaraciones previas de Hamás, que había anunciado el alcance de un acuerdo de tregua con el propio Witkoff. La nueva propuesta estadounidense para un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza, según indican los medios de comunicación israelíes, supondría la liberación de nueve rehenes vivos y 18 cadáveres de prisioneros. Sin embargo, no está claro cuántos prisioneros palestinos serían liberados en total. Si no se llegara a un acuerdo al final de la tregua, explica el diario «Times of Israel», Israel tendría la posibilidad de reanudar los combates o de prolongar el alto el fuego a cambio de otros rehenes.

Nuevos ataques y víctimas

Pero la devastación diaria en la Franja, por el momento, no parece cambiar. Según la cadena Al-Jazeera, al menos 37 palestinos han muerto en las nuevas incursiones llevadas a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) desde el amanecer de hoy. En el campo de refugiados de Bureij se cuentan hasta 19 víctimas. La agencia de noticias palestina Wafa informa de que siete personas, entre ellas mujeres y niños, han muerto tras el bombardeo de una casa y una guardería en Jabaliya, en el norte de la Franja. Además, un hombre y su esposa embarazada han muerto y otros civiles han resultado heridos cuando un dron israelí ha atacado a un grupo de personas al sur de Khan Yunis. Entre las últimas víctimas de las operaciones israelíes en Gaza se encuentra también otro periodista, Moataz Mohammed Rajab, camarógrafo y editor del canal de televisión Al-Quds al-Youm. Con su muerte, según destaca la oficina de prensa de Hamás, asciende a 221 el número de periodistas asesinados en Gaza.

El asalto a los almacenes del PMA

En este contexto de desesperación, miles de palestinos saquearon un almacén de ayuda del PMA en Deir el-Balah. El PMA confirmó el asalto a su almacén y las imágenes difundidas por la agencia Afp muestran a una multitud de palestinos irrumpiendo en las instalaciones gestionadas por la agencia de la ONU, robando provisiones alimentarias mientras resuenan disparos. «Una horda de hambrientos irrumpió en el almacén», escribió el PMA en las redes sociales. Fuentes hospitalarias informan de que al menos cuatro personas habrían muerto en los disturbios. Según la oficina de prensa de Hamás, las víctimas serían incluso diez y más de 60 los heridos en las últimas 48 horas en diferentes episodios en los que se han asaltado puntos de distribución de ayuda humanitaria. Por su parte, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), que desde hace unos días gestiona la distribución de la ayuda en el sur de la Franja de Gaza, en base a un plan respaldado por Estados Unidos e Israel, defiende su actuación: «No se han disparado contra la multitud palestina, no ha habido víctimas», se lee en un comunicado de la GHF.

El asesinato de Muhammad Sinwar

«Hemos eliminado a Muhammad Sinwar», declaró entretanto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante un debate en la Knesset, que se celebró después de que la oposición obtuviera 40 firmas para solicitar la participación del primer ministro. Hasta ahora, Israel no había declarado oficialmente que el líder de Hamás, sucesor de su hermano Yahya, asesinado en octubre, hubiera muerto efectivamente tras los ataques de las FDI sobre Gaza. Por último, en Tel Aviv se registraron enfrentamientos entre la policía y manifestantes antigubernamentales frente a la sede del Likud, el partido del primer ministro Netanyahu. La policía afirma, en una nota citada por «Times of Israel», que 62 personas fueron detenidas en los enfrentamientos y por asaltar la sede del partido.