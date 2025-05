EE.UU y Ucrania: Acuerdo sobre tierras raras y un fondo para la reconstrucción

El acuerdo, alcanzado tras semanas de intensas negociaciones, prevé inversiones en el país europeo tras el fin del conflicto. Trump revela que le dijo a Zelensky, durante su reunión al margen del funeral del Papa Francisco, que el concordato es "algo muy bueno".

Edoardo Giribaldi – Ciudad del Vaticano

Estados Unidos y Ucrania han firmado un acuerdo que permitirá a Washington acceder a los minerales de tierras raras de Kiev a cambio del establecimiento de un fondo de inversión para la reconstrucción del país tras el conflicto. El acuerdo, alcanzado tras semanas de intensas negociaciones, compromete a Estados Unidos a "poner fin a esta guerra cruel y sin sentido", según afirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado. Este acuerdo demuestra claramente a Rusia que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Y, para ser claros, ningún estado o individuo que haya financiado o suministrado material bélico ruso podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania.

Un fondo conjunto

En el centro del acuerdo se encuentra el “Fondo de Inversión para la Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania”, al que ambos países contribuirán y supervisarán conjuntamente. Los beneficios del Fondo se invertirán exclusivamente en Ucrania, a la que no se le pedirá que pague ninguna “deuda”, como afirmó el primer ministro Denys Shmygal. Kiev, añadió, tendrá "pleno control sobre su subsuelo, infraestructura y recursos naturales y el acuerdo financiará únicamente proyectos de minería, petróleo y gas, así como infraestructura y procesamiento en Ucrania durante los primeros 10 años", después de lo cual "los beneficios podrán distribuirse entre los socios".

Los términos del acuerdo

La ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svyrydenko, aclaró en su perfil X que será el estado europeo el que “determine qué y dónde extraer”. "La transferencia y el desarrollo de tecnologías es un componente importante del acuerdo, porque no solo necesitamos inversiones, sino también innovación", añadió, precisando que el acuerdo no afectará a la solicitud de Ucrania de integrarse en la Unión Europea. Como parte del acuerdo, Washington también proporcionará nueva asistencia a Kiev que podría incluir, por ejemplo, sistemas de defensa aérea. Según el ministro ucraniano, el acuerdo prevé que los ingresos y las aportaciones del fondo no serán gravados por ninguno de los dos países. Todavía no está claro si el acuerdo también incluye una garantía explícita de seguridad por parte de Estados Unidos, algo en lo que Zelensky insistió durante todas las negociaciones.

Diálogos al margen del funeral del Papa Francisco

El acuerdo, informa la cadena estadounidense CNN , llega apenas horas después de que desacuerdos de último momento amenazaran con descarrilar el acuerdo. En declaraciones telefónicas a NewsNation para responder preguntas de los ciudadanos , el presidente estadounidense Donald Trump dijo que había firmado el acuerdo para "proteger" la contribución de Washington al esfuerzo bélico, y agregó que le había dicho al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su reunión de fin de semana al margen del funeral del Papa Francisco que "sería una gran cosa" si firmara el acuerdo porque "Rusia es mucho más grande y mucho más fuerte". Ucrania tiene depósitos de 22 de los 50 materiales clasificados como críticos por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estos incluyen minerales de tierras raras y otros materiales esenciales para la producción de productos electrónicos, tecnologías de energía limpia y algunos sistemas de armas.