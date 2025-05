Amistad y compromiso por la paz tras las tragedias de Tierra Santa

Inmediatamente después de su encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, el palestino Aziz Abu Sarah y el israelí Maoz Inon compartieron su experiencia en entrevista exclusiva concedida a Radio Vaticano.

Roberto Cetera y Deborah Castellano Lubov

"Elegí el perdón, no porque la persona lo mereciera, sino porque es mi elección y quiero ser libre". En una entrevista con los medios vaticanos, Aziz Abu Sarah, palestino-estadounidense que creció en Jerusalén, hizo esta declaración mientras recordaba el momento en que su hermano fue arrestado a los 18 años, cuando Aziz tenía solo diez, sufriendo torturas que lo llevaron a la muerte.

Aziz recuerda, desde esa temprana edad, cómo se sintió amargado, enojado y necesitado de venganza, hasta que algo cambió. "Me tomó ocho años entender finalmente que cada vez que eliges la venganza, eliges el odio, te conviertes en esclavo de la persona que mató a mi hermano. Yo estaba siendo esclavo de esa persona".

Así, Aziz decidió no dejar que la pérdida de su hermano controlara su vida, sino trabajar por la paz. Lo está haciendo con el israelí Maoz Inon, quien tiene una historia igualmente dramática, al haber perdido a sus padres el 7 de octubre, junto con muchos amigos de su infancia.

La dedicación del Padre Faltas en Tierra Santa

Los dos hombres, ambos profesionales del turismo y co-presidentes de InterAct, una organización que trabaja por la paz, ahora no solo son socios, sino amigos.

En una entrevista concedida a Vatican News, recordaron su recorrido y miraron hacia el futuro, con el objetivo de lograr la paz en la región para el 2030 y con una próxima iniciativa en Jerusalén.

El Padre Ibrahim Faltas, Vicario de la Custodia de Tierra Santa, también se unió a la conversación en el estudio. Él ha trabajado incansablemente por la paz a lo largo de toda Tierra Santa, liderando una gran cantidad de proyectos.

La búsqueda de la paz para 2030

Aziz y Maoz compartieron cómo sus experiencias personales con los horrores sufridos en Tierra Santa los moldearon, y, de manera especial, recordaron su encuentro con el Papa León XIV esta mañana, tras haberse reunido con el Papa Francisco el año pasado.

El viernes 30 de mayo, el Papa León XIV recibió a más de 300 representantes de asociaciones y movimientos que participaron en la “Arena de la Paz” 2024 en la ciudad italiana de Verona. El encuentro, que tuvo lugar en el Vaticano, marcó una “visita de regreso” en agradecimiento a la participación del Papa Francisco en el evento del año pasado.

Después de que Aziz eligiera perdonar, recordó cómo comenzó a trabajar con israelíes, observando: "No estamos en lados opuestos si coincidimos en los mismos valores de igualdad, justicia, paz y trabajar juntos. Si estamos de acuerdo en esos valores, entonces no somos enemigos".

Maoz perdió a sus padres el 7 de octubre

Mientras tanto, Maoz cuenta su historia, habiendo nacido en un pequeño kibutz en una comunidad israelí judía a solo un kilómetro de la frontera con Gaza, y luego, en esa trágica fecha del 7 de octubre, sus padres fueron asesinados en los horribles ataques.

Sin embargo, Maoz, pese de su dolor, tuvo una visión donde, entre inmensas lágrimas de él y de la humanidad que lloraba con él, sucedió algo increíble.

"Nuestras lágrimas sanaron las heridas, sanaron nuestra piel quemada y nos curaron. Y seguimos llorando y llorando, y nuestras lágrimas cayeron al suelo. Y nuestras lágrimas comenzaron a lavar la sangre del conflicto de siglos entre palestinos e israelíes. Y nuestras lágrimas purificaron la tierra, y entonces pude ver el camino hacia la paz y la reconciliación."

Posteriormente, entabló una amistad con Aziz, añadiendo: "No somos solo socios, somos hermanos. Somos hermanos, buscando justicia y paz".

‘Maoz lloraba por los niños en Gaza’

Sin embargo, lo que Aziz no puede olvidar es que "cuando hablamos por primera vez, su primera frase fue, 'No lloro solo por mis padres, también lloro por los niños en Gaza'", diciendo: "Para mí, eso es muy poderoso, porque alguien está tan dolido y piensa en el dolor de los demás, lo cual no es lo que hace la mayoría de la gente".

En ese momento, Aziz dijo, se dio cuenta de que tenían mucho por hacer juntos. Hoy necesitamos eso, especialmente, cuando hay una "falta generalizada de empatía, comprensión y cuidado", donde "vemos nuestro propio dolor", pero a menudo "no vemos el de los demás". "Y Maoz", se maravilló, "fue capaz de ver lo que estaba sucediendo en Gaza antes de que nadie más en Israel viera lo que ocurría en Gaza".

Plan de cinco pasos

A continuación, Maoz explicó su plan para lograr la paz desde el Jordán hasta el Mar Mediterráneo para 2030.

"Esta es nuestra misión", dijo, y señaló, "tenemos un plan de cinco pasos para hacerlo realidad".

Primero, dijo, "debemos soñar juntos sobre la paz".

En segundo lugar, continuó, debemos practicar nuestros valores compartidos de justicia, perdón, reconciliación, seguridad y protección.

En tercer lugar, "debemos construir con seguridad una coalición por la paz", por lo que, señaló, el apoyo de Radio Vaticano y Vatican News al movimiento por la paz es tan importante.

En cuarto lugar, concluyó, la pareja tiene un mapa de ruta para llegar a 2030, y en quinto lugar, ya están implementando este plan.

Recordando su trabajo por la paz en la Cumbre de la Paz del Pueblo en Jerusalén, el 8-9 de mayo, dijo: "Reunimos a más de 8,000 israelíes y palestinos en la ciudad de Jerusalén, básicamente llorando por la devastación y los horrores que están sucediendo en Gaza y en Cisjordania; pidiendo la liberación de los rehenes y los prisioneros, los prisioneros palestinos; y vislumbrando y creando una nueva realidad, un futuro compartido entre nosotros."

En este contexto, Aziz observó: "Cuanto más esperemos, las cosas siempre empeorarán". Discrepó de la visión que a menudo tienen los políticos de que se puede "gestionar el conflicto" y que de alguna manera se puede "estabilizar", diciendo que "cuando tienes una situación como la nuestra, donde hay una ocupación, una injusticia, una injusticia sistémica, no se queda igual".

Marcha sin precedentes por la paz en Jerusalén

"Por eso estamos trabajando tan duro", señaló Maoz, porque "de lo contrario", advirtió, "estaremos condenando a nuestros hijos y nietos". "Esto es inaceptable", dijo.

Con esta convicción, por lo tanto, están actuando para inspirar el cambio, comenzando con una gran Marcha por la Paz.

"Tanto Maoz como yo dirigimos una organización llamada InterAct, y el 21 de septiembre", anunció, "vamos a liderar un grupo de organizaciones para marchar desde Jerusalén Este y Jerusalén Oeste hasta encontrarnos en el medio en el Día Internacional de la Paz", de manera concreta, "no solo como un símbolo".

Día Internacional de la Paz y pontificados por la paz

Recordó que el 21 de septiembre marca el Día Internacional de la Paz, establecido en 1981 por la Asamblea General de la ONU. Dos décadas después, en 2001, la Asamblea General votó por unanimidad para designar el Día como un período de no violencia y alto el fuego.

Este esfuerzo concreto, subrayó Aziz, es para "decir que esta división entre nosotros que los gobiernos han creado necesita detenerse", y "queremos que miles de personas marchen con nosotros, no solo israelíes y palestinos. Queremos que todos los que escuchen esto vengan a Jerusalén en septiembre".

Y, por supuesto, Aziz y Maoz recordaron con afecto sus encuentros con los Papas.

"Para mí", dijo Maoz, "el Papa Francisco fue un profeta", recordando sus palabras sobre el diálogo y la resolución de conflictos de manera pacífica. "Y ahora, junto con el liderazgo, la guía y el apoyo del Papa León XIV", continuó, "vamos a entrar en la tierra prometida y traeremos la paz a Tierra Santa".