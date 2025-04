Suspensión de aranceles recíprocos por 90 días, no para China

El presidente de EEUU, Trump, da marcha atrás y se vislumbran negociaciones con 75 países, incluida la UE. Para Pekín, los aranceles en las aduanas aumentan al 125%. China confirma sus represalias sobre los productos estadounidenses con aranceles del 84%, en vigor desde esta mañana. «Para la UE, aranceles básicos del 10%», aclara la Casa Blanca. Los aplicados al acero, el aluminio y los automóviles siguen en vigor

Francesco De Remigis – Ciudad del Vaticano

La sorprendente medida del presidente estadounidense ha animado a los mercados, con las bolsas asiáticas subiendo con fuerza, al igual que las europeas: Milán sube un 8% esta mañana, con ganancias de dos dígitos para muchos valores. La situación «no era sostenible», admitió Donald Trump, «pensé que la gente se estaba asustando». Así que luz verde para una «pausa» de tres meses a los «aranceles recíprocos».

Lea también 03/04/2025 El desafío de Trump al comercio a través de los aranceles El presidente Trump anunció ayer los aranceles que EEUU impondrá para reducir el déficit comercial que serán, como mínimo, del 10% recíproco para todos los países. Serán más altos ...

Pero no para China, que pasa al contraataque: «Nunca aceptaremos presiones e intimidaciones extremas», afirma la portavoz del Ministerio de Comercio, He Yongqian. A continuación, la invitación a Washington para que «se reúna en un punto intermedio». Si no, China continuará; aunque consciente de que «no hay ganador en una guerra comercial».

«Bien la pausa de EEUU, la UE dispuesta a negociar»

El desafío comercial hace una parada en boxes. El presidente estadounidense dice estar dispuesto a negociar acuerdos «justos» con al menos 75 Estados. Sin embargo, los aranceles mínimos del 10% y las subidas de precios del acero y el aluminio decididas en marzo, así como de la automoción, también siguen vigentes para Europa. Bruselas votó ayer sus primeras contramedidas, que podrían activarse antes del 15 de abril: «Lista para suspenderlas», dice la Comisión.

«La UE sigue comprometida con unas negociaciones constructivas con Estados Unidos, con el objetivo de lograr un comercio sin fricciones y mutuamente beneficioso», escribió en las redes sociales la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que acogió «positivamente» el anuncio de Trump de suspender los llamados aranceles recíprocos.

«Al mismo tiempo, Europa sigue centrándose en diversificar sus asociaciones comerciales, trabajando con países que representan el 87% del comercio mundial y comparten nuestro compromiso con un intercambio libre y abierto de bienes, servicios e ideas», explicó Von der Leyen. China y la Unión Europea han iniciado conversaciones para reforzar la cooperación económica y comercial.

«Xi es inteligente, con una llamada telefónica todo se resolverá»

Atisbos de conversaciones de Washington incluso con Pekín: Xi Jinping es «un hombre inteligente, llegaremos a un buen acuerdo, tendremos una llamada telefónica y todo se resolverá», opinión de Trump.

Sin embargo, según el secretario del Tesoro, Bessent, China es la principal fuente de problemas comerciales de EEUU y el aumento de aranceles del 125% impuesto a Pekín se debe a la escalada que se produjo después de que este país elevara los aranceles al 84%.

«Somos chinos, no tenemos miedo a las provocaciones, no cederemos», fue la respuesta en X del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, Mao Ning, que publicó un vídeo fechado en febrero de 1953 con un extracto de un discurso que Mao Zedong pronunció en la época de la guerra de Corea, en el que decía que «dure lo que dure esta guerra, nunca nos rendiremos». Y añadió: «Lucharemos hasta el triunfo completo».