Más de 3.000 víctimas del terremoto en Myanmar mientras se intenta silenciar las armas

Se necesita de todo sobre el terreno, desde agua hasta energia solar. El testimonio de Livio Maggi, director de «New Humanity International Foundation», una ONG vinculada a Pime en Milán. Mientras tanto, la junta en el poder desde 2021 en Naypyidaw ha anunciado un alto el fuego en la guerra entre el ejército y las milicias étnicas

Giada Aquilino - Ciudad del Vaticano

La cifra de muertos por el terremoto de Myanmar sigue aumentando, inexorable y dramáticamente, mientras la gente sigue excavando entre los escombros del seísmo de 7,7 grados que sacudió el país del sudeste asiático, junto con Tailandia, el pasado viernes. La junta militar, en el poder en Naypyidaw desde 2021 en un golpe de Estado, ha confirmado hasta ahora 3.085 muertos, 4.715 heridos y más de 300 desaparecidos, al tiempo que ha anunciado un alto el fuego temporal en la guerra que enfrenta desde hace años al ejército y a las milicias étnicas.

La tregua anunciada por la Junta

La pausa en las operaciones bélicas, hasta el 22 de abril, se respetará, según los militares, para acelerar las tareas de socorro y reconstrucción, a pesar de que en las últimas horas la junta dirigida por Min Aung Hlaing había rechazado el cese de los combates ofrecido por la Alianza de los Tres Hermanos, que agrupa a tres movimientos armados. Uno de ellos, el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (Tnla), había denunciado también ayer que los militares habían abierto fuego contra un convoy de ayuda humanitaria de la Cruz Roja china destinado a la ciudad de Mandalay, una de las más afectadas por el terremoto.

Una violencia que choca con la devastación sobre el terreno, ya que el propio Min Aung Hlaing partió hoy hacia Bangkok, Tailandia, en una misión sin precedentes en el extranjero con motivo de la cumbre de Bimstec, la Iniciativa Multisectorial de Cooperación Técnica y Económica del Golfo de Bengala.

El compromiso de una ONG vinculada al PIME

Aún no se ha delimitado el alcance total de la catástrofe: el terremoto ha arrasado edificios no sólo en Mandalay y Sagaing, sino en todo Myanmar. En medio de las dificultades de unas comunicaciones que funcionan a trompicones, Livio Maggi, director de la ONG «New Humanity International Foundation», que como expresión del compromiso social del Pime de Milán lleva años en Myanmar ocupándose principalmente de la inclusión, la lucha contra las adicciones, el acompañamiento de los discapacitados y el desarrollo agrícola. «Es una emergencia que afecta a todo el mundo, incluidos nosotros en Yangon, donde no tenemos electricidad más de ocho horas al día y utilizamos generadores y otros servicios que nos garantizan algo de energía. Pero es una situación ante la que no podemos quedarnos quietos: hace falta de todo», atestigua Maggi. Cuenta que esta mañana «ha llegado a Mandalay un equipo de una ONG, que partió ayer con un camión cargado de medicinas, material médico y alimentos para al menos 2.000 personas. También enviamos 'nutrición básica' para los niños, porque desgraciadamente en un contexto similar los primeros que salen perdiendo son los más pequeños'. La mitad de la ayuda se distribuyó a una parroquia de la diócesis local y la otra mitad a un hospital de Mandalay 'que se ha derrumbado casi por completo'. En el centro, informa, «necesitaban medicinas, como calmantes, porque obviamente la gente con traumas óseos o algo similar sufre mucho dolor».

También persiste el riesgo de enfermedades como el cólera, «con una situación tan dramática de falta de agua e higiene, donde todo se ha derrumbado. En Mandalay, la gente duerme en la calle, está conmocionada, tiene miedo, todavía hay ondas del terremoto, réplicas. La gente tiene una gran capacidad de reacción, pero hace falta agua, comida, cobijo, incluso un simple toldo, porque el sol está pegando fuerte - hace casi 40º -, así como ventiladores que funcionen con energía solar. Luego, ya dentro de un mes probablemente, empezarán las lluvias monzónicas».

Coser relaciones

Ante la noticia de un alto el fuego proclamado en estas horas precisamente para facilitar las operaciones de rescate, la reflexión del director de «New Humanity International Foundation» recuerda la «importancia de la cooperación, de una colaboración entre todas las partes». Por otro lado, la experiencia de la ONG, desde hace más de 20 años, es precisamente la de «coser relaciones y relaciones también entre mundos diferentes».

«Intentamos tener un personal mixto": por ejemplo, hay budistas, como el médico que trabaja en Mandalay, pero también católicos, baptistas, musulmanes e hindúes, porque “la religión no puede ni debe convertirse en una oportunidad para la división”. En resumen, es importante estar y quedarse, incluso y sobre todo ahora.