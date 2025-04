Un libro «loco» sobre la esencia del cristianismo

Se presentó en Roma la novela de Javier Cercas titulada «El loco de Dios en el fin del mundo». En el libro, la conversación del autor, que se define ateo y racionalista, con el Papa gira en torno a la cuestión de la promesa de la vida eterna. «Con la resurrección de Cristo», explica el Pontífice en respuesta al escritor español, «se plantó la semilla de la resurrección de toda la humanidad».

Un ateo, un laicista militante anticlericalista, un racionalista obstinado, un malvado riguroso. Estas son las definiciones con las que el escritor español Javier Cercas se presenta al comienzo de su nueva novela titulada «El loco de Dios en el fin del mundo», publicada en Italia por la editorial Guanda y traducida a más de treinta idiomas. El libro, en el que el autor relata su viaje a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2023 junto al Papa Francisco, se presentó en el marco de la segunda ronda de los Preestrenos del Festival Internacional de Literatura de Roma, un programa encargado por el Consejero de Cultura Massimiliano Smeriglio.

Francisco, «el loco de Dios»

Durante el evento cultural, que llega a su 24ª edición, se recordó que la nueva novela de Cercas, que llegó a las librerías el 1 de abril, se publicó simultáneamente en Italia, España y países latinoamericanos. Dialogando con los periodistas Aldo Cazzullo y Sabina Minardi, el escritor Javier Cercas recorrió la génesis de esta obra, surgida a propuesta del . El libro, impregnado de una creciente nostalgia de Dios, tiene un punto de apoyo: la conversación íntima del autor, cara a cara, con el Pontífice, definido como «el loco de Dios». Una expresión utilizada también por San Francisco, el nombre elegido por Jorge Bergoglio tras su elección al trono de Pedro.

“"Francisco va a Mongolia para encontrar un nuevo futuro y para ver el mundo tal como es desde el único lugar desde donde él lo ve: desde la periferia, desde el fin del mundo. Francisco va a Mongolia para seguir siendo Francisco (un pasaje del libro «El loco de Dios en el fin del mundo»)"”

El escritor Javier Cercas presentó su obra ante el público que abarrotaba el Teatro Studio Borgna del Auditorio: "Este libro es único y loco y me siento un privilegiado. Es una novela policíaca porque hay un enigma. Hay muchos «personajes» en la novela". Entre ellos, algunos representantes del Dicasterio para la Comunicación que 'me propusieron escribir una novela en absoluta libertad sobre el viaje del Papa a Mongolia. El gran reto era trabajar sin prejuicios". "Para mí -dijo el escritor español- todo fue una sorpresa permanente. Y todo era diferente de lo que yo esperaba". La novela es un libro de humor. El propio Pontífice reivindica el sentido del humor'. 'El Papa Francisco -dijo- siempre ha sorprendido al mundo entero. Es un Papa anticlerical, contra el clericalismo, contra la idea de que el clero está por encima de los fieles'. El libro contiene la pregunta esencial del cristianismo: la de la vida eterna. Nadie se la había planteado al Papa". 'Después de este libro', explicó irónicamente Javier Cercas durante la presentación, “no puedo decir si he vuelto a encontrar mi fe, de lo contrario no venderé ni un ejemplar de la novela...”. El centro del libro es el loco de Dios, el Papa. Otro protagonista soy yo, el loco sin Dios. La realidad me regaló un milagro para el epílogo de la novela".

Una novela sobre la resurrección

El periodista Aldo Cazzullo, amigo de Cercas, que también se ha transformado en personaje de la narración, explicó que «el libro del escritor español desemboca magistralmente en una página seca después de dar vueltas alrededor de varios personajes». Este libro, dijo, es una biografía sobre el Papa, una novela sobre la resurrección de la carne. Es también una «reflexión sobre el momento de la vida en que mueren los padres». Y es el retrato, añadió Aldo Cazzullo, de un Papa que es a la vez «un hombre extraordinario y un hombre corriente». La periodista Sabina Minardi recordó, hojeando algunas páginas del libro, el «fastidio del Papa por la idolatría», su amor por «I promessi sposi» (Los prometidos), y por la poesía. En la novela se ve cómo Francisco tiene un agudo sentido del futuro, de la historia, de la memoria.

En una entrevista concedida a Vatican News, el escritor Javier Cercas subraya que el libro es "un enigma" que gira en torno a una cuestión, la de la promesa de la vida eterna.

¿Ha llegado ya la eternidad?

Hojear la novela El loco de Dios hasta el fin del mundo es un viaje, rico en humor, con una dimensión íntima y personal que, en última instancia, interpela el corazón de todo hombre. En su libro, Javier Cercas, que confiesa ser escritor porque ha perdido la fe, afirma que es «un loco sin Dios que persigue al loco de Dios hasta el fin del mundo». Y explica que se subió al avión rumbo a Mongolia para hacerle una pregunta concreta al Papa Francisco: «Quiero decirle que mi madre tiene noventa y dos años, que cree en Dios y está convencida de que, cuando muera, se reencontrará con mi padre». La pregunta crucial se refiere a la promesa de la vida eterna y se la plantea finalmente al Papa.La última pregunta que se hace el escritor español durante su conversación con Francisco se incrusta en una afirmación. «Así podré decirle a mi madre que cuando muera volverá a ver a mi padre». «La reacción del Papa -se lee en el libro El tonto de Dios en el fin del mundo- es fulminante: no duda ni un segundo, ni una décima de segundo, ni una milésima de milésima de segundo...».

Las respuestas del Papa, también filmadas, fueron escuchadas por su madre, Javier Cercas. Su reacción está bien descrita en el libro. «El rostro de mi madre es un laberinto indescifrable de arrugas; no parece complacida: parece estupefacta por el alcance o la naturaleza de lo que acaba de oír, quizá incapaz de asimilarlo con su menguante cerebro, siempre más...».