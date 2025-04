Una revista laboratorio de la convivencia entre israelíes y palestinos

La revista, fundada en 2010 por periodistas israelíes y palestinos, es un ejemplo de coexistencia entre dos pueblos enfrentados desde hace mucho tiempo. +972 es el título de la publicación, que toma su nombre de un prefijo telefónico común entre Israel y los territorios palestinos

Roberto Cetera - Tel Aviv

Israelíes y palestinos tienen al menos una cosa en común: el prefijo telefónico, +972. Sobre la base de este raro punto en común, un grupo de jóvenes periodistas israelíes y palestinos decidió embarcarse en una nueva iniciativa editorial bajo la bandera de la coexistencia pacífica entre los dos pueblos y la denuncia de la violencia asociada a la ocupación militar, llamándola +972.



El testimonio del columnista Meron Rapoport



Meron Rapoport, israelí, es uno de los columnistas más conocidos de la revista, junto con el redactor Ghousoon Bisharat, palestino con ciudadanía israelí, que es su director. "En los primeros años cubríamos sobre todo las experiencias que mostraban la posibilidad de una coexistencia en paz entre los dos pueblos, pero también el carácter agresivo y violento de la ocupación militar israelí en Palestina y de los colonos. Luego, con el paso del tiempo, aumentó la parte dedicada al periodismo de investigación, que es lo que ha propiciado su creciente popularidad".

El inglés como lengua para una mayor audiencia internacional



La revista web +972, escrita en inglés, ha generado desde entonces un componente en hebreo que se llama igualmente Local Call y del que Meron es director. "Desde luego, Local Call no tiene los números de +972, que se ha convertido en un punto de referencia esencial para los periodistas europeos y occidentales que quieren saber más sobre el conflicto palestino-israelí. Local Call no es simplemente una traducción al hebreo de +972: tiene, además de artículos en común, su propia especificidad sobre temas más inherentes a la dinámica de la sociedad israelí. «La lengua inglesa, por otra parte, nos permite una amplia audiencia internacional y una buena difusión también en los círculos palestinos; somos probablemente el medio editado en Israel que se lee con más interés en los territorios palestinos», afirma.

La redacción permanente está compuesta por poco más de 10 periodistas profesionales, pero la red de colaboradores es muy amplia, con corresponsales también en varias ciudades y capitales extranjeras. El auge editorial de +972 coincidió obviamente con el comienzo de la guerra en Gaza: «Nuestro trabajo -continúa Meron- marcó inmediatamente la diferencia con otros medios de comunicación, tanto por los reportajes de nuestros colaboradores dentro de la Franja (donde hay que recordar que Israel no permite la entrada a los periodistas, ed.) como por las indagaciones sobre el comportamiento del ejército israelí en la guerra».

Las investigaciones más importantes y el Oscar para 'No other land'



Dos investigaciones importantes, por ejemplo, han tenido mucho eco: la del protocolo 'Hannibal' (el controvertido procedimiento que permitiría el 'fuego amigo' en caso de riesgo de toma de rehenes, ed.), y la de la plataforma digital 'Lavender' (una aplicación de inteligencia artificial utilizada por el ejército israelí presuntamente responsable del elevado número de víctimas civiles en Gaza, ed.). «Esta investigación sobre el Ai utilizado en la guerra», añade Meron, «ha registrado más de un millón de visitas, a las que hay que añadir las numerosas citas de otros importantes periódicos de reputación internacional como el “Guardian” y, recuerdo, también su periódico».

Pero la notoriedad del periódico se hizo mundial cuando dos de los principales redactores de +972, el palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham, realizaron el docufilm «No other land», sobre la destrucción sistemática de viviendas palestinas en el pueblo de Masafer Yatta, que ganó un Oscar el pasado marzo en Hollywood. No other land es un documento terrible«, continúa Rapoport, »y es una vergüenza que a los israelíes no se les permita verlo. Y eso dice mucho del nivel de libertad de información en este país. Muchos israelíes desconocen lo que está ocurriendo realmente tanto en Gaza como en los territorios ocupados de Cisjordania, y Local Call se creó precisamente para suplir este déficit, del mismo modo que desconocen el aislamiento internacional que Israel ha construido ahora a su alrededor, porque los periódicos israelíes no hablan de ello".

Compromiso por la Paz, la Democracia y la Justicia Social



+972 y Local Call no cobran publicidad ni reciben subvenciones de organismos públicos para mantenerse independientes. «El sistema mediático israelí está bajo presión», sigue explicando Meron Rapoport, "los canales privados de televisión están condicionados por el mercado publicitario en el que a los anunciantes no les gusta que se les asocie con posiciones políticas contrarias al gobierno, el canal público está en el punto de mira de la privatización, y no es diferente la situación de los periódicos que no gustan al gobierno. A «Hareetz», el periódico histórico de la zona progresista y democrática, por ejemplo, se le ha retirado toda la publicidad institucional. Y de todos modos -quizás sea poco conocido en Occidente- los periódicos están sometidos a la censura militar; lo que obviamente también afecta a nuestros reportajes desde Gaza. Todos nuestros artículos pueden consultarse en www.972mag.com. Pero estas dificultades no disminuyen nuestro compromiso con la democracia, la paz, la justicia social, la transparencia y la libertad de información". Los periodistas de +972 y Local Call estarán en Italia en los próximos días, donde participarán, entre otras cosas, en el Festival Internacional de Periodismo de Perugia.