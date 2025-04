Ehud Olmert: Israel vive la crisis interna más profunda de su historia

El exPrimer Ministro israelí analiza la situación del país, criticando al gobierno del Primer Ministro Netanyahu, y a sus aliados de la derecha nacionalista religiosa, que en su opinión están en el origen de la polarización que vive su país. Sobre la situación en Gaza, reitera que no hay «alternativa creíble a los dos Estados».

Roberto Cetera - Jerusalén

Hay algo extraordinario en la pasión, lucidez y vivacidad con que el exPrimer Ministro israelí Ehud Olmert argumenta, a sus 79 años, sus arraigadas convicciones políticas sobre la situación actual de Israel y Oriente Próximo. Una lucidez y una pasión que recuerdan a las de otra persona. Y, en efecto, Olmert comienza su conversación de hoy, en su despacho de Tel Aviv, con los medios de comunicación vaticanos diciendo: "Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del Papa Francisco. La Iglesia católica tiene un gran líder, el único verdadero líder mundial que es partidario de la paz y de un nuevo humanismo. Si leen esta entrevista, quiero que sepan que no hay día en que no rece por él, y por su vuelta a la plena salud. No sólo la Iglesia, sino el mundo entero le necesita".

Presidente Olmert, ¿qué está pasando en Israel?

Lo que ocurre es que nuestro país atraviesa la crisis interna más profunda de toda su historia. Y este es el efecto de la polarización, que puede ser un fenómeno mundial, pero aquí en nuestro país ha sido particularmente fomentado por el gobierno de Benjamín Netanyahu y sus aliados extremistas de la derecha nacionalista religiosa. Les digo la verdad, como judío e israelí, siento una profunda vergüenza cada vez que oigo las palabras arrogantes y amenazadoras de los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.

Cuando habla de crisis profunda, ¿se refiere a las manifestaciones en curso en Jerusalén y Tel Aviv?

Sí, pero no sólo a ellas. Está claro que a estas alturas la mayoría de los israelíes quieren el fin de la guerra, el regreso de los rehenes y el fin del gobierno de Netanyahu. Este gobierno es minoritario en el país. Pero también hay una profunda crisis en las instituciones. Pensemos en la cuestión de los nombramientos: Netanyahu no deja de cambiar ministros, generales, jueces a su antojo, como si el Estado fuera cosa suya. Siempre busca a alguien más leal a él. Pensemos, por ejemplo, en el asunto del cambio en la cúpula de los servicios secretos.

Primero despidió al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, pensando en nombrar a alguien que le fuera más leal, luego apareció en los medios una foto en la que se veía al nombrado participando en una manifestación contra el gobierno, y al cabo de tres horas este nombramiento también fue destituido. O pensemos en la ley que limita los poderes del poder judicial y del Tribunal Supremo. O el asunto que llevó a la detención de dos ayudantes del primer ministro, el llamado «Qatargate». O a las amenazas contra la libertad de prensa, la privatización ventilada del canal público de televisión «Kan 11». O a la obstinación en negarse a crear una comisión de investigación independiente el 7 de octubre. Netanyahu ve enemigos en todas partes.

Todo esto se refleja en la guerra de Gaza, que continúa inexorablemente y sigue cobrándose víctimas...

Sí. Y desgraciadamente no hay salida a la vista. Incluso las iniciales intenciones pacificadoras de Donald Trump parecen haberse esfumado. Creo, y espero, que tarde o temprano Trump -que no cuenta entre sus virtudes la de la paciencia- se cansará de la belicosa proteridad de este Gobierno. De momento, Netanyahu sigue pegado a Trump por una sencilla razón: es el único que le sigue escuchando, en el resto del mundo prevalece la desconfianza hacia él y hacia la forma en que Israel está llevando la guerra. Pero es realmente difícil hacer predicciones.

Por otra parte, la imprevisibilidad es una de las constantes de la historia política de este país. ¿Recuerdan cuando Begin se convirtió en primer ministro? En Occidente se dijo que había llegado al poder un antiguo terrorista del Irgún, pero Begin fue quien devolvió el Sinaí a los egipcios en Camp David, ganando el Premio Nobel de la Paz. ¿Y el «halcón» Sharon? El único premier israelí que forzó la retirada de 21 colonos y miles de colonos de Gaza.

Cincuenta mil muertos: ¿se está produciendo un genocidio en Gaza, como dicen algunos?

Yo diría que no. Porque las atrocidades que estamos presenciando en Gaza no son consecuencia de un plan preestablecido para exterminar a la población palestina. Si no hay intencionalidad, no hay genocidio. Al contrario -les diré-, gran parte de estas bajas se deben a la forma en que Hamás conduce la guerra, camuflando a sus milicianos en túneles, en edificios, junto a viviendas civiles. Esto no quita que esta guerra haya expresado una carga destructiva excesiva, de la que son víctimas tantos inocentes.

Usted continúa diciendo que la mayoría de los israelíes, alrededor del 80%, quiere el fin de la guerra. Pero las encuestas también informan de otro dato contradictorio: que el 70% no quiere oír hablar de la «solución de los dos Estados»; y una votación de la Knesset incluso la ha sancionado. Usted fue el Primer Ministro que más se acercó a esta solución, pero no la logró. ¿Por qué sigue apoyándola con tanta firmeza?

Verá, me llaman utópico y me acusan de querer hacer la paz con los enemigos. Pero yo respondo: por supuesto, la paz se hace con los enemigos, no con los amigos. ¿Son los palestinos nuestros enemigos? Sí, estoy de acuerdo: por tanto, es con ellos con quienes debemos hacer la paz. ¿El 70% no la quiere?

Me alegro de que ya lo quiera el 30%. Creceremos, ganaremos apoyos, primero un 10, luego otro, y otro, hasta que seamos mayoría. ¿Y saben por qué tengo tanta confianza? Sencillamente porque no hay otra alternativa a los «dos Estados». Si hay alguien que piense que, aparte de las ridículas e inviables deportaciones masivas, hay una alternativa creíble a los dos estados, que lo diga. Yo no conozco ninguna.

Y creo que el plan en el que trabajé en 2006 con Abu Mazen sigue siendo viable hoy en día, con algunos ajustes menores. Igual que pude presentárselo al Papa Francisco, cuando me recibió junto con el compañero de esta batalla mía, el ex ministro palestino de Asuntos Exteriores, Nasser Al-Kidva. Pero, precisamente porque no soy un utópico, soy muy consciente de que hoy la solución de los «dos Estados» requiere preliminarmente un cambio de liderazgo en ambos campos. Y tengo gran confianza en el espíritu de paz del Papa Francisco.

