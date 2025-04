Gaza, nutrir a las personas a través de la comida y la inclusión

Cada día en Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, veinte jóvenes cocineros con discapacidad auditiva preparan y entregan comidas calientes a 250 familias desplazadas, alrededor de 1.750 personas, gracias a la cocina comunitaria inclusiva, el proyecto de cocina comunitaria apoyado por Cbm Italia junto con la ONG palestina Atfaluna Society for Deaf Children.

Giada Aquilino – Ciudad del Vaticano

Estar en primera línea como protagonistas de la respuesta dentro de su propia comunidad, en un contexto de guerra en el que, según la ONU, más del 80% de la población de Gaza depende de la ayuda y cuando la entrada de los apoyos humanitarios está de hecho aún bloqueada por Israel. Es el objetivo, alcanzado, de los 20 jóvenes cocineros con discapacidad auditiva que cada día en Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, preparan y entregan comidas calientes a 250 familias desplazadas, aproximadamente 1.750 personas, gracias a la Inclusive community kitchen, el proyecto de cocina comunitaria apoyado por Cbm Italia junto con la ONG palestina Atfaluna Society for Deaf Children. Sobre ello habló con los medios vaticanos Eleonora Giordano, directora de los programas internacionales de Cbm Italia, organización internacional comprometida con la salud, la educación, el trabajo y los derechos de las personas con discapacidad.

Formación, trabajo, compromiso

En el marco de la iniciativa, «se han formado personas, con y sin discapacidad, para crear un puesto, una profesión en el sector de la restauración. Con la crisis en curso y la necesidad de proporcionar comidas a la población desplazada - explica Giordano - se pensó en apuntar a una cocina comunitaria, pudiendo ofrecer un trabajo a las personas que ya habían realizado un curso de formación: todas están diplomadas en el ámbito de la restauración. Se trata de hombres y mujeres, no solo cocineros, sino también asistentes de cocina, operadores comunitarios, encargados de limpieza, gestores de compras y aprovisionamiento de materiales. Todas personas «que, sin trabajo debido a la crisis, a través de la oportunidad de este proyecto tienen la ocasión de tener un empleo: son remuneradas en una forma de cash for work. Al mismo tiempo, tienen la posibilidad de recibir una comida diaria y, sobre todo, no menos importante, ser útiles y visibles para la comunidad en un momento tan crítico.

Las operadoras de la cocina comunitaria inclusiva

Para iniciar las actividades en junio de 2024, «se ha realizado una cocina comunitaria, con todo el equipamiento necesario, luego se ha habilitado un almacén para poder conservar la comida y todos los bienes relacionados con la producción de las comidas, y se ha preparado un área de espera para evitar congestiones o confusiones en el momento de la distribución». Cada comida puede estar compuesta por legumbres, verduras, arroz, carne si hay, según la disponibilidad en el terreno, debido a las operaciones bélicas.« Son comidas de un kilo y medio, casi dos kilos, precisamente porque están destinadas a núcleos familiares: consideramos - continúa la representante de Cbm Italia - una media de siete miembros por núcleo familiar, que incluye personas con discapacidad y sus familiares. Cada núcleo familiar identificado al inicio del proyecto - precisa - tiene una tarjeta, con la que se presenta en un horario definido en la cocina comunitaria para recibir la comida.

Respuesta humanitaria e inclusión social

En un enfoque que busca combinar la respuesta humanitaria y la acción hacia la inclusión social, las dos organizaciones apuestan por la «potencia transformadora» del proyecto: el de los 20 jóvenes, continúa Giordano, «tiene un impacto tangible» en la comunidad y «es un desafío a los estereotipos, que pueden estar tan arraigados con respecto a las personas con discapacidad». Son ellos quienes nos cuentan cómo logran encontrar y reencontrar un propósito, adquirir y readquirir dignidad y autoestima. Algo que me ha impresionado mucho - confiesa - es precisamente el tema de “somos nosotros quienes preparamos y distribuimos comidas y alimentamos a las familias”: es un nutrir que pasa a través de la comida pero también es un nutrir de inclusión, elevar los espíritus de las familias en momentos tan difíciles».

La preparación de la comida para 250 familias

La testimonianza de Wafa

Un ejemplo es Wafa, joven mujer de la Franja de Gaza que no podía encontrar empleo debido a su discapacidad, hasta que se le ofreció una oportunidad. «Trabajar en la cocina comunitaria - dice - ha sido un punto de inflexión para mí, he recuperado la confianza y me ha garantizado una comida diaria y un ingreso estable para cuidar de mis 4 hijos, que al igual que yo son sordos, y además estoy muy feliz de ser útil para toda la comunidad». Esto demuestra, añade Eleonora Giordano, que «incluso en una realidad de guerra la discapacidad no puede y no debe ser un obstáculo».

La preparación de las comidas para 250 familias

La experiencia de la cocina comunitaria continuará hasta finales de abril, pero «es un proyecto en continua evolución, que - recuerda - hemos extendido poco a poco con el tiempo según el apoyo que hemos recibido». Desafortunadamente, la realidad de los hechos es que «la demanda no se ha agotado y hay necesidad de continuar apoyando con comidas calientes» a los habitantes de Gaza.