Un estudio del SIPRI confirma el rearme de Europa

El informe del Instituto de Investigación de Estocolmo muestra un crecimiento del 155% en las importaciones europeas de armas entre 2015-2019 y 2020-2024 como “respuesta” a la invasión rusa a Ucrania.

John Zavatta - Ciudad del Vaticano

La invasión rusa a Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, sigue influyendo fuertemente en los datos sobre transferencias de armas publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI). El último informe, publicado este 10 de marzo, destaca que Ucrania se ha convertido en el mayor importador mundial de armas pesadas en el período 2020-2024, y las compras al exterior se han multiplicado casi por cien veces en comparación con el período 2015-2019.

El crecimiento de las importaciones de armas en Europa

Otra cifra significativa es el crecimiento — del 155 por ciento en total entre los mismos períodos — de las importaciones de armas europeas, nuevamente como “respuesta” a la invasión rusa a Ucrania y a la incertidumbre sobre el futuro de la política exterior estadounidense. Estos últimos, por su parte, aumentaron aún más su participación en las exportaciones mundiales de armas hasta el 43 por ciento, mientras que las exportaciones de Rusia disminuyeron un 64 por ciento. “Los nuevos datos reflejan claramente el rearme en curso entre los estados de Europa en respuesta a la amenaza de Rusia”, afirma Mathew George, Director del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI.

La voz incansable del Papa Francisco

La evolución del vil mercado de armas, con su astronómico volumen de negocio alimentado por el sufrimiento de la población, es una trágica confirmación de lo que el Papa Francisco ha denunciado repetida y fuertemente desde el inicio de su pontificado: «Hay sistemas económicos – afirmó el Pontífice en 2014 – que deben hacer la guerra para sobrevivir. Luego se fabrican y se venden armas y con ello se sanan evidentemente los presupuestos de las economías que sacrifican al hombre a los pies del ídolo del dinero. Y no pensamos en los niños que mueren de hambre en los campos de refugiados, no pensamos en los desplazamientos forzados, no pensamos en las casas destruidas, ni siquiera pensamos en tantas vidas rotas". La “guerra mundial a pedazos” continuamente estigmatizada por el Papa es precisamente el fruto de esta lógica económica criminal.

Los datos sobre Estados Unidos

Volviendo al informe del SIPRI, señala que al menos treinta y cinco países han enviado armas a Ucrania desde febrero de 2022 y hay más entregas en camino. Kiev recibió el 8,8 por ciento de las importaciones mundiales en 2020-2024, la mayoría de las cuales provinieron de Estados Unidos (45 por ciento), Alemania (12 por ciento) y Polonia (11). Las cifras proporcionadas por el SIPRI muestran que las compras de los miembros europeos de la OTAN aumentaron más del doble entre 2015-2019 y 2020-2024, y Estados Unidos suministró el 64 por ciento de estas armas, seguido de lejos por Francia, Corea del Sur, Alemania e Israel. "Con una Rusia cada vez más beligerante y unas relaciones transatlánticas tensas durante la primera presidencia de Trump", comenta el investigador principal Pieter Wezeman, "los estados europeos de la OTAN han tomado medidas para reducir su dependencia de las importaciones y fortalecer la industria armamentística europea" (pero todavía tienen casi quinientos aviones de combate y muchos otros instrumentos de guerra encargados a Estados Unidos). En resumen, Estados Unidos sigue aumentando su cuota de exportaciones de armas: +21 por ciento entre 2015-2019 y 2020-2024, y a nivel mundial pasó del 35 al 43 por ciento. Un total de ciento siete estados han comprado armas a Estados Unidos en los últimos cuatro años. Y, por primera vez en dos décadas, la mayor parte de las exportaciones de armas estadounidenses en 2020-2024 se destinó a Europa (35 por ciento) en lugar de Oriente Medio (33 por ciento). Estados Unidos, señalan los expertos, "sigue siendo el proveedor preferido de capacidades avanzadas de ataque de largo alcance, como aviones de combate".

La posición de Rusia

Como se mencionó, las exportaciones rusas han disminuido drásticamente: la guerra contra Ucrania requiere más armas en el campo de batalla y las sanciones comerciales hacen que sea más difícil para Rusia producir y vender, mientras que Estados Unidos y sus aliados presionan a los estados para que no compren armas rusas. India, China y Kazajstán siguen siendo los principales países que compran a Moscú. Corea del Norte ha exportado artillería y misiles a Rusia para su uso en Ucrania. Al hacerlo, ambos estados han violado las sanciones de la ONU contra Pyongyang.

Panorama general de los suministros de armas en el mundo

Cabe señalar que Francia se convirtió en el segundo mayor proveedor de armas del mundo en el período 2020-2024, habiéndolas suministrado a sesenta y cinco estados. Las exportaciones francesas a otros países europeos casi se triplicaron entre 2015-2019 y 2020-2024, especialmente debido a las entregas de aviones de combate a Grecia y Croacia y a los suministros a Ucrania. Pero la mayor parte de las importaciones de armas correspondió a la India (28%), seguida de Qatar (9,7%). Si analizamos el expediente del SIPRI, descubrimos que Asia y Oceanía siguen siendo los dos continentes que más armas importan. Sin embargo, la proporción asignada a ellos se redujo del 41 al 33 por ciento. Una disminución que se debe en gran medida a la reducción del 64 por ciento de las importaciones de armas de China, reemplazándolas por sistemas diseñados y producidos localmente. Entre los principales países importadores de ambos continentes se encuentran la India (el segundo más grande del mundo), Pakistán, Japón y Australia. En cuanto a Oriente Medio, las compras extranjeras cayeron un 20 por ciento entre los dos períodos analizados. Sin embargo, “los conflictos y tensiones regionales siguen impulsando la demanda de importaciones de armas a la región”, afirma el investigador Zain Hussain, “y dado el volumen de entregas pendientes, Oriente Medio seguirá siendo una importante región importadora”. Israel “recibió una ayuda militar sustancial de Estados Unidos tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023”, mientras que Hamás, Hezbolá y los hutíes “dependieron de las armas iraníes”.

Inseguridad en África

La inseguridad y los conflictos también están impulsando un fuerte aumento de las importaciones en África Occidental. Las transferencias de armas han aumentado significativamente en los últimos quince años. Las compras extranjeras combinadas casi se duplicaron (+82 por ciento) entre 2010-2014 y 2020-2024. Nigeria representó con diferencia la mayor proporción (34 por ciento). El crecimiento en África occidental, comenta la experta del SIPRI Katarina Djokic, "ha sido sorprendente. Si bien el volumen de las importaciones sigue siendo relativamente pequeño, tiene implicaciones geopolíticas importantes. Estados como Burkina Faso, Mali y Senegal parecen estar aumentando rápidamente las importaciones. Los proveedores de armas están utilizando las exportaciones para aumentar su influencia en esta parte del mundo, incluidos los proveedores emergentes como Turquía". Los aviones de combate son, con diferencia, la principal arma de ataque de largo alcance importada por los estados, pero el interés en los misiles terrestres de largo alcance está aumentando. Entre 2020 y 2024, Estados Unidos suministró el 45 por ciento de las exportaciones mundiales de misiles. Las cifras de Brasil se destacan: las compras de armas aumentaron un 77 por ciento entre los dos períodos de referencia y representaron el 49 por ciento de todas las importaciones de armas en América del Sur en 2020-2024. Los principales proveedores en esta zona del mundo son Francia, Estados Unidos y Reino Unido.

Comentario del Secretario del Comité Organizador de las Semanas Sociales Católicas

Uno de los aspectos clave del informe SIPRI es el aumento del gasto militar a nivel europeo. Para el secretario del comité organizador de las Semanas Sociales Católicas, Sebastiano Nerozzi, entrevistado por los medios vaticanos, existe el riesgo de que para aumentar el gasto en armamento se recorten los gastos sociales "aunque no es un riesgo inmediato, porque los gastos se deducen de los parámetros fiscales y por tanto pueden financiarse en déficit. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el déficit, más allá de sus aspectos regulatorios, siempre afecta a la estabilidad percibida por los mercados y a las deudas públicas, y por tanto podría exigir ajustes que en ese caso recaerían directamente sobre los gastos sociales. Y por tanto es una ecuación que no es necesariamente de suma cero, pero que no se puede tomar a la ligera". El aumento del gasto militar se corresponde con las dificultades de la diplomacia. Para Nerozzi, en Europa «quizás nos quedamos mucho tiempo bajo la falsa seguridad de la protección norteamericana, sin darnos cuenta de que esto exigía un salto cualitativo en los intentos diplomáticos que se estaban poniendo en práctica». Demasiado nacionalismo, demasiada atención al interés propio y poca capacidad de coordinación. Sólo una Europa que sepa hablar con una sola voz podrá coordinar sus dispositivos de seguridad y, por otra parte, sobre todo, proponer una estrategia diplomática creíble, orientada hacia valores auténticamente democráticos y capaz de llevar a la solución de los conflictos que hoy se dan en nuestro continente”.