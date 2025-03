Turquía, arrecian las protestas por la detención del alcalde de Estambul

A pesar de las prohibiciones, no hay indicios de que vayan a cesar las protestas en las calles por parte de la oposición tras la detención del alcalde de Estambul, İmamoğlu. Valeria Giannotta, directora del Observatorio de Turquía de Cespi, comenta a los medios vaticanos: «La detención de İmamoğlu ha producido paradójicamente el resultado de unir al Chp, así como a todo el frente contra Erdoğan».

Valerio Palombaro - Ciudad del Vaticano

Las plazas turcas repletas de simpatizantes de la oposición dejan al descubierto las divisiones existentes en el país. Por un lado, el frente leal al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente desde 2014, Recep Tayyip Erdoğan; por otro, la oposición que parece recompactada por la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu triunfa en las primarias del Chp

El alcalde de Estambul -imputado formalmente por «corrupción» y en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Mármara- triunfa en las plazas y primarias del Partido Republicano del Pueblo (Chp). Casi 15 millones de votos le convierten en el candidato presidencial para 2028 del Chp, principal partido de la oposición de centro-izquierda, heredero del kemalismo, y segunda fuerza parlamentaria en Ankara. İmamoğlu, que en 2019 desbancó al Akp del liderazgo de Estambul tras 25 años, aspira a desafiar el poder de Erdoğan en las próximas elecciones: «Nunca me doblegaré», aseguró ayer desde la prisión.

Una detención con tiempos precisos

«Hay una gran polarización "congénita" en Turquía, pero 15 millones de personas representan un frente claro contra Erdoğan», declaró a los medios vaticanos Valeria Giannotta, directora científica del Observatorio de Turquía del CeSPI y profesora universitaria en Estambul, Gaziantep y Ankara. La detención de İmamoğlu llega en un momento muy preciso: el «momento histórico» lleva a decir que Erdoğan «aprovechó el favor que se estaba consolidando con la UE y, globalmente, de una administración en los Estados Unidos que no presta mucha atención al componente democrático para establecer relaciones» para detener a İmamoğlu justo antes de las primarias.

La oposición unida contra el Akp

«La detención de İmamoğlu -continuó Giannotta- produjo paradójicamente el resultado de unir al Chp, un partido que siempre se ha caracterizado por sus divisiones sectarias, así como al frente anti-Erdoğan en general». Ahora se espera una mayor represión de la disidencia. Ya se ha ordenado a las televisiones públicas que no emitan vídeos de las protestas callejeras, y en las últimas horas han sido detenidos al menos diez periodistas turcos que trabajan para periódicos internacionales. «En un sistema presidencialista, como el diseñado en Turquía con las enmiendas constitucionales de 2018, hay un equilibrio de poderes muy frágil y esto refuerza las dudas sobre la autenticidad de estas maniobras porque la presidencia está en una posición dominante», señala la analista italiana que vive en Turquía desde hace años.

Las ambiciones de Erdoğan

Un escenario posible, a medio término, parece ser el de elecciones anticipadas. «En la agenda no declarada de Erdoğan, el objetivo serían unas elecciones anticipadas, porque así alargaría su actual mandato», dice la profesora. «Con ello, también tendría como objetivo compactar el apoyo electoral para tener los números parlamentarios para modificar la Constitución: no es ningún misterio que Erdoğan quiere reescribir la carta fundamental, que ya ha sido modificada varias veces, la última en 2018, pero cuyo cuerpo sigue siendo el del golpe militar de 1980». Giannotta también señala un vínculo en este sentido con el reciente anuncio del líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, que proclamó desde la cárcel el fin de la lucha armada tras más de 40 años. «Las negociaciones con los partidos políticos para una reforma constitucional de hecho ya han comenzado - afirma - y el partido kurdo Dem, tercera fuerza parlamentaria, podría ofrecer los números necesarios para esta reforma». Pero estas «ambiciones» parecen ahora relegadas al medio y largo plazo. Las plazas llenas de partidarios de la oposición y la crisis económica que ve a la lira turca en mínimos históricos frente al dólar actúan como contrapeso a la coyuntura histórica que ve a Ankara fuerte y rehabilitada en los foros internacionales. «Incluso unas elecciones anticipadas parecen hoy un movimiento suicida para el Akp», concluye Giannotta, que recuerda el ascenso del Chp ya en las últimas elecciones locales de 2024, sin descartar no obstante que el escenario pueda revertirse dentro de unos meses.