La situación humanitaria en Gaza, al borde del colapso y con riesgo de epidemias

Según la Asociación de Organizaciones Italianas para la Cooperación y la Solidaridad Internacional, «apenas ha entrado el 30% de la ayuda acordada, y en particular no han entrado las casas móviles que debían proporcionar al menos refugio». Algunas desalinizadoras se han parado y empieza a haber problemas en el suministro de electricidad. Hasta la fecha, el 90% de la población de Gaza está desplazada. Acción contra el hambre: difícil proporcionar una alimentación y nutrición adecuadas

Alessandro Guarasci - Ciudad del Vaticano

Tras el bloqueo de las ayudas a la Franja de Gaza, la situación humanitaria de miles de palestinos corre el riesgo de empeorar. Alfio Nicotra, del ejecutivo de Aoi, la Asociación de Organizaciones Italianas para la Cooperación y la Solidaridad Internacional, habla de una situación próxima al colapso. «En la Franja de Gaza -explica- el bloqueo es total y ahora mismo también hay bloqueos en el suministro de electricidad. Algunas desalinizadoras han dejado de funcionar y esto crea claramente alarma entre la población civil. Israel afirma que durante estos cuarenta y dos días (desde la tregua, ed.) se ha proporcionado suficiente ayuda a la población de Gaza. Por lo que sabemos, no es así. Según la ONU, apenas ha llegado el 30% de lo acordado y, en particular, no han llegado las casas móviles que debían proporcionar al menos algún refugio. Esto sería un consuelo para la población civil, que ya no tiene casa propia y vive en tiendas improvisadas». Hace un año, Aoi organizó una expedición al paso fronterizo de Rafah, en Egipto, para pedir un aumento del flujo de ayuda humanitaria a la Franja.

Miles de tiendas a la espera de ser entregadas

Las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales asociadas llevaron unas 100.000 tiendas mientras cientos de miles de palestinos intentaban regresar a sus hogares, a menudo destruidos o demasiado dañados para vivir en ellos. Pero el progreso humanitario depende del flujo continuo de ayuda. La Organización Internacional para las Migraciones tiene ahora 22.500 tiendas en sus almacenes de Jordania después de que los camiones de suministros devolvieran su carga no entregada una vez bloqueada la entrada a la Franja, afirma Karl Baker, coordinador regional de crisis de la agencia. La Comisión Internacional de Rescate aún tiene 6,7 toneladas de medicamentos y suministros médicos a la espera de entrar en Gaza.

Riesgo de epidemia, precios por las nubes en Gaza

Precisamente la cuestión de dónde alojar a los palestinos que regresan al norte de la Franja de Gaza es una de las más difíciles de abordar. «Los retretes químicos -sigue subrayando Nicotra- son esenciales porque, al no poder restablecer la red de alcantarillado, la red de suministro de agua, el riesgo es que, con la llegada de la estación más calurosa, se propaguen el cólera y el tifus u otras enfermedades, como ya ha ocurrido este verano, afectando especialmente a la población más frágil tras el final de la primera fase de la tregua. Por supuesto, estamos presentes con nuestros socios en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, donde persisten las tensiones entre los colonos y la población residente. Por tanto, apelamos al derecho internacional, porque es una bandera de civilización que caracteriza a la comunidad internacional frente a la barbarie de la guerra». Al día de hoy, el 90% de la población de Gaza está desplazada, el 60% de las infraestructuras están dañadas, de los 37 hospitales que existían antes de la guerra, hoy no funcionan plenamente más de una docena. Hay que añadir que, con el estallido de las hostilidades, los precios de algunos alimentos incluso se han triplicado, por ejemplo, un kilo de pollo hace dos años costaba 5 dólares y ahora cuesta 14. Y esto está provocando que los casos de malnutrición crezcan exponencialmente.

La vida de miles de palestinos en peligro

Para la organización Acción contra el Hambre, la suspensión de la ayuda humanitaria a Gaza amenaza con revertir los avances logrados hasta ahora, poniendo en riesgo la vida de millones de palestinos en Gaza y el trabajo de las organizaciones humanitarias. «Desde que comenzó la tregua en Gaza, una media de casi 300 camiones al día ha entrado a través de los cruces disponibles, pero esto sigue siendo insuficiente en comparación con las necesidades actuales de la población y muy por debajo de lo acordado en la tregua», señala un comunicado. Natalia Anguera, responsable de operaciones en Oriente Medio, añade: «Antes del domingo se permitió la entrada de más alimentos en Gaza, lo que nos permitió intervenir más adecuadamente y reforzar nuestra contribución allí donde antes no podíamos acceder. En Acción contra el Hambre teníamos previsto enviar ayuda alimentaria a Gaza la próxima semana para apoyar un comedor comunitario de Gaza que atendería a más de 4.000 personas durante el mes de Ramadán, pero la restricción actual nos lo impide».