RD Congo: 400 mil niños sin atención médica ni educación

Rebeldes del M23 en la República Democrática del Congo (Arlette BASHIZI for Reuters)

El agravamiento del conflicto en la provincia de Kivu del Sur ha obligado a más de 850.000 personas a abandonar sus hogares. Muchos viven en condiciones precarias, refugiados en escuelas o iglesias, con acceso limitado a agua potable y saneamiento. “El cese de las hostilidades es urgente: proteger a los más pequeños, de conformidad con el derecho internacional humanitario, es fundamental”, afirma Andrea Iacomini, portavoz de Unicef ​​Italia.

Gianmarco Murroni - Ciudad del Vaticano

Casi un millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a un conflicto que asola la República Democrática del Congo de norte a sur. “Hasta ahora estábamos acostumbrados a hablar de la República Democrática del Congo haciendo referencia a Kivu del Norte y a menudo hemos asistido a la narración de los enfrentamientos entre tropas pro-ruandesas y congoleñas. En realidad, el resurgimiento de este conflicto se ha extendido a Kivu del Sur, en la parte oriental. Habla Andrea Iacomini, portavoz de Unicef ​​Italia, que desde hace años participa en actividades de apoyo humanitario en el país africano. “Lo que es impactante es el enorme número de personas obligadas a abandonar sus casas – explica Iacomini – unos 400 mil son sólo niños, pero sobre todo son impactantes las condiciones en las que se encuentran: muchos están refugiados en escuelas, otros en iglesias o incluso al aire libre. “No tienen acceso a agua potable, saneamiento, atención médica ni educación”.

Falta de salud y educación

El conflicto en curso ha provocado un aumento de la violencia contra los niños: desde enero se ha registrado un aumento del 150% en comparación con diciembre “Hablamos de violencia sexual, asesinatos, mutilaciones, hasta la utilización de niños por grupos armados y el reclutamiento”. En este contexto, Iacomini subraya la trágica situación del sector sanitario: “Los hospitales están saturados, faltan medicamentos, 15 estructuras sanitarias han sido destruidas”. También es preocupante la propagación de enfermedades como el cólera y el sarampión: “Desde enero se han registrado 370 casos de cólera, 150 solo en febrero, y existe el riesgo de una propagación aún mayor entre los desplazados”. Luego está el tema de la educación: “Estamos trabajando para que los niños regresen a la escuela, pero en esta provincia se han cerrado mil escuelas, interrumpiendo la educación de 300 mil estudiantes. En Bukavu, las escuelas se han transformado en refugios para familias desplazadas, por lo que no hay soluciones alternativas ni desde el punto de vista humanitario ni escolar. Además, hay muchos niños no acompañados que han perdido a su madre o a su padre o a ambos, hemos logrado ayudar a alrededor del 40% de los que conocemos con centros de escucha operativos donde brindamos servicios de apoyo. Pero aún queda mucho por hacer."

Ayuda humanitaria

El acceso al agua potable también merece consideración, ya que contribuye al nacimiento de epidemias y su desarrollo: “Con las nuevas estaciones de purificación hemos traído alrededor de 180 mil litros de agua limpia por día, pero es necesario que las partes en conflicto cesen inmediatamente las hostilidades. “La protección de los niños, de conformidad con el derecho internacional humano, es fundamental”. Las recientes decisiones del gobierno estadounidense de congelar los fondos de USAID destinados a la asistencia humanitaria han complicado aún más el trabajo de los operadores en muchas partes del mundo, pero según Iacomini "la falta de fondos no surgió hoy: la mayoría de estos programas internacionales están subfinanciados, no alcanzan los fondos suficientes para poder llevar a cabo todas las actividades que se necesitan". Esto dificulta el acceso de nuestros operadores a zonas críticas: sin un acceso humanitario rápido y seguro no podemos llegar a las zonas que más lo necesitan. Por este motivo hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, pero sobre todo a las partes en conflicto, para que nos ayuden a llevar la mayor ayuda posible”.

Posible tregua

En las últimas semanas se ha hablado de una posible tregua en la región, pero la situación sigue siendo muy frágil. “Los rebeldes habían anunciado un alto el fuego a principios de febrero, pero la gente seguía muriendo. Ciertamente es necesario el compromiso de la comunidad africana, es fundamental, pero igualmente fundamental es el compromiso de las potencias mundiales presentes en este país. Me refiero a China, EE.UU., Rusia, Europa, que de alguna manera, junto con potencias regionales como Ruanda y Burundi, pueden jugar un papel fundamental. Lo que se avecina es una tregua frágil, también porque los números en este país son enormes: estamos hablando de una nación muy importante desde el punto de vista geoestratégico y de recursos. “Está claro que es necesario un esfuerzo de 360 ​​grados, pero es difícil que la comunidad africana encuentre una solución por sí sola”.