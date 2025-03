El Ramadán no detiene el plan israelí de derribar viviendas palestinas

En Jerusalén también se derriban casas durante el mes sagrado para el Islam. Investigador Aviv Tatarsky: así se ven afectadas las condiciones materiales de vida de los habitantes, pero también su sensibilidad religiosa. Las protestas de los diputados árabes no se escuchan en la Knesset

Roberto Cetera - Ciudad del Vaticano

No se trata sólo de la Masafer Yatta relatada en la película No Other Land: la demolición de viviendas palestinas afecta también a Jerusalén y sus suburbios. Los ecos del éxito del docufilm ganador de un Oscar en Los Ángeles, realizado por Yuval Abraham, Basel Adra, con Rachel Azor y Hamdan Ballal, aún no se han apagado, y las excavadoras israelíes ya han comenzado una nueva serie de demoliciones. Esta vez en Jerusalén, y por primera vez durante el Ramadán. Aviv Tatarsky es investigador de la organización Ir Amim (que traducido significa la ciudad de las naciones o de los pueblos), que centra sus iniciativas en el papel de la ciudad de Jerusalén en el conflicto israelo-palestino, buscando soluciones que garanticen la dignidad y el bienestar de todos sus habitantes, israelíes y palestinos, con la esperanza de que la «Ciudad Santa» pueda convertirse algún día en la capital compartida de dos Estados. Aviv lleva años estudiando la situación de las demoliciones de casas palestinas en Jerusalén, nos llega a través del portavoz de Ir Amim, Ran Yaron.

Jerusalén Este, son tres los lugares afectados por las demoliciones

«La práctica de las demoliciones se viene produciendo desde hace años -comienza-, pero después del 7 de octubre sin duda ha repuntado. Las de los últimos días tienen la particularidad de haber tenido lugar por primera vez durante el mes de Ramadán. Y esto afecta no sólo a las condiciones materiales de vida de las familias que viven allí, sino también a su sensibilidad religiosa. Las familias desalojadas cenan el Iftar sobre los escombros de sus casas. Las demoliciones tienen lugar principalmente el primer día de la semana, que para los israelíes es el domingo. Esta vez afectaron a tres lugares de Jerusalén Este: Beit Hanina (donde la Custodia de Tierra Santa dirige una hermosa y eficiente escuela, ed), y luego al-Issawiyya, en los márgenes del Monte Scopus, y al-Zaym, un pueblo que pertenece a la jurisdicción municipal de Jerusalén, aunque esté dividido de ella por el muro de separación y atravesado por un gran puesto de control».

¿De cuántas demoliciones estamos hablando?



El año pasado hubo 181, el año anterior 140, lo que supone una media de unas 120 demoliciones al año, es decir, unas 600 personas expulsadas de sus hogares cada año.

¿Cuál es la base legal sobre la que Israel legitima estas demoliciones?

Empecemos diciendo que aunque Israel procedió a anexionarse Jerusalén Este en 1980 (a pesar de la condena de la ONU en la Resolución 478/80, ed.), el dato indiscutible sigue siendo que se trata de un territorio ocupado ilegalmente desde 1967, en el que no deberían permitirse demoliciones ni desplazamientos de población. Y, en consecuencia, los planes de ordenación territorial aprobados por Israel tampoco deberían tener efecto. Y estos planes maestros prevén la demolición de edificios que no están incluidos. Cuando los habitantes palestinos solicitan un permiso de construcción, muy rara vez se les concede, y en cualquier caso la espera puede durar varios años. Esto les obliga en algunos casos a construir sin permiso, respetando los volúmenes y estilos de los edificios vecinos. Esto da vía libre a los tribunales israelíes para dictar órdenes de demolición. En los últimos tiempos se han aprobado normas aún más restrictivas en relación con las sentencias judiciales, lo que hace que las órdenes de demolición sean aún más fáciles y rápidas.

¿Se asientan entonces los colonos israelíes en las tierras después de las demoliciones?

No siempre, no necesariamente. Ha ocurrido en el pasado, siempre en Jerusalén, en el barrio de Sheikh Jarrah. Pero en la mayoría de los casos se limita a la demolición.

¿No hay una oposición generalizada a esta práctica?

Hay algunas protestas de diputados de partidos árabes en la Knesset, pero no se les hace caso. Luego están, por supuesto, las campañas de información y denuncia que las organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas, como la nuestra, llevan años realizando. Pero el gobierno sigue por su camino. El año pasado, el Tribunal Internacional de Justicia, al condenar la ocupación militar israelí, incluyó también la práctica de las demoliciones entre las que deben considerarse discriminatorias e ilegales.