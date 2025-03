Italia, la Consulta reconoce los intereses de los pacientes contrarios al suicidio

Cuatro pacientes con enfermedades irreversibles piden al Tribunal Constitucional que no cambie los requisitos para acceder al suicidio asistido, establecidos por la misma Consulta en una sentencia de 2019: "Queremos más cuidados y apoyo del Estado, no una pistola cargada en la mesilla de noche". La Consulta reconoció sus razones antes de pronunciarse sobre un posible cambio del artículo 580 del Código Penal, que castiga la ayuda al suicidio. Abogado Leotta: piden ser ayudados y tratados

Marco Guerra - Ciudad del Vaticano

El Tribunal Constitucional ha reconocido que los pacientes que se oponen a una ampliación de la regulación del suicidio asistido tienen interés en el juicio de constitucionalidad sobre el artículo 580 del Código Penal, en la parte que castiga la ayuda al suicidio de una persona capaz de decisiones libres y conscientes, afectada por una patología irreversible y un sufrimiento intolerable, pero sin tratamiento de soporte vital. Se trata de un primer resultado importante que sirve para dar voz a quienes piden vivir y ser atendidos, para representar las reivindicaciones y necesidades de millones de enfermos que piden no ser puestos ante una elección dictada por el sufrimiento, y para poner de relieve la posición de todos aquellos que quieren evitar una deriva mortífera de la legislación que debilita el valor intrínseco de la vida.

Cuestión planteada por el Tribunal de Milán

La cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal de Milán, llamado a pronunciarse sobre Marco Cappato, investigado por haber llevado a la muerte a dos personas en Suiza, se refiere al hecho de que la no punibilidad de quienes facilitan el suicidio de otros está condicionada a la necesidad de un tratamiento de soporte vital, que es uno de los requisitos indispensables -establecido por una sentencia de 2019 del mismo Tribunal Constitucional- junto con la plena conciencia del enfermo que hace la petición, la irreversibilidad de la patología y la presencia de dolor físico o psíquico que ya no se puede soportar. Estos cuatro requisitos deben darse conjuntamente para poder optar al suicidio asistido. En la práctica, los jueces de Milán piden ahora al Tribunal Constitucional que elimine el requisito del soporte vital -incluso una simple sonda vesical o una sonda nasogástrica se consideran soporte vital- porque limitaría la libertad de quienes sufren, incluso en un estado de vida no terminal, y piden ayuda para darse la muerte.

Reconocer la dignidad de toda vida

Por lo tanto, por un lado están los que quieren ofrecer la posibilidad de la muerte a todo aquel que se sienta abrumado por el sufrimiento de una enfermedad, aunque sea capaz de vivir sin soporte vital; por otro lado, están los Sres. pacientes que padecen patologías irreversibles, no sometidos a tratamientos de soporte vital, que, en representación de una sensibilidad generalizada, piden al Tribunal Constitucional que "no ponga un arma cargada en manos de los enfermos" y al Estado que reconozca la importancia de cada vida y no confíe sólo en la voluntad de la persona doblegada por un momento de debilidad. Con este telón de fondo, la Consulta admitió al juicio las razones que apoyan un fallo de inadmisibilidad o infundado de la cuestión de la legitimidad constitucional del artículo 580 del código penal sobre la ayuda al suicidio.

El Estado apoya la posición de los enfermos

La sentencia sobre la legitimidad del requisito de soporte vital llegará en las próximas horas o días, pero mientras tanto los enfermos que se oponen a una ampliación del suicidio asistido pueden anotarse un punto a su favor, como explican los abogados Mario Esposito y Carmelo Leotta, que asisten a los cuatro intervinientes en el Tribunal Constitucional. "La orden de admisión del Tribunal Constitucional, más allá de lo que será la decisión sobre la cuestión de constitucionalidad, representa un signo de atención encomiable por parte del Tribunal en la representación ante los tribunales de los intereses de los pacientes opuestos al suicidio asistido", explican los dos abogados en una nota. "También expresan su agradecimiento por el hecho de que durante la vista su solicitud de intervención fuera apoyada por la Avvocatura dello Stato", prosigue el comunicado, "así como por la elección de la defensa del sospechoso Marco Cappato, que no se opuso a la intervención de los pacientes opuestos al suicidio asistido".

Leotta: proteger a los vulnerables

En declaraciones a los medios vaticanos, el abogado Leotta explica que la sentencia 242 de 2019 del Tribunal Constitucional ha establecido condiciones muy precisas para la no punibilidad de la ayuda al suicidio, que sigue siendo un delito, "precisamente para proteger a las personas vulnerables y no restringir su libertad". Leotta recuerda entonces que la Corte aclaró en el fallo 135 de 2024 que un tratamiento es indispensable para el desempeño de las funciones vitales cuando al interrumpirlo la persona muere en poco tiempo. "Eliminando este requisito -señala el abogado- cualquier enfermo que padezca una patología irreversible podría acceder al suicidio en cuanto se produzca un momento de desaliento considerado ya no tolerable". El abogado Leotta quiere precisar que sus clientes piden al Estado que no les ponga en la condición de elegir la muerte. "Los pacientes a los que represento no quieren menos libertad - concluye Leotta- sino una libertad diferente, la libertad de ser ayudados y cuidados, la suya es una apelación a la libertad frente al dolor, la soledad y el abandono terapéutico, piden una libertad que no vaya contra la vida sino a favor de la protección integral de la persona".

Russo: el suicidio es una elección viciada por el abandono

"Ser puesta en condiciones de elegir por la vida" es exactamente lo que pide a los medios vaticanos Maria Letizia Russo, una de las cuatro enfermas que hoy el Tribunal Constitucional ha admitido como parte interesada: "Tengo un interés cualificado como enferma, mi interés es que se mantenga la norma tal y como está con las apuestas de protección que el propio Tribunal Constitucional ha fijado". "Me gustaría que el Tribunal y el Estado me dijeran que tu vida es importante incluso tal y como está - continúa María Letizia- sería una señal alentadora, porque el deseo de suicidarse en algunas situaciones está viciado por la fragilidad de la persona que sufre y que se siente abandonada”. Russo también teme lo que denomina “un peligroso plano inclinado” que podría conducir hacia el abandono terapéutico por parte de la sanidad pública, que se sentiría legitimada para indicar la opción del suicidio a los sujetos más sufrientes. Casi como si dijera: te ofrezco la opción de matarte, pero no la de curarte. "No todo el mundo se puede curar -sigue reflexionando Maria Letizia Russo- pero todo el mundo se puede cuidar. En cambio si seguimos ampliando el campo del suicidio abandonamos a la persona a su propia capacidad de resistencia".