Bombardeos israelíes sobre Gaza: Decenas de muertos

Humo en territorio palestino durante un ataque israelí el 20 de marzo de 2025 (AFP or licensors)

En la madrugada de hoy, jueves 20 de marzo, una serie de ataques ha causado la muerte de al menos 10 civiles en Khan Younis. Bombardeos también en Rafah y Beit Lahiya: el balance global de los ataques de la noche es de al menos 71 muertos.

Gianmarco Murroni - Ciudad del Vaticano

Más víctimas en la Franja de Gaza tras la reanudación masiva de los bombardeos por parte del ejército israelí. En las primeras horas de hoy, una serie de ataques contra edificios residenciales en Khan Younis causaron la muerte de al menos 10 civiles. Durante la noche también se registraron bombardeos en Rafah y Beit Lahiya: el balance global de los ataques es de al menos 71 muertos, entre las víctimas, sorprendidas mientras dormían, hay también mujeres y niños. La Agencia de Defensa Civil de Gaza declaró que cientos de personas han muerto en la Franja desde que Israel rompió la tregua y reanudó los ataques aéreos a gran escala.

Protestas en Jerusalén

Mientras tanto, en Jerusalén, la policía detuvo a 12 manifestantes por alteración del orden público durante las acaloradas protestas antigubernamentales desencadenadas por el anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que despediría al jefe del Shin Bet, Ronen Bar. Como se ve en unas imágenes, los agentes agredieron y sacaron por la fuerza al diputado demócrata Gilad Kariv, que participaba en la manifestación en la carretera de Aza. «Así es como se ve una dictadura. Esto no es hacer cumplir la ley. Esto es violación de la democracia. No nos callaremos y no nos rendiremos», hizo saber el partido de izquierda. Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, acusó a los manifestantes de ser contrarios a Israel.

Muerte de un trabajador de la ONU

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí lamentó, por otra parte, la muerte de un trabajador de la ONU en Gaza, reiterando no obstante que, según una investigación preliminar, el ejército israelí no era responsable del incidente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oren Marmorstein, declaró que aún se estaban verificando las circunstancias del incidente. Anteriormente, el ejército también había negado cualquier implicación en la muerte del funcionario, que se produjo, según la ONU, tras el impacto de una bomba en una instalación de Naciones Unidas en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Delegación de Hamás en Egipto

Se espera que una delegación de Hamás se encuentre hoy en El Cairo, capital de Egipto, para discutir el alto el fuego con Israel en la Franja de Gaza. Fuentes de Hamás revelaron que el movimiento ha informado a los mediadores de su disposición a responder a cualquier propuesta que incluya la liberación de los rehenes israelíes, siempre que forme parte de la transición a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, mientras que fuentes egipcias indicaron que una delegación israelí realizó una rápida visita a El Cairo el miércoles por la tarde. El movimiento armado palestino indicó que se están manteniendo conversaciones y contactos sobre una propuesta en la mesa de negociaciones. En los últimos días, Egipto ha presentado una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, un «puente» para salvar los desacuerdos entre las partes.

Ataques houthi

En el frente de las tensiones en Yemen y el Mar Rojo, los milicianos Houthi anunciaron que llevaron a cabo una operación militar «cualitativa» dirigida contra el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv con el misil balístico hipersónico «Palestina 2». Los militares israelíes afirmaron que el misil lanzado desde Yemen fue derribado por la Fuerza Aérea antes de entrar en el espacio aéreo israelí. «Las sirenas se activaron de acuerdo con el protocolo», anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel. El servicio de ambulancias Magen David Adom afirma que no ha recibido informes directos de heridos causados por los residuos, aunque los médicos están atendiendo a varias personas que sufren ansiedad o que resultaron heridas mientras corrían hacia los refugios.