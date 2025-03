Amref: Desde África la respuesta a los recortes de USAID

Los líderes sanitarios de los países africanos reunidos en Ruanda reaccionan a la decisión de Washington de bloquear la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Guglielmo Micucci, Director General de Amref Health Africa-Italia: Los gobiernos africanos deben sentirse orgullosos y tomar las riendas de su futuro.

Francesca Sabatinelli – Ciudad del Vaticano

En Sudáfrica, la congelación de la financiación de USAID para la lucha contra el SIDA significará que por cada mes de recorte de fondos nacerán más de 200 bebés con VIH, un tercio de los cuales morirán en el plazo de un año. En Tanzania, la misma suerte correrán aproximadamente 1,3 millones de personas que no tendrán acceso a las pruebas para detectar la enfermedad, mientras que en Malawi 20.000 mujeres embarazadas correrán el riesgo de transmitir el virus a sus bebés. La decisión de la administración Trump de suspender durante 90 días la financiación a la agencia gubernamental que financia programas de salud esenciales en África pone en riesgo la vida de millones de personas en el continente. La denuncia proviene de AMREF África que, estos últimos días, lanzó el poderoso llamamiento desde Kigali, Ruanda, desde el escenario de la sexta edición de la Conferencia Internacional sobre la Agenda Africana de Salud, AHAIC 2025, este año con el tema "Conectados para el cambio: abordar las dinámicas socio ecológicas de la salud".

La disminución de la ayuda internacional

Los líderes de salud de los países africanos y de otros lugares que intervinieron en el evento llamaron desde el comienzo a las naciones africanas a unirse y trabajar juntas para fortalecer los sistemas de salud y responder a la decisión de Washington. Las pandemias, las amenazas a la salud vinculadas al cambio climático y la disminución de la ayuda sanitaria exigen respuestas enérgicas e inmediatas; lo que estamos presenciando en cambio es la disminución de la ayuda sanitaria internacional. Por lo tanto, se indicó que África debe tomar en sus manos el futuro de su propia atención sanitaria, reduciendo su dependencia de la ayuda externa. “La administración estadounidense recortó de la noche a la mañana 40.000 millones de dólares de cooperación en todo el mundo y la mayor parte fue a parar al continente africano, que es el que atraviesa mayores dificultades”, explica Guglielmo Micucci, director general de Amref Health Africa-Italia. “Desafortunadamente, tras el fin de la cooperación estadounidense, otros gobiernos han tomado un camino similar”.

África determina su futuro

Uno de los temas principales de la conferencia fue la necesidad de entender cómo compensar la cancelación, transformando la crisis en una oportunidad, de ahí la difusión de uno de los principales mensajes, es decir, que los gobiernos africanos deben generar, como aclara Micucci, "un sentido de orgullo y tomar realmente su futuro en sus propias manos". La esperanza es que, con el tiempo, para equilibrar, tanto como sea posible, el impacto causado por el recorte a la USAID, que aportaba alrededor del 40% de todos los recursos destinados a la salud en África, pueda haber un crecimiento, en algunos países, de los donantes nacionales, pero sobre todo un crecimiento del trabajo de los propios gobiernos africanos, para llegar a hacerse cargo, también desde el punto de vista económico, de las actividades de salud. “Amref también – añade el director – está revisando su planificación, para ser más incisiva, aunque con menos medios, lo que ciertamente no es fácil”. La solidaridad mundial sigue siendo esencial y debe ser alentada, pero en Kigali ha tomado forma la convicción de que es posible delinear de manera incisiva la autonomía de las identidades africanas que, de una vez por todas, deberán conducir a sus países hacia el futuro.

Salud para todos y no para algunos

Será necesario, pues, centrarse en modelos que puedan garantizar que la salud sea generalizada en el continente africano y que no sea algo para unos pocos. Para alcanzar este objetivo es necesario “insistir en las necesidades primarias, y por tanto en que haya agua potable, servicios sanitarios y alimentos para todos, así como la posibilidad de dar a luz en condiciones de seguridad”. El concepto de Atención Primaria de Salud, atención sanitaria esencial, satisfacción de las necesidades primarias, es un tema importante en África, especialmente en los países afectados por conflictos y marcados por la corrupción. “Es un tema importante”, continúa Micucci, “aunque no se habla a menudo de ello. Muchos países están trabajando en ello, pero es necesario hacerlo con más fuerza porque ahí es donde se pueden liberar recursos”. Y es un camino que conduciría seguramente a un camino de integración africana, con la eliminación de barreras y fronteras, con la creación de un mercado común. “Cuando hablamos de África – concluye Guglielmo Micucci – hablamos de 54 países. Necesitamos trabajar en la integración de estos países, en la lucha contra la corrupción en más de 50 países y en el intento de reducir, a través de la diplomacia, los más de veinte conflictos actualmente presentes en el continente. El proceso no será sencillo ni rápido, pero estos son sin duda los elementos clave”.