UNRWA: No detendremos nuestras actividades por los palestinos

Jonathan Fowler, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, y también de Líbano, Siria y Jordania, confirmó que la organización, a pesar de la decisión israelí de prohibir sus actividades, continúa su trabajo. “Tenemos un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas que cumplir, y es un mandato que lleva 75 años vigente”.

Roberto Cetera – Jerusalén

El miércoles pasado entraron en vigor dos nuevas leyes aprobadas por la Knesset que prohíben a la UNRWA (la Agencia de las Naciones Unidas que desde 1949 se encarga de ayudar a los aproximadamente seis millones de refugiados palestinos presentes en Palestina, Líbano, Siria y Jordania) continuar sus operaciones de asistencia y emergencia en los territorios ocupados de Palestina (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental). Las razones esgrimidas por Israel se refieren tanto a la infiltración de Hamás entre los aproximadamente 30.000 empleados de la agencia como a la propia persistencia del estatuto de refugiado, que según Israel no debería transmitirse de generación en generación. Como consecuencia de ello, la sede de Sheikh Jarrah, en Jerusalén, fue evacuada y el personal extranjero con estatus diplomático tuvo que abandonar el país rumbo a Ammán, donde ya se encontraba el Comisario General, el diplomático suizo Philippe Lazzarini, y donde ahora se encuentra el portavoz, Jonathan Fowler.

Doctor Fowler, ¿qué está pasando ahora con la UNRWA? ¿Las operaciones de la agencia en Palestina están suspendidas permanentemente?

Nuestras actividades continúan en Cisjordania. Tenemos un mandato de las Naciones Unidas que no podemos dejar de cumplir. Cisjordania tiene una población de aproximadamente 900.000 refugiados que residen en 19 campamentos. Atendemos a 96 escuelas con 46.000 estudiantes y contamos con 43 clínicas que brindan atención médica a aproximadamente 700.000 pacientes cada año. Estas ya son buenas razones para permanecer donde estamos, pero si bien obviamente tenemos preocupaciones sobre las decisiones tomadas por el gobierno israelí, tenemos un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas que respetar, y es un mandato que ha estado vigente durante 75 años.

¿Qué le preocupa en particular?

Por ejemplo, todavía no sabemos si se nos permitirá cruzar los puestos de control para abastecer de medicamentos a nuestros hospitales y clínicas. Pero no tenemos intención de detener nuestra actividad. Sería irresponsable e inmoral dejar a todas estas personas sin ningún tipo de ayuda.

¿Qué pasa ahora con sus oficinas y su personal local?

Esto tampoco está muy claro. Debido a dos leyes israelíes, nuestra oficina en Jerusalén ha sido cerrada. También nos hemos encargado de trasladar toda la documentación necesaria para continuar nuestro trabajo junto con el personal. Pero quiero aclarar que, en este momento, no hay ninguna orden de evacuar el edificio, ni de confiscarlo, porque es un edificio que goza del estatus de inmunidad diplomática que es propio de los edificios ocupados por las Naciones Unidas. Y lo mismo ocurre con nuestra clínica y nuestras escuelas en Jerusalén. Por otra parte, no hay alternativa a la asistencia sanitaria que allí ofrecemos. Lo mismo ocurre con los edificios de la UNRWA en la Cisjordania ocupada. El problema es que la ley prohíbe a cualquier “funcionario israelí” tener relaciones con el personal de nuestra agencia. Esto podría, por ejemplo, crear problemas a la hora de organizar la movilidad estudiantil. En Gaza, la situación es trágicamente diferente, porque nuestros edificios han sido transformados en refugios para la población desplazada. Hasta la fecha, 270 empleados de la agencia han sido asesinados en Gaza. Una cifra impresionante que no tiene precedentes en la historia de las Naciones Unidas desde su creación. Pero no hay duda de que la agencia y las Naciones Unidas no tienen la intención de abandonar a su suerte a sus empleados ni a la sufrida población de Gaza.

¿Y su personal con estatus diplomático?

Se trata de unos 50 funcionarios, entre los que me incluyo, que no renovaron sus visados ​​diplomáticos al mismo tiempo que entró en vigor la ley. Fui el último en salir de Jerusalén, justo cuando expiraba mi permiso. Actualmente, trabajamos principalmente desde Ammán, Jordania.

¿Tiene Israel intención de sustituir sus servicios de ayuda a los refugiados palestinos por los de otras organizaciones humanitarias?

Por el momento, no hemos tenido ninguna información al respecto. Sin duda, hay muchas otras organizaciones que trabajan eficazmente en Israel y Palestina, pero ninguna es capaz de proporcionar los servicios a gran escala que la UNRWA ha podido proporcionar hasta ahora en los campos de la salud, la educación, la seguridad social, la recogida de residuos, etc. En cualquier caso, una alternativa a la UNRWA no actuaría a través de un mandato de la comunidad internacional expresado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ahora, las autoridades israelíes no han aclarado nada en detalle, lo que supone un grave daño para la población.

¿Cuáles son las reacciones de las Naciones Unidas ante esta situación?

Las Naciones Unidas reafirmaron el papel esencial y la presencia de la UNRWA, dado el mandato que se le confió. El Secretario General de la ONU, António Guteress, ha sido muy claro al afirmar que no le corresponde a la ONU identificar una posible alternativa a la UNRWA, que no es reemplazable. En Gaza, hasta el 7 de octubre, teníamos una plantilla de 13.000 personas, empleadas principalmente en el ámbito de la educación, ahora al menos 5.000 están inalcanzables porque están desplazados como el resto de la población, y esto compromete nuestra red logística de apoyo a las poblaciones civiles. El sistema de las Naciones Unidas se mantiene firme en su apoyo a la continuidad operacional de nuestra agencia, y exigirá la congelación, si no la revisión, de esta ley, cuestionando además su constitucionalidad. Desde este punto de vista, el apoyo que recibiremos de los gobiernos y de la comunidad internacional será muy importante.