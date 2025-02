Ucrania. Zelenski: Las negociaciones podrían comenzar pronto

Según informes, el presidente ucraniano Zelensky está dispuesto a intercambiar territorios si el presidente estadounidense Trump logra que Rusia y Ucrania se sienten a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra que dura tres años. Pero Trump replica: “Un día Ucrania podría ser rusa”. Mientras tanto, en Kiev, una víctima y tres heridos en un ataque con misiles rusos

Roberta Barbi – Ciudad del Vaticano

“Ucrania está dispuesta a reunirse con representantes de EEUU y las negociaciones comenzarán pronto”: así lo cree el presidente ucraniano Zelenski, quien, a la espera de ser invitado por el presidente estadounidense Trump a Washington, se reunirá el viernes con su el vicepresidente J.D. Vance, al margen de la Conferencia de Seguridad en Múnich, mientras que ya se han confirmado las misiones al país tanto del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, como del enviado especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg. Por su parte, Trump sigue diciendo que confía en tener una solución al conflicto que dura ya tres años y que "debe terminar pronto".

La hipótesis del intercambio de territorio

Zelenski afirmó que estaba dispuesto a intercambiar territorios si Ucrania y Rusia lograban sentarse a la mesa de negociaciones: ceder los territorios ocupados por Ucrania en la región rusa de Kursk, conquistada hace seis meses, a cambio de una zona bajo ocupación rusa. Una hipótesis que Moscú rechaza, acusando a Zelesnky de ocultar la catástrofe de las fuerzas armadas de Kiev en la región de Kursk, según escribió en las redes sociales la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova.

El plan de Trump

El presidente Trump también pidió a Ucrania el equivalente a 500 mil millones de dólares en tierras raras para compensar de alguna manera a Estados Unidos por su ayuda militar hasta la fecha, una idea que, según dijo, Kiev aceptaría. Zelenski, por su parte, ha reiterado en repetidas ocasiones la importancia de la implicación de Estados Unidos en el proceso de paz para que el acuerdo sea justo y, sobre todo, duradero, una garantía que Europa sola aparentemente no podría proporcionar: “Las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son verdaderas garantías de seguridad”, dijo. Pero el presidente estadounidense, Trump, también reiteró: “Los ucranianos podrían ser rusos algún día”, y aquí también la respuesta del portavoz del Kremlin, Peskov, no se hizo esperar: “En parte ya lo son”, dijo, recordando el resultado del referéndum sobre la anexión a la Federación Rusa en cuatro regiones. Finalmente, sobre el terreno, en las primeras horas del día un masivo ataque con misiles rusos sobre Kiev dejó una persona muerta y otras tres heridas, incluida una niña de 9 años.