Ucrania tres años después, en busca de un horizonte de paz

Ensayos de normalización en las relaciones ruso-estadounidenses. Amargo enfrentamiento entre el presidente estadounidense Trump y su homólogo ucraniano Zelenski. Cansancio de Europa que sigue al lado de Kiev, pero sin una estrategia común

Guglielmo Gallone – Ciudad del Vaticano

Lejos de interpretarse a través de la lente del pacifismo universal, el cambio de paradigma impuesto por la administración Trump en la guerra de Ucrania refleja la nueva forma de relacionarse de Estados Unidos con el resto del mundo. Y surgió claramente en Riad, donde dos delegaciones de funcionarios estadounidenses y rusos se reunieron esta semana, sí para iniciar negociaciones de paz en Ucrania, pero sobre todo para reavivar las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington.

La normalización de las relaciones ruso-estadounidenses

Una normalización de las relaciones abre la posibilidad de un debilitamiento del eje Moscú-Pekín, principales contendientes al dominio estadounidense. Como resultado, el presidente Trump tendría la oportunidad de confirmar la supremacía de EEUU en el mundo y «hacer América grande otra vez», como reza el conocido eslogan republicano.

La disposición de los rusos al diálogo debe enmarcarse en una lógica geopolítica precisa: hablar con Washington permite a Moscú ser más fuerte en la mesa de negociaciones, ampliar sus resortes negociadores al menos a Crimea y Dombás, y recuperar así credibilidad ante Occidente – con quien los rusos siempre han hecho buenos negocios, especialmente en el frente energético, ahora parcialmente interrumpido debido a las sanciones – y ante China, que, pese a sus declaraciones de alianza «ilimitada», se ha mostrado muy recelosa a la hora de manifestar su apoyo explícito a la operación militar de Moscú y siempre ha llamado a las partes al diálogo en nombre del multilateralismo.

Tensiones con Zelenski

Por el contrario, la creciente tensión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pretende frenar los esfuerzos económicos y militares de Estados Unidos en Ucrania que, tres años después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa, ascienden a más de 65.000 millones de dólares gastados en sistemas de defensa antiaérea, artillería, helicópteros y tanques. Esto daría a Washington la oportunidad de centrar sus esfuerzos en los teatros considerados prioritarios.

En primer lugar, está el Indo-Pacífico, estratégico para contener a China, procesar materias primas baratas y acelerar la carrera hacia el progreso tecnológico. Luego está Oriente Medio y, con él, los países del Golfo, cuya centralidad se ha reafirmado con la elección de Riad como lugar de diálogo entre potencias. Sin embargo, parece haber poco espacio para Europa. A pesar de las dos cumbres organizadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, en París, donde varios países, europeos y no europeos, con la excepción de Estados Unidos, se reunieron para debatir su papel en la guerra contra Ucrania, no logró encontrar una posición unificada.

Entre el lunes y el jueves Trump recibirá a Macron y al primer ministro británico, Keir Starmer, pero el presidente estadounidense ya ha dicho que ambos «no han hecho nada» para acabar con la guerra.

Las dificultades europeas

Es más, a pesar de que la Unión Europea presume de un comercio bilateral con EEUU superior a los 900.000 millones de dólares y de que el frente sur del Viejo Continente da a una zona inestable como el norte de África en la que orbitan rusos y turcos, la ausencia de una estrategia unificada hace que los 27 sean incapaces de ofrecer nada concreto a Trump.

Sin embargo, esta compensación es uno de los principales aspectos de la nueva forma estadounidense de concebir el mundo. Así se vio esta semana cuando Trump reiteró la necesidad de un acuerdo con Kiev sobre la gestión de las tierras raras. De este modo, Estados Unidos deja claro que ya no se comprometerá gratuitamente o por sentido de la justicia, sino que siempre avanzará una contrapartida económica o estratégica.

Una paradoja, si se piensa en la agresión recibida por los ucranianos o en el apoyo ofrecido hasta hace unos meses por el ex presidente Joe Biden, pero un ejemplo de cómo está cambiando el mundo. Lo que obliga a los europeos a comprender lo que pueden ofrecer a Estados Unidos, so pena no sólo de volverse aún más débiles, sino también de perder un aliado histórico.