Sudán, alarma de Save the Children: Violentos ataques contra niños

La organización humanitaria denuncia la brutalidad del conflicto que ha producido más víctimas en los últimos tres meses de 2024 que en dos años. La organización que trabaja en defensa de la infancia en todo el mundo «pide a todas las partes implicadas en este conflicto que respeten la protección de los civiles».

Federico Azzaro - Ciudad del Vaticano

Setecientos cuatro episodios de violencia entre ataques aéreos, bombardeos de artillería y enfrentamientos armados, y después: secuestros de niños, asesinatos y violencia sexual. Los tres últimos meses de 2024, en Sudán, han sido los peores en los dos años de guerra que asola el país africano, un conflicto -denuncia la organización Save the Children- marcado por la brutalidad extrema, el hambre y los desplazamientos, con continuos ataques violentos contra menores y civiles que no muestran signos de remitir. «Estamos preocupados», advierte Mohamed Abdiladif, director de Save the Children en Sudán, «por esta espiral de violencia que parece no tener fin. Este año, los niños y sus familias, especialmente los refugiados en el norte de Darfur y Jartum, han sufrido bombardeos y ataques indiscriminados con consecuencias devastadoras». Según los datos facilitados por la organización, en el mes de enero de 2025 se registraron 208 incidentes en algunas zonas del país (lo que supone un aumento del 78% en comparación con enero de 2024) dirigidos contra civiles, muchos de ellos con consecuencias devastadoras para los niños.

Violaciones contra los niños

La declaración de la organización se hace eco de la denuncia de la ONU de que, en enero, el repunte de la violencia provocó «niveles impactantes» de graves violaciones contra los niños, especialmente en el estado de Al Jazirah y en Darfur Norte, como el reclutamiento en grupos armados, la violencia sexual, los secuestros y los ataques contra escuelas y hospitales. La impunidad con la que se ataca a la población civil y a las infraestructuras en todo Sudán -continúa Abdiladif-, incluidos los ataques selectivos contra hospitales, mercados e instalaciones de agua, socava el derecho internacional».

12 millones de desplazados

A menos de dos años del comienzo del conflicto, escribe la Organización Internacional para las Migraciones, existe el mayor número de desplazados internos del mundo: doce millones. En cinco zonas del país, la población vive además en condiciones de hambruna. Save the Children, concluye su director, Abdiladif, «hace un llamamiento a todas las partes implicadas en este conflicto para que respeten la protección de los civiles en virtud del derecho internacional, eviten la colocación de objetivos militares cerca de zonas civiles y garanticen la retirada de los civiles de las zonas de conflicto activo».