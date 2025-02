El Presidente de Timor Oriental: la visita del Papa fue extraordinaria

Ramos-Horta reflexiona sobre el impacto de la visita de Francisco al país en septiembre de 2024 y sobre el Documento sobre la Fraternidad Humana, firmado en Abu Dhabi por el Pontífice y el Gran Imán. Para el Jefe de Estado, el texto es de «extrema importancia» para Timor Oriental, ya que pretende crear una «sociedad pacífica, inclusiva y tolerante».

Joseph Tulloch – Abu Dhabi

Cada año, el 4 de febrero, se entrega en Abu Dabi el Premio Zayed por la Fraternidad Humana, en conmemoración del Documento sobre la Fraternidad Humana, firmado en 2019 por el Papa Francisco y Ahmed al-Tayyeb, Gran Imán de Al Azhar, durante el viaje papal a los EAU. El acto anual reúne a los galardonados y a numerosos líderes políticos y religiosos mundiales. Este año también estuvo presente José Ramos-Horta, Presidente de Timor Oriental, país del sudeste asiático que el Pontífice visitó en septiembre de 2024. En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, el presidente reflexionó sobre la fraternidad humana, la visita del Papa a su país y el camino de reconciliación de Timor-Leste con la vecina Indonesia tras décadas de violento conflicto.

Presidente, en 2022 Timor Oriental se convirtió en el primer país del mundo en adoptar oficialmente la Declaración de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana. ¿Qué es la fraternidad humana y por qué es tan importante?

El hecho de que fuera redactada por Su Santidad el Papa Francisco junto con el Gran Imán al-Tayyeb de Al Azhar debería despertar por sí mismo interés y curiosidad. Me parece un documento excepcional que resume de manera muy profunda aquello en lo que todos creemos. Tiene elementos que se encuentran en la Constitución de Timor Oriental, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en múltiples enseñanzas religiosas y espirituales. En particular, al haber sido firmado por el Papa y el Gran Imán, pensé que este documento era de suma importancia para Timor Oriental, para continuar por el camino que hemos emprendido. Somos un país pequeño y nuevo, y hemos superado la violencia del pasado. Continuamos con la reconciliación, no con la venganza. Nuestro camino no está hecho de rabia, violencia, sino de sanación de las heridas del alma, del cuerpo, y de creación de una sociedad pacífica, inclusiva y tolerante. Por eso, incluso antes de ser investido oficialmente para mi segundo mandato, nada más ser elegido, me dirigí a nuestro Parlamento Nacional y le dije que era importante que aprobara una resolución declarando la Declaración de Abu Dhabi documento nacional. Estuvo de acuerdo. Visité a varios dirigentes de partidos y todos aceptaron. Y así, antes incluso de que yo fuera investido, el texto fue aprobado por unanimidad. Pero no debe quedarse sólo en un documento. Debería traducirse a nuestras lenguas e integrarse en los programas escolares. Y así se está haciendo. Es un proceso continuo, pero ya se ha empezado a trabajar para adaptar la Declaración a niños de distintas edades. Así, cuando lleguen a la universidad, podrán leer y comprender el documento completo.

El Papa visitó recientemente Timor Oriental. ¿Qué impresiones y recuerdos guarda de este viaje?

La población de Timor Oriental es católica en un 96% y muy devota. Los domingos, todas las iglesias del país -cientos y cientos, desde la catedral hasta las capillas más humildes de los pueblos más pequeños y pobres- están llenas. Así que pueden imaginarse la atención que despierta la figura del Papa, su enorme autoridad. Calculábamos que vendrían unas 700.000 personas, y acertamos. ¡Y eso que pusimos un máximo de 700.000! Como presidente, me preocupaba nuestra capacidad para acoger a tanta gente. ¿Cómo íbamos a proporcionar agua potable a cientos de miles de personas durante el día? Hacía mucho calor. La gente llevaba allí desde primera hora de la mañana, algunos incluso acampados desde el día anterior. ¿Cómo habríamos gestionado la asistencia sanitaria? ¿La seguridad? No porque hubiera hostilidad, pero ¿y si hubiera una aglomeración? Basta con que unas pocas personas entren en pánico para crear el caos. Sin embargo, todo salió increíblemente bien. No hubo incidentes violentos, ni caos, ni aglomeraciones. Fue la reacción, la emoción de la gente. Yo estaba allí junto a Su Santidad, el Papa, y observaba cómo reaccionaba la gente: estaban muy emocionados, lloraban. Intentaban tocar las manos del Papa por todos los medios. Vi a niños llorando, querían ver al Papa, y los llevé hasta él. Yo mismo estaba emocionado, viendo cómo reaccionaba la gente. ¡Qué experiencia tan extraordinaria!

El Presidente Ramos-Horta conversa con el Papa Francisco durante su visita a Timor-Leste

¿Cuál fue el impacto de la visita del Papa?

Fue interesante porque yo había planeado lanzar importantes actividades en 2024 para promocionar el país internacionalmente, y había contratado a especialistas en medios de comunicación y eventos. Luego se confirmó la visita. Sabíamos que lo acompañarían al menos 100 periodistas. Yo personalmente envié mensajes, invitaciones a otros periodistas, y al final vinieron más de 200 periodistas. Lo que había planeado como presidente para promocionar nuestro país ¡ya no era necesario! De hecho, la visita del Papa fue mucho más eficaz que cualquier gran plan que yo hubiera puesto en marcha. ¿Y qué ocurrió? La llegada del Papa consolidó la fe de la gente, hizo que la gente se sintiera muy orgullosa de ser cristiana y católica, y que estuviera más atenta al mensaje del Papa y de la Iglesia sobre la fraternidad humana, el cuidado mutuo, el cuidado de los niños. El Papa siempre hace hincapié en la importancia de los niños. Dice que cuidemos de la gente común. Y entonces, cuando el Papa se disponía a marcharse, dijo: «Cuiden bien de este pueblo maravilloso». Estaba emocionado, el mismo Papa estaba emocionado. Lo que más me impresionó fue su resistencia. Yo estaba preocupado, aunque no se lo dije a nadie, pero en el fondo me preocupaba su salud. Así que desde el primer día, cuando empezamos a hablar de la visita papal, dije: 'El programa debe ser lo más ligero posible. No podemos cansarlo». Sin embargo, el programa estaba completo. Pero miraba al Santo Padre, y siempre sonreía. Yo habría durado quizás una hora, y luego habría dicho: '¡Basta, basta, me voy a casa! Esto fue extraordinario. Su resistencia para gestionar esos dos días completos en Timor Oriental, y hacerlo siempre con una sonrisa, siempre de buen humor.

Usted se encuentra en Abu Dhabi para asistir a un Majlis (o consejo) sobre la fraternidad humana y a la ceremonia de entrega del Premio Zayed. ¿Qué importancia tienen estos dos acontecimientos?

En esta época hay tantas víctimas: niños, mujeres, madres. Vemos lo que ocurre en Gaza, en Ucrania, en Afganistán, en Libia, en Myanmar, en la República Democrática del Congo, en Sudán, donde actualmente se vive la peor crisis humanitaria del mundo. Debemos perseverar. Debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Algo que compartí con el Papa Francisco es que debemos invertir más en la prevención de conflictos. Podríamos haber prevenido los hechos del 7 de octubre y las tragedias de Gaza. Podríamos haber evitado la escalada de tensiones entre Rusia y la OTAN. El Papa es el único líder al que todo el mundo respeta, porque otros líderes mundiales están envueltos en tensiones o en conflictos reales.

¿Cree que hay una lección para el mundo en el proceso de reconciliación entre Timor Oriental e Indonesia? El Papa lo mencionó durante su visita...

Sí. Todo se reduce al liderazgo. Los líderes son los que llevan a la gente a la guerra, los líderes son los que evitan la guerra y los líderes son los que llevan a la gente a la paz. En nuestro caso, nuestro líder fue Xanana Gusmão, que era un guerrillero, un prisionero. Fue él quien dijo: debemos seguir adelante, sin venganza, sin odio; debemos reconciliarnos primero entre los timorenses, y luego con Indonesia. Indonesia también demostró habilidad política y madurez. En lugar de rechazar a Timor Oriental, porque nosotros los habíamos rechazado en un referéndum, aceptaron nuestra mano de amistad. Se necesitaba liderazgo por ambas partes. Ojalá esto pudiera ocurrir en otras partes del mundo, entre palestinos e israelíes, en Myanmar, en Afganistán, en la República Democrática del Congo, en Sudán... Necesitamos líderes que nos conduzcan hacia la paz.