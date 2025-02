Llamamiento de 350 rabinos: No a la “limpieza étnica” de palestinos en Gaza

Figuras religiosas y de la sociedad civil de América del Norte han recurrido a las páginas del diario New York Times para expresarse contra el plan del presidente estadounidense, Trump, de obligar al pueblo palestino a abandonar la Franja de Gaza para crear un importante desarrollo inmobiliario. El rabino David Rosen a los medios del Vaticano: “El desplazamiento forzado es inmoral y contrario a la Convención de Ginebra”

Roberto Paglialonga – Ciudad del Vaticano

La noticia no podía dejar de causar conmoción. Una página entera de The New York Times, fondo blanco y un gran recuadro negro en el centro, en el que destacan unas palabras significativas: «Trump ha pedido la expulsión de todos los palestinos de Gaza. ¡Los judíos dicen no a la limpieza étnica! Un fuerte llamamiento para expresar toda su indignación, firmado por más de 350 rabinos, activistas y otros exponentes del mundo cultural judío norteamericano, que han decidido condenar la propuesta del presidente estadounidense de "expulsar a los palestinos de la Franja" para crear un valioso sitio inmobiliario. El plan, que implicaría la reubicación de aproximadamente 2 millones de sobrevivientes del conflicto entre Israel y Hamás en países árabes como Egipto y Jordania, fue anunciado por Trump al final de una reunión la semana pasada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Entre los representantes de la sociedad civil que firmaron el llamamiento se encuentran el dramaturgo Tony Kushner; la actriz Ilana Glazer; la escritora y activista canadiense Naomi Klein; y el actor Joacquin Phoenix.

El plan de Trump es “un plan insidioso”

En un artículo publicado en The Guardian, Cody Edgerly, director de la campaña In Our Name y uno de los principales organizadores del anuncio, dijo: “Es alentador ver una manifestación tan rápida de apoyo de todo el espectro religioso y político”. La idea de Trump, que para muchos evoca la Nakba de 1948, fue cuestionada por uno de los firmantes, Tobia Spitzer, rabino principal de la Congregación Doshei Tzedek en Newton, Massachusetts, como un "plan insidioso" al que "es vital" oponerse. “Nosotros, los judíos, sabemos mejor que nadie la violencia a la que pueden conducir este tipo de fantasías”, añadió, evocando las masacres contra el pueblo judío llevadas a cabo por Hitler. El rabino Yosef Berman, del Proyecto Nueva Sinagoga en Washington, DC, también en la lista de firmantes, dijo que “la enseñanza judía es clara: Trump no es Dios y no puede quitarles la dignidad inherente a los palestinos ni robarles sus tierras para un negocio inmobiliario. “El deseo de Trump de limpiar étnicamente a los palestinos de Gaza es moralmente aborrecible”.

Rabino Rosen: Esto va en contra de la Convención de Ginebra

Al ser preguntado por los medios vaticanos, el rabino David Rosen, ex director internacional de asuntos interreligiosos del Comité Judío Americano y actual asesor interreligioso especial de la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, subrayó la importancia de la iniciativa, que es útil para "que el mundo sepa lo más posible" que la idea de Trump, "tal como es y como ha sido entendida, no es aceptable". Sin embargo, también explicó que no cree que "ese llamamiento vaya a hacer ninguna diferencia, precisamente porque viene de esa parte del espectro político que se opone" al actual líder estadounidense "y, por tanto, a la que no tiene ningún interés en prestar atención". “Desplazar poblaciones contra su voluntad va en contra de la Convención de Ginebra”, afirmó, “pero, lo que es más importante, es inmoral". "Cuando la gente elige voluntariamente, eso es otra cosa". Pero cualquier "desplazamiento forzado es moralmente inaceptable desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral".

Los precedentes

Los rabinos estadounidenses no son ajenos a adoptar posiciones con fuerte impacto mediático contra las políticas estadounidenses y en apoyo de la causa palestina. Treinta y seis de ellos, en enero de 2024, interrumpieron la Asamblea General de la ONU con cánticos y pancartas para exigir que el entonces presidente Joe Biden dejara de vetar al Consejo de Seguridad para que no tomara medidas urgentes para apoyar un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza.