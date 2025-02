Gaza, la Cruz Roja entrega a Israel los cadáveres de cuatro rehenes de Hamás

Los cuerpos de Shiri Bibas, sus dos hijos Kfir y Ariel, y Oded Lipshitz, de 84 años, fueron entregados por Hamás a la organización humanitaria en Khan Younis, tras lo cual fueron entregados al ejército israelí.

Roberta Barbi – Ciudad del Vaticano

Hoy es un día de luto para el Estado de Israel: el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había anticipado así la dramática entrega de los cuerpos de cuatro rehenes por parte de Hamas, que tuvo lugar esta mañana en dos fases, primero a la Cruz Roja por parte del movimiento islamista que, en Khan Yunis, había expuesto los ataúdes en un escenario antes de entregarlos, y luego por parte de la Cruz Roja al ejército israelí. “Un día impactante”, lo calificó Netanyahu, expresando la cercanía del país a las familias de Shiri Bibas y sus hijos, Ariel y Kfri, los rehenes más jóvenes retenidos por Hamás, secuestrados el 7 de octubre de 2023 de su casa en el kibutz Nir Oz, y de Oded Lifshitz, de 86 años, capturado en el mismo kibutz.

Herzog: “Israel les pide perdón”

"Sufrimiento. Dolor. No hay palabras". El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo en una publicación en X, escribiendo sobre los "corazones rotos de todo el país" y pidiendo perdón "en nombre del Estado de Israel" por no proteger a las víctimas "en ese día terrible" y por no "traerlas a casa sanas y salvas". Tras la entrega se celebró una breve ceremonia dirigida por el rabino del ejército y los cuerpos fueron transportados al Instituto Forense Abu Kabir para su identificación, un proceso que podría tardar hasta dos días. Sólo al final las familias, especialmente la familia Bibas, emitirán declaraciones. Mientras tanto, en una nota, el Foro de las familias de los rehenes que aún están en manos de Hamás expresa todo el dolor: “Esta noticia corta como un cuchillo nuestros corazones, los de las familias y del mundo entero – se lee – la segunda fase del acuerdo debe ocurrir ahora. No hay más tiempo que perder. “Tráiganlos a todos a casa ahora”.

Seis rehenes serán liberados el sábado

Mientras tanto, Hamas, como ya había anunciado, liberará el sábado a otros seis prisioneros, los últimos previstos en la primera fase del acuerdo que comenzó el 19 de enero. De ellos, cuatro fueron secuestrados el 7 de octubre, mientras que dos llevan más de una década retenidos en Gaza. El movimiento propuso entonces la liberación de los demás rehenes en un único intercambio con Israel, para acelerar la segunda fase del acuerdo y consolidar el alto el fuego. Hasta el momento, los militantes han liberado a 19 rehenes israelíes de los 1.100 prisioneros palestinos liberados de las cárceles israelíes. Al final de la primera fase, 58 rehenes permanecerán todavía en Gaza, de los cuales 34, según las Fuerzas de Defensa de Israel, están muertos.