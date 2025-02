La peregrinación de Afammer: Cuando la fe cura las heridas de la violencia

“Convivencia, reflexión, caridad, fe y esperanza”, es lo que se llevan las integrantes de AFAMMER Málaga, España, quienes peregrinaron hasta Roma para pasar por la Puerta Santa en este Año de la Esperanza. Para su Presidenta, Virginia Jiménez Pérez, la peregrinación al Vaticano no solo reforzó la fe de las 40 representantes de esta organización comprometida en la lucha por alcanzar la igualdad de oportunidades, sino también fortaleció la esperanza de terminar con la violencia de género.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“La formación, la valentía de denunciar, el hecho de no normalizar la violencia y la fuerza de la fe”, son las claves para poder terminar con la violencia contra las mujeres según Virginia Jiménez Pérez, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) de Málaga, España, quien estuvo de peregrinación por Roma a finales de enero, junto a 40 miembros de esta Organización que desde 1982 viene trabajando “para que las mujeres rurales dejen de ser invisibles” y puedan alcanzar “el reto de la igualdad de oportunidades”.

Escucha y descarga la entrevista con Virginia Jiménez, presidenta de AFAMMER Málaga

Dar visibilidad a las mujeres vulnerables

Para la Presidenta de AFAMMER Málaga en la sociedad actual es fundamental dar visibilidad a las mujeres, especialmente a las mujeres rurales, sea en la comunidad nacional, como en aquella internacional y buscar la igualdad de oportunidades.

“Trabajamos con las mujeres de violencia de género, con la igualdad real, con la cooperación familiar, intentamos igualar los derechos y mirar, sobre todo, por las mujeres que son más vulnerables y que tienen menos servicios en los municipios más pequeñitos y darles un poco de cobertura”.

Las integrantes de AFAMMER Málaga rumbo a Roma

El proyecto de peregrinar a Roma

Por ello, según Virginia Jiménez es importante integrar a las mujeres rurales – principal motor de desarrollo de los pueblos – en proyectos activos en los cuales se privilegie la formación y la experiencia de fe. Así nació el proyecto de realizar, en este Año Jubilar, la peregrinación a Roma para pasar por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Después de un año de preparación, unas 40 mujeres provenientes de diferentes regiones de Andalucía, viajaron hasta la Ciudad Eterna con la ilusión de encontrar al Papa Francisco y ganar la indulgencia jubilar, pero, sobre todo, para vivir un fuerte momento de fe en el corazón de la Iglesia.

“Para nosotros es un proyecto muy grande, porque la fe mueve montañas, la fe aparece cuando menos lo esperan las mujeres, sobre todo, aquellas que están sufriendo. Creemos que no tenemos que tener miedo a mostrarnos como cristianos, con fe y pensando, sobre todo, en la esperanza y en lo que nuestra religión cristiana nos da, y de verdad nos aporta muchísimo… Saludar al Papa fue un sentimiento tremendo que no puedo expresar con palabras, porque es una persona tan grande y bondadosa que tiene una paciencia tremenda y un carisma de ser y estar impresionante que sientes una paz tan grande que dices no hay problema”.

Visita a la Basílica de San Pedro

La formación clave para alcanzar la igualdad de oportunidades

Con sus más de 180 mil socias en toda España, AFAMMER se ha constituido como una de las organizaciones lideres en la lucha por alcanzar la igualdad de oportunidades, llevando la formación a miles de mujeres como principal herramienta para alcanzar este gran reto del siglo XXI. Por ello, como indica Virginia Jiménez están comprometidos en promover infraestructuras y servicios, acceso a la formación, orientación en la toma de decisiones, conciliación en la vida laboral, familiar y personal y la lucha contra la violencia de genero.

“Hoy en día es muy complicado trabajar en este campo. Desde hace cinco años estoy trabajando en Centros Penitenciarios con la otra parte, precisamente con personas que maltrataban, que violaban, etc., y la verdad es que todo viene de la educación. Es muy importante la educación desde pequeños, inculcar el entorno y no hacer como algo normal, una cosa normal que un chico le pega a una chica y que el resto se callen porque es muy macho. Incluso hay músicas que pueden incitar a ciertas cosas que no sabemos hasta qué punto pueden hacer daño, o también las redes sociales o de cualquier actividad de por el estilo. Entonces, eso es muy importante porque cada vez hay gente más joven y eso es lamentable. Es necesario que las mujeres se vean mucho más protegidas, que las leyes sean más estrictas, porque no puede ser que se maltrate a una persona y que a los dos días esté en la calle o que no tenga otro tipo de seguridad. Hoy estamos trabajando mucho en este sentido y eso son puntos muy importantes para estudiar”.

Al final de la peregrinación en el Vaticano

Ser cristiano con fe y con esperanza

En este Año de la esperanza, la Presidenta de AFAMMER Málaga espera que, “las mujeres abran los ojos”, que puedan tener la valentía de denunciar la violencia y que sostenidas por la fe puedan dar testimonio de su ser cristianos.

“Tengo mucha fe en que las mujeres abran los ojos, en que la gente denuncie cuando vea algo que no corresponda con un buen hábito. Además, que se tenga fe, que no tengamos miedo a decir somos cristianos, tengo fe y liberarnos también de ese tipo de violencia psicológica, que me vayan a la mejor a tildar de algo. Tenemos que estar muy orgullosos de ser cristianos, porque todo el mundo recurre a la fe en un momento y en este año más importante que nunca le pido a todo el mundo que tenga fe. Así que espero que este año se quite esa venda de miedo y que todos puedan decir, soy cristiano con fe y con esperanza”.