Cutro: No olviden a esos pobres muertos ahogados

Cutro: No olviden no a esos pobres muertos ahogados

Dos años después del naufragio en el que murieron 94 personas, entre ellas 35 niños, la Conferencia Episcopal Calabresa pide que no se olvide ésta ni las demás tragedias del Mediterráneo. El recuerdo a los medios vaticanos de Ramzi Libiki, coordinador de la Asociación Sabir: «Nadie podrá borrar de mi mente los gritos de una madre que llora la pérdida de todos sus hijos»

Vatican News

Una vigilia de oración en la playa, un flash mob, una exposición fotográfica, una celebración eucarística en la iglesia del Santo Crucifijo, una visita al memorial que contiene los restos de la tragedia y una instalación artística titulada «Para que no olvidemos», del escultor Antonio La Gamba.

En Cutro, en la provincia de Crotone, en el día en que se recuerda el naufragio ocurrido hace dos años frente a la aldea costera de Steccato y que costó la vida a 94 personas, entre ellas 35 niños, hubo muchas iniciativas para mantener vivo el recuerdo de una herida que aún permanece abierta y sangrante.

«En la cuestión de la inmigración nos estamos jugando la democracia, la civilización. Estamos volviendo las manos de la historia a los momentos más oscuros. Que se diga la verdad sobre todas las masacres, de Lampedusa a Cutro», declaró durante la vigilia monseñor Francesco Savino, obispo de Cassano allo Jonio y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana.

Escuchar las voces

En un documento publicado ayer, los obispos de Calabria instan a «no dejar que el olvido caiga sobre esas muertes, como sobre todas las ocurridas en el Mediterráneo». Desde el 2014, escriben los prelados, las personas que han perdido la vida en el Mare Nostrum «son alrededor de veintitrés mil, pero el riesgo es que se pierdan también sus voces: esa voz que estamos llamados a escuchar, no sólo para no olvidarlos, sino para no hacer que sus vidas y sus muertes sean en vano».

Nuevo sistema de socorro

La ONU, a través del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), también expresó la necesidad de no borrar esas voces de la memoria colectiva y reiteró «la urgencia de crear un sistema estructurado y eficaz de búsqueda y salvamento en el mar, basado en el derecho internacional, con la participación de la UE para apoyar la labor vital de la Guardia Costera italiana».

En primera línea

En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, Ramzi Libiki, voluntario tunecino nacionalizado italiano – uno de los coordinadores de la Asociación Sabir, que estuvo en primera línea durante los días de la tragedia para el rescate y acogida de las víctimas – recuerda el dolor de los familiares durante el reconocimiento de los cuerpos golpeados por las olas y las rocas:

«Nadie podrá borrar de mi mente los gritos de una madre que lloraba la pérdida de todos sus hijos que viajaban con ella en aquel maldito barco». Libiki recuerda también que el 80% de los pasajeros de aquel barco eran afganos de la ciudad de Herat, pero también había palestinos y sirios.

«Los voluntarios – concluye – nos hemos puesto desde el primer momento a disposición no sólo para ayudar a reconocer a las víctimas, sino también para apoyar a las familias como traductores y mediadores culturales».