Colombia: 46.000 niños del Catatumbo en riesgo de violencia

En la región fronteriza con Venezuela, los combates entre las FARC y el ELN se han reanudado con violencia, haciendo que decenas de miles de personas desplazadas paguen el precio. La agencia de Save the Children en Colombia ha alertado sobre el destino de los menores.

Federico Azzaro - Ciudad del Vaticano

Los combates entre disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional han devastado la región colombiana del Catatumbo, causando decenas de miles de desplazados y al menos un centenar de víctimas confirmadas, entre muertos y desaparecidos. En este contexto de violencia, Save the Children Colombia, una de las organizaciones con mayor presencia en el país, expresó su “profunda preocupación por la situación de más de 46.500 niños, niñas y adolescentes” en la región.

Llamamiento de Save the Children

La presidenta de Save the Children Colombia, María Mercedes Liévano, ha asegurado que “la violencia en Colombia es terrible, con desplazamientos forzados, niños, niñas y adolescentes que no pueden ir a la escuela, víctimas de violencia sexual, miedo al secuestro y familias destrozadas”. De ahí el llamamiento urgente dirigido a las autoridades nacionales e internacionales para que tomen todas las medidas necesarias para proteger a los menores afectados por la violencia. La ONG pide también que se garantice el acceso inmediato a la educación con la reapertura segura de las escuelas y que se planifiquen intervenciones de apoyo psicosocial para los más pequeños. Entre las principales preocupaciones expresadas por Save the Children está el reclutamiento forzado de niños por parte de los grupos armados presentes en la región.

Niños soldados

Una alarma que surge pocos días después del informe de Unicef, que reporta al menos 3.200 niños y adolescentes desaparecidos desde el inicio del conflicto. Solo en 2024, los datos recopilados por la organización reportan más de 400 casos de desaparición. UNICEF también expresa especial preocupación por los casos de reclutamiento forzado, especialmente en los departamentos de Cauca, Putumayo, Valle del Cauca y Huila, territorios con importante presencia de grupos armados.

Los pueblos indígenas son los más afectados

El alto número de niños y niñas en las zonas controladas por la guerrilla también es investigado por la Asociación Colombiana de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), cuyo director Gabriel Burbano confirmó: "Estamos buscando a más de 3.200 niños, niñas y adolescentes de los que no se ha tenido noticias". Según datos difundidos por la Ubpd, el 57% de los desaparecidos son niños indígenas, mientras que 135 son de la comunidad afrocolombiana. Desde el inicio del conflicto armado en Colombia, la UBPD ha recibido casi 40.000 solicitudes de personas desaparecidas. Se han encontrado más de dos mil personas fallecidas.