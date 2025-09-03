Una nueva colaboración editorial entre agustinos y paulinos

El acuerdo entre las dos familias religiosas, presentado hoy en el Augustinianum, incluye varios volúmenes e iniciativas próximas con "Famiglia Cristiana". Padre Moral: "Pablo y Agustín eran dos hombres profundamente enamorados de Dios".

William Gallone - Ciudad del Vaticano

El acuerdo editorial entre las dos familias religiosas, los Agustinos y los Paulinos, se presentó hoy en el Augustinianum de Roma. La colaboración, que incluye varios volúmenes exhaustivos, ya ha alcanzado su primera concreción: a partir de esta semana, y hasta febrero de 2026, algunos artículos de "Famiglia Cristiana" destacarán los proyectos de la Fundación Agustinos en el Mundo, fundada en 2014 para apoyar a los misioneros de la orden. Esta fundación recibió un inestimable apoyo del entonces Prior General de los Agustinos, el Padre Robert Francis Prevost, actual Papa León XIV.

El espíritu que une a San Agustín y San Pablo

«Hace unos días, celebrando la festividad de San Agustín, reflexionaba sobre sus escritos y mi mente se dirigió de inmediato a las Cartas de San Pablo. Pablo y Agustín eran dos hombres profundamente enamorados de Dios», enfatizó el Padre Alejandro Moral Antón, Prior de los Agustinos y presidente de la Fundación. En su discurso, reflexionó sobre dos términos que unen el pontificado de Bergoglio y el de Prevost: «pobreza y paz». De hecho, estos son precisamente los principios que subyacen a esta alianza, que, como explicó el Padre Roberto Ponti, Superior Provincial de los Paulinos en Italia, «nació cuando conocí al Padre Franz Klein, ecónomo general de los Agustinos. Ambos vivíamos en la República Democrática del Congo. Allí vi nacer una escuela querida por los Agustinos, que hoy atiende a innumerables niños. Una misión que merece ser apoyada».

Una postura cristiana

Más aún porque, como señaló el director ejecutivo de la Fundación, Maurizio Misitano, «cada uno de nuestros proyectos es un reto casi imposible: los fondos escasean y trabajamos donde hay poco interés. Sin embargo, gracias sobre todo a los misioneros, podemos afrontar todos nuestros retos». Esta es una postura eclesial, pero sobre todo, frente a las crisis de nuestro tiempo, una postura cristiana que se refleja en la historia del Papa León, como explicó el periodista Marco Damilano en su comentario sobre el libro de Don Stefano Stimamiglio, director de «Famiglia Cristiana» y director general del Grupo Editorial San Paolo, titulado «Recomenzar desde Cristo» (San Paolo, 2025, 15 €). Como muestra de su cercanía y fidelidad a las enseñanzas del Papa, los Paulinos han anunciado que se reunirán mañana en audiencia con León XIV.