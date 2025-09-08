Misioneros Verbitas: «Llevar la luz de Dios a un mundo herido»

Hoy se celebra el 150 aniversario de la fundación de la Sociedad del Verbo Divino. En una entrevista con los medios de comunicación vaticanos, el padre Anselmo Ricardo Ribeiro subraya que la misión actual «es llevar la luz de Dios a un mundo herido». Reconoce el alejamiento de la religión en Occidente, pero reitera que «todavía hay espacio para nuestro trabajo». Hoy se inaugura una exposición permanente y se celebra una misa oficiada por el cardenal Artime.

Roberto Paglialonga - Ciudad del Vaticano

«Para nosotros, este es, ante todo, un momento de gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y a través de nosotros». El padre Anselmo Ricardo Ribeiro, originario de Brasil, es desde julio de 2024 superior general de la Sociedad del Verbo Divino, los llamados misioneros verbitas, que hoy celebran el 150 aniversario de su fundación. El padre Ribeiro habla con los medios de comunicación del Vaticano sobre este día de celebración, profundizando también en el carisma propio de la Orden y abordando luego el tema de los retos que esperan a los religiosos en un futuro próximo. En este sentido, la celebración del aniversario es una oportunidad, admite, «para hacer una evaluación de nuestra historia, reconocer que en nuestra historia hay luces pero también sombras —y por eso debemos pedir perdón— y, por último, para pensar en el futuro».

Celebraciones por los 150 años de la fundación de la Sociedad

El lunes, con el objetivo de compartir un logro y un momento de alegría, «tendremos, aquí en nuestra casa (en la Curia Generalicia), la inauguración de una exposición misionera permanente», que presenta imágenes, fotos, testimonios y obras de arte procedentes de las tierras de misión de los Verbitas. A continuación, a las 17:00 horas, en la parroquia de San Benedetto en Roma, tendrá lugar «la solemne eucaristía que presidirá el cardenal Ángel Fernández Artime, pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica», junto con el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares.

San Arnoldo Janssen y San José Freinademetz (©Riccardo Capobianco)

El carisma del padre Janssen y la misión de Freinademetz

La Sociedad del Verbo Divino tiene su origen en el carisma de Arnold Janssen quien, junto con sus compañeros y hermanos, logró, en circunstancias muy pobres, inaugurar el primer instituto misionero en Steyl, un pequeño pueblo a orillas del río Mosa, más allá de la frontera alemana, en territorio holandés, el 8 de septiembre de 1875. El padre Janssen, canonizado en 2003 junto con Josef Freinademetz, misionero en China, decía que «vivimos en una época en la que muchas cosas se están derrumbando, pero a cambio deben surgir otras».

Padre Ribeiro: llevar la luz de Cristo en la oscuridad

Ahora, al igual que a finales del siglo XIX, nos enfrentamos al mundo, con los retos que este plantea al hombre en cada época. «El futuro es ahora: ya hemos pasado una cuarta parte del nuevo siglo», afirma el padre Ribeiro. Por lo tanto, uno de los retos actuales será «pensar en nuestra misión para nuestros días con la formación que hemos recibido en el siglo pasado: somos analógicos, pero estamos llamados a ser misioneros en un mundo digital», en el que prevalecen las tecnologías, la web, las redes sociales y la inteligencia artificial. Luego hay que comprender cómo «curar» las heridas «de un mundo herido, en el que también nosotros estamos heridos. Somos seres humanos». Misioneros heridos, que cuidan de otros heridos. Por último, y sobre todo, «cómo llevar la luz de Cristo haciendo que brille en la oscuridad»: poner a Jesús en el centro, «no a nosotros, nuestros deseos o nuestras ideas», añade el superior general.

Los Verbitas, una comunidad internacional multicultural presente en 79 países

Este es precisamente el núcleo del carisma de los Verbitas. Llevar la Buena Nueva, «el Evangelio, donde no ha sido anunciado o no lo ha sido suficientemente. Ahí está nuestro lugar de misión». Presentes en 79 países y en los cinco continentes, «como Estados Unidos, Chad, Sudán del Sur, Cuba, Nicaragua, Ucrania, Congo y muchos otros», los Verbitas son enviados a todo el mundo. «Somos una comunidad internacional multicultural y procedemos de 77 nacionalidades diferentes», Muchas nuevas vocaciones en África y Asia

El padre Ribeiro no oculta la crisis vocacional que enfrentan en general todas las órdenes religiosas; una crisis que, dice, «afecta al momento actual y sin duda también nos afecta a nosotros, especialmente en Europa y América». Sin embargo, el consuelo proviene del hecho de que «hay un número creciente de hermanos en África, mientras que la mayoría, más de la mitad, proviene hoy de Asia. Somos casi 6000 miembros. La preocupación se centra especialmente en los hermanos consagrados, que lamentablemente están disminuyendo. Y, sin embargo, todavía podemos decir: somos jóvenes, tenemos la oportunidad de trabajar para la Iglesia y la misión».

La sede de la curia generalicia de los Verbitas (©Riccardo Capobianco)

Le domande sul senso della vita inestirpabili dal cuore dell’uomo

Es precisamente la misión en medio de la humanidad herida la principal preocupación que los Verbitas identifican como aspecto central de la relación con la modernidad, cada vez más distante, al menos en apariencia, de la religión y la fe. «Sin embargo, siempre me pregunto —subraya— si el hecho de que la gente se aleje de la religión significa que también se aleja de la búsqueda del sentido de la vida. Para mí, todavía hay espacio para la misión. Es cierto que en Europa, en Occidente, hay un alejamiento», pero las personas siguen planteándose esas preguntas que son inextirpables del corazón del hombre y que siempre estarán ahí: «Ese es un lugar para nuestro trabajo misionero, estar presentes para ayudar a las personas a buscar el sentido de la vida, que está en Dios». Más aún. «Para nosotros esto significa no solo estar presentes, sino más bien estar presentes con la gente, para que pueda ver en nosotros la luz que viene de Dios, que es Dios y que es Cristo».

Ser constructores de paz

Esto también significa intentar ser constructores de paz, tal y como pidió el Papa Francisco a los Verbitas en una audiencia concedida a la Sociedad el pasado mes de junio, y tal y como pide desde el inicio de su pontificado el Papa León XIV. «Para ello, en primer lugar, nosotros mismos debemos convertirnos en hombres y mujeres de paz. Como misionero, cuando voy por el mundo, siempre debo preguntarme: ¿mi presencia es una presencia de paz, o es solo la presencia de un forastero que se mueve por curiosidad? Debemos aprender que ser misioneros no es solo predicar, sino estar presentes, a veces incluso en silencio: debe ser «una presencia de paz, que llene la vida de las personas y del pueblo». El testimonio viene del propio Robert Francis Prevost, «su presencia es una presencia de paz». Él «es a su vez un misionero, que no solo trabaja con palabras, sino también con su presencia».