Las hermanas del Beato Honorat y el sufrimiento humano en Ucrania

Fueron fundadas durante la crisis para salvar a las personas en dificultades. Hoy, las Hermanitas del Corazón Inmaculado de María, una congregación fundada por el Beato Honorat Koźmiński, permanecen con los habitantes de Ucrania durante la guerra. Están cerca, escuchan, reconfortan, nutren, curan. “no me importa morir en Polonia o Ucrania, porque están mis hermanas, mi comunidad”, dijo a Radio Vaticana -Vatican News Madre Judyta Kowalska, Superiora General.

Karol Darmoros - Ciudad del Vaticano

Las Hermanitas del Corazón Inmaculado de María son una de las 12 congregaciones del Beato Honorat activas en la actualidad. Fueron fundadas durante las particiones de Polonia, cuando la Iglesia y Polonia estaban pasando por un momento difícil. “Somos las hermanas de la crisis, que se fundaron durante la crisis para salvar a las personas en esta crisis, tanto espiritual como material. Como monjas que no usan hábito, estamos aquí para estar con la gente, cerca de sus problemas y sus alegrías”, subrayó la madre Judyta.

Hoy las comunidades de la congregación están presentes en Polonia, Lituania, Letonia, Alemania, Roma y sobre todo en Ucrania. Aquí, en 21 institutos, prestan servicio 80 monjas, incluso en lugares particularmente peligrosos: Járkov, Kiev, Odessa, así como en Crimea y Transnistria.

Las hermanas acompañan a las personas en los momentos más difíciles: la muerte de sus seres queridos

La primera respuesta a la guerra

Cuando el 24 de febrero de 2022 Rusia lanzó un ataque a gran escala contra Ucrania, la Madre Judith dejó claro a las monjas de este país que en cualquier momento podrían encontrar refugio en Polonia. “No muchas de ellas han venido. La mayoría se ha quedado y las que han llegado se han puesto al servicio de los refugiados en la frontera. Las monjas conocían los idiomas, podían traducir, ayudar, consolar”, recordó.

En Ucrania, desde el principio las hermanas organizaron oraciones y vigilias por la paz. “No querían dejar a la gente sin apoyo espiritual. Sabían que había que estar con ellos”, contó la Superiora General, que viajó muchas veces a las comunidades de las zonas afectadas por la guerra.

“Lo más difícil es estar con gente sin esperanza”

Capellanas todos los días

“Vivimos el día. En lugares difíciles como Kharkiv u Odessa, las monjas junto con las personas se esconden en el metro, en los sótanos cuando se escuchan disparos. Después vuelven al trabajo, a los hospitales, a las parroquias, a los centros de refugiados. Lo más difícil es estar con personas cansadas de la guerra, sin esperanza y hablarles de Dios”, contó a Radio Vaticana Kamila Karmaluk, superiora del vicariato de San Miguel Arcángel en Ucrania. Las monjas ayudan materialmente, pero también están allí simplemente. “A veces hay que llorar con ellos, a veces en silencio vamos a la casa donde lo perdieron todo”, dijo la hermana Kamila.

Escuela de llanto del corazón

Durante la guerra, sor Kamila trabajó en el centro Caritas de Jabłonica, que acogió a cientos de refugiados. “Esta guerra no la he vivido físicamente, sino a través de los ojos y los corazones desgarrados de esta gente. Los he escuchado durante horas. Era una escuela de llanto del corazón”, recordó.

Contó la historia de una hija que, tras la muerte de su madre en una ciudad extranjera, ni siquiera tenía un lugar donde guardar las urnas con cenizas. “Se había arrodillado en la iglesia y decía: ‘Hermana, ni siquiera sé dónde enterrar a mi madre’. Esas tragedias de personas que no saben lo que va a pasar mañana son la vida de todos los días”, afirmó.

Ayuda concreta

Además de la presencia y el apoyo espiritual, las hermanas trabajan de una manera muy práctica. En Kiev se celebran encuentros mensuales para las mujeres que han perdido a sus seres queridos en la guerra. En Odessa, una de las monjas, cirujana, salva la vida de los soldados heridos. En muchos lugares, las hermanas del beato Honorat proporcionan alimentos, productos de limpieza y simplemente visitan a personas enfermas o solas.

Odessa Sor Franciszka Gumińska, cirujana

Para servir mejor, muchas de ellas se graduaron en la escuela de capellanes militares, dirigida por Mons. Pavlo Honcharuk, Ordinario de la diócesis de Kharkiv-Zapor'. Los cursos de formación proporcionan herramientas para trabajar con personas traumatizadas y ayudar a apoyar a las familias de los soldados.

Odessa la Eucaristía con el obispo Stanisław Szyrokoradiuk

