Repole: Frassati y la vida, un "gimnasio" para el encuentro con Dios

El día de su canonización, el cardenal, arzobispo de Turín, habló sobre el compromiso de su diócesis con el Año Frassaciano: "Para los jóvenes, Piergiorgio es una persona por descubrir. Al conocerlo, quedan fascinados y, a través de él, comprenden que el Evangelio puede iluminar sus vidas".

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

Veinticuatro años de vida intensamente dedicados, sin escatimar nada, escalando montañas, participando en la política, practicando la caridad porque la única dirección posible era seguir el Evangelio de Cristo. Quizás unas pocas líneas basten para describir mejor el lema de Pier Giorgio Frassati que definió su vida: "Nunca debemos conformarnos con sobrevivir, sino vivir".

El Papa León XIV lo canonizó, ayer, domingo 7 de septiembre, en la Plaza de San Pedro, junto con el millennial Carlo Acutis. Una diferencia de edad de 90 años los separa, pero los une el amor a Dios, a la Iglesia y a la humanidad, especialmente a los marginados.

Pier Giorgio nació en Turín el 6 de abril de 1901 en el seno de una familia adinerada. Su padre, Alfredo, fue el fundador y editor del periódico "La Stampa", y su madre, Adelaide, fue una mujer de fe tibia, de carácter fuerte y temperamento artístico. De ella, surgieron las primeras enseñanzas católicas que más tarde florecerían en la membresía de Frassati en la Sociedad Católica Italiana de la Juventud, cuyo lema adoptó: oración, acción, sacrificio. De ahí surgió un camino marcado por crisis y momentos difíciles, pero siempre unido a Dios en la oración y la entrega total.

Tras las huellas del Evangelio

En este Año Frassati, Turín conmemoró a Pier Giorgio con numerosas iniciativas, que culminaron a principios de julio con la celebración de su memoria y la inauguración de "Casa Frassati", una especie de museo multimedia que recoge numerosos testimonios sobre la personalidad, la vida y la misión del joven. Numerosas personas acudieron al Vaticano para asistir a la misa de canonización presidida por el Papa, incluido el arzobispo de Turín, el cardenal Roberto Repole . "Pier Giorgio Frassati", afirma, "es una persona por descubrir. Para los jóvenes de hoy, no es un referente común e inmediato, pero al conocerlo, experimentan la posibilidad de ver que la juventud también es un lugar crucial para la vida cristiana y que es posible tomar decisiones importantes siguiendo los pasos del Evangelio". El cardenal enfatiza que, al conocerlos, los jóvenes quedan fascinados "por el hecho de que el Evangelio pueda iluminar sus vidas, que son muy similares, a pesar de la evidente diferencia de años".

La luz del Evangelio

San Juan Pablo II, al beatificar a Frassati el 20 de mayo de 1990 en el Vaticano, habló del "hombre de las Bienaventuranzas", alguien capaz de comunicar amor y paz a sus hermanos y hermanas, dando testimonio de que la santidad es posible para todos. Una definición que encaja a la perfección con la vida de Pier Giorgio. "Se tiene la impresión", enfatiza el arzobispo Repole, "de encontrar a un joven común que realmente se tomó en serio el Evangelio, esforzándose por convertirlo en una luz, capaz de iluminarlo todo en el suceder de la vida: un suceder hecho de estudio, presencia en el mundo, compromiso político, atención a los desfavorecidos, a los más pobres". Esta normalidad inspira a los jóvenes a tomarse la vida en serio, no a "solo ir tirando", como decía Frassati.

Esperanza y paz

La canonización del joven turinés, fallecido a los 24 años por polio durante el Jubileo de la Paz, coincide con el Jubileo de la Esperanza: una notable coincidencia que demuestra, subraya el cardenal, que "un camino de esperanza no puede sino entrelazarse con un camino de paz". Los tiempos de guerra de Frassati son muy similares a los actuales, y esto, según Repole, conlleva la urgencia de convertir los corazones.

El santo laico

Frassati, turinés, es también el cardenal que confiesa haber descubierto a Pier Giorgio en su juventud, considerándolo una figura fascinante. «Para ser sincero, no influyó mucho en mi elección vocacional en aquel momento, porque probablemente aún no lo conocía con la profundidad que llegaría a apreciar años después. Sin embargo, puedo decir que sin duda fue una figura significativa que me hizo comprender que valía la pena ser cristiano, y ser cristiano hasta la médula». Para el cardenal Piergiorgio Frassati, él es "el cristiano que entiende que el anuncio del Evangelio se consuma en las cosas de este mundo: el estudio, el encuentro con los demás, el trabajo, la participación política". Un santo laico que hizo de la vida "el lugar y la preparación para el seguimiento de Cristo y, por lo tanto, para la santidad".